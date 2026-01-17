‘Hormonófobos’ arrepentidos

En noviembre de 2025, el Departamento de Servicios Humanos de Estados Unidos (HHS) anunció que la Food and Drug Administration (FDA), la agencia del Gobierno responsable de proteger la salud pública en ese país, iniciaría la eliminación de las advertencias en los productos utilizados para Terapias de Reemplazo Hormonal, que desde 2002 anuncian con octógonos negros que su uso puede producir problemas cardíacos, cáncer y demencia, entre otras cosas. El uso de las TRH se desplomó después de que ese año se diera a conocer un estudio de Women’s Health Initiative (WHI), que aseguraba que la terapia hormonal para aliviar síntomas de la menopausia aumentaba riesgos de cáncer de mama, enfermedades cardíacas y eventos tromboembólicos. Ese estudio se hizo sobre una población de mujeres mayores de 63 años y con una combinación hormonal que ya no se utiliza. 25 años después, la FDA dijo “estábamos equivocados” sin, por supuesto, pedir disculpas. Los primeros ensayos clínicos para el desarrollo del sildenafilo como tratamiento para la angina de pecho comenzaron en 1991. En 1993 se diseñaron los ensayos clínicos para el desarrollo de este medicamento con el fin de tratar la disfunción eréctil. En 1998, la FDA aprobó su uso y el lado masculino del mundo conoció los beneficios del Viagra. Pasaron, desde los ensayos a la aprobación, siete años. Las TRH no deben administrarse sin consultar a un médico, pero durante un cuarto de siglo millones de mujeres vivieron en estado de “hormonofobia”, resignándose a sofocos, alteraciones del sueño, cambios de ánimo, niebla mental. En el sitio web de WHI se advierte que “WHI no tiene una posición tomada acerca del anuncio (de la FDA) sobre las etiquetas negras para la terapia hormonal”. El lema de esta ONG, que puede leerse allí, es una verdad amarga: “WHI: cambiando el futuro de la salud de las mujeres”. En efecto, lo hicieron durante 25 años.