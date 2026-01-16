Ir al contenido
_
_
_
_
Opinión
editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Fuego en el restaurante

La normativa sobre el uso de bengalas en locales de ocio debe ser más restrictiva, pero nunca sustituirá al sentido común

El País
El País
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

La rápida actuación de un empleado con un extintor evitó en la madrugada del domingo que un conato de incendio en un restaurante de moda de Madrid acabase en tragedia. Los responsables del local habían repartido bengalas a los clientes y una de ellas prendió unas plantas junto a la entrada. Llama como mínimo la atención que a alguien le pareciera una idea divertida encender bengalas cuando estaban aún frescas las espantosas imágenes de la tragedia de Año Nuevo en un club nocturno de Crans-Montana. Esa noche, el fuego provocado por una bengala mató a 40 personas, la mitad de ellas menores.

En los últimos años, han proliferado los restaurantes y locales de ocio nocturno que, de la mano de un público sobre todo juvenil y ávido de llenar sus redes de fotos, convierten las cenas en espectáculos con bengalas y otros elementos pirotécnicos, incluso antorchas. No es raro que se combine con una abigarrada decoración. Como otras veces, una moda crecida en internet se convierte en un nicho de negocio al que rápidamente responden promotores y grupos empresariales. Completamente legítimo, siempre que existan todas las medidas de prevención y seguridad necesarias. La normativa, en este asunto municipal, suele ir retrasada con respecto a las modas, pero es algo que debería ser de sentido común para empresarios y clientes.

Ya antes de Navidad, la Comunidad de Madrid había recomendado a todos los restaurantes y establecimientos de ocio no usar pirotecnia o bengalas en su interior. El Ayuntamiento anunció que analizará restringir lo más posible el empleo de pirotecnia en recintos cerrados. La normativa ya acota la utilización de material inflamable y limita las bengalas, salvo con autorización. Endurecer la regulación es la respuesta acertada para afrontar esta moda. Pero a cualquier Administración hay que pedirle que intente anticiparse a los problemas, y no solo reaccionar a la conmoción ciudadana. En abril de 2023, tres personas murieron en un incendio en un restaurante madrileño cuando las llamas de un plato flambeado alcanzaron la decoración de plástico del techo. Seis meses después, 13 personas perdieron la vida en otro incendio en una discoteca de Murcia. Ambos siniestros siguen bajo investigación judicial.

Son suficientes precedentes, sumados a la tragedia de Suiza, para no poner en riesgo a los clientes del ocio nocturno solamente por imitar una moda que se extiende gracias al vacío normativo y la dispersión de competencias y regulaciones. Los propios clientes deberían empezar a pensarse si les merece la pena estar en un local donde se encienden bengalas. El interés económico o las tendencias digitales no pueden prevalecer sobre la sensatez y la seguridad.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Transacción sin transición

El País

Otra canción para Europa

José Andrés Rojo

Archivado En

_

Últimas noticias

Recomendaciones EL PAÍS
EL PAÍS Vinos
colecciones
EL PAÍS y Bodegas Riojanas amplían hasta el 31 de enero la oferta con la mejor selección de vino
colecciones
Una oferta exclusiva para los lectores de EL PAÍS compuesta por 12 botellas
colecciones
Ediciones especiales, a un precio inigualable
colecciones
No te quedes sin tu lote de vinos, ¡cómpralo ya!
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
cursos
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
cursos
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
cursos
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA - Administración y Dirección de Empresas
cursos
Máster en Neuroeducación
cursos
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
cursos
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
_
_