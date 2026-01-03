Zohran Mamdani, ejemplo e incógnita

El nuevo alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, tomó posesión del cargo el día de Año Nuevo con un discurso en el que reivindicó claramente el programa para el que fue elegido. “Me han dicho que use esta oportunidad para animar a la gente de Nueva York a pedir poco y esperar aún menos”, proclamó. “No pienso hacerlo. Desde hoy, gobernaremos con amplitud y audacia. No siempre tendremos éxito, pero nadie podrá decirnos que no lo hemos intentado”.

Mamdani tiene 34 años, nació en Uganda y se naturalizó estadounidense en 2018. Fue elegido alcalde el pasado 4 de noviembre con el 50,7% de los votos y una participación del 43%, la mayor en 30 años, con un programa de inspiración socialdemócrata, muy a la izquierda en el sistema político del país norteamericano, cuyo fundamento está en hacer la ciudad más asequible a los ciudadanos. Para ello tuvo que enfrentarse a amplios sectores del Partido Demócrata, empezando por el exgobernador del Estado Andrew Cuomo, que tras perder las primarias contra Mamdani se presentó como independiente y logró juntar un 41% de los votos. Esta incomodidad del establishment demócrata se prolongó durante toda la campaña, con figuras como el líder demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries (también de Nueva York) anunciando su apoyo a Mamdani solo 11 días antes de la votación.

El nuevo alcalde deberá ahora lidiar tanto con Donald Trump en la Casa Blanca, que hizo una furibunda campaña en su contra, como con el ala tradicional de su propio partido. El ayuntamiento de la mayor ciudad de EE UU depende estructuralmente de las ayudas tanto del Gobierno federal como del Estado para cuadrar sus cuentas, que ascienden a más de 115.000 millones de dólares (una quinta parte de las de España). El transporte público, otro de los pilares de la campaña de Mamdani (que se ha comprometido a la gratuidad de los autobuses) también es responsabilidad del Gobierno estatal. El nuevo alcalde ha mostrado su habilidad política escenificando una relación cordial con Trump en el Despacho Oval, pero necesitará más que eso para sacar su programa adelante.

En todo caso, lo que representa Mamdani es una inyección de optimismo para un Partido Demócrata ansioso de buenas noticias. Es improbable que todo lo que representa el nuevo alcalde sea igual de atractivo fuera del microcosmos político de Nueva York. Pero sí muestra que una campaña inequívocamente optimista y progresista puede conectar con las aspiraciones de buena parte de la sociedad y llevar una mayoría a las urnas. Mamdani puede no ser el futuro, pero es un experimento muy útil del que tomar nota para las elecciones de noviembre, en las que Estados Unidos tiene la oportunidad de frenar en seco la embestida autoritaria sin precedentes que está viviendo.