¿Empezó la transición democrática en Venezuela?

Varios militares en un vehículo blindado custodian las inmediaciones del Palacio Presidencial de Miraflores tras las explosiones vividas en la madrugada de este sábado en Caracas.

No queda claro si el derrocamiento de Maduro puede significar un cambio de régimen; la cúpula mantiene el control territorial y de la Fuerza Armada

Cuando ya en Venezuela se temía que la operación contra Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos se había estancado, el presidente Donald Trump informó en la madrugada de este sábado, 3 de enero, que el dictador ha sido capturado y extraído del país, junto a su esposa Cilia Flores.

Minutos después, la vicepresidenta Delcy Rodríguez hizo un contacto telefónico donde pareció ratificar que no tenían contacto con el dictador y exigió una fe de vida de él y de su esposa.

Con retazos se ha ido armando lo que pudo haber sido la operación que Trump calificó de exitosa. Desde aproximadamente la 1:50 de la madrugada en Venezuela se escucharon detonaciones. Testigos relataron que veían columnas de humo en las principales instalaciones militares del país en Caracas como son Fuerte Tiuna y la base aérea Generalísimo de Miranda. Los caraqueños reportaban que se escuchaban también sobrevuelos de aeronaves.

Un vídeo mostró a siete helicópteros Chinook que se usan en operaciones de extracción sobrevolando la ciudad. Mientras tanto, se reportaban detonaciones en el puerto de La Guaira, ubicado a unos 20 minutos de Caracas.

Dos horas luego de las primeras explosiones, el régimen de Maduro emitió un comunicado reconociendo el ataque. Y tres horas luego fue emitida una alocución grabada del ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, quien ratificó la activación de un estado de conmoción en el país.

Trump dijo que a las 11 de la mañana, hora de Florida, habría más información.

En semanas anteriores se indicaba que Turquía era un posible destino de un exilio que Maduro estaría negociando. Sin embargo, las autoridades estadounidenses han dicho que será juzgado en EE UU.

La Constitución venezolana establece que si se produce una ausencia absoluta del jefe de Estado corresponde a la vicepresidenta asumir el mando, si esta ausencia ocurre antes de la mitad del mandato. En 2013, cuando falleció el presidente Hugo Chávez, fue convocada una elección sobrevenida que llevó a Maduro a la presidencia.

Luego del fraude del pasado 28 de julio de 2024, Maduro asumió un tercer mandato. El período presidencial de Venezuela es de seis años. La vicepresidencia no es un cargo de elección popular, sino que su cabeza es designada por el mandatario correspondiente.

Mientras aún se intenta reconstruir los hechos, las dudas prevalecen. En hipótesis anteriores, la oferta supuestamente hecha por Maduro era que Delcy Rodríguez encabezara una transición. Esta posibilidad ha sido rechazada por los líderes de las fuerzas democráticas, el presidente electo Edmundo González Urrutia y su vicepresidenta designada María Corina Machado, quien en diciembre fue sacada del país por un comando de fuerzas especiales para ir a Oslo a recibir el Premio Nobel de la Paz.

Pasadas más de cuatro horas de los ataques, el ministro de Interior, Diosdado Cabello, ofreció una declaración diciendo que estaban desplegados en el territorio del país. De la cúpula chavista solo ha faltado el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien siempre ha tenido un rol de negociación.

En las primeras de cambio no queda claro si este derrocamiento de Maduro puede significar un cambio de régimen. La cúpula mantiene el control territorial y de la Fuerza Armada. En Caracas no había en la mañana del sábado reportes de manifestaciones a favor o en contra de la acción militar de Estados Unidos. Es posible que Maduro siguiendo el ejemplo de Chávez en abril de 2002, cuando fue derrocado por un golpe de Estado, busque negociar hasta el último momento. Sin embargo, aquella vez fue fundamental la activación de los seguidores de Chávez y la participación de los militares leales a Chávez. No obstante, a diferencia de Maduro, Chávez era el presidente constitucional del país.