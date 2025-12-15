María Corina Machado se fracturó una vértebra al huir de Venezuela para recoger el Nobel en Oslo
La líder opositora al régimen chavista se lesionó la semana pasada durante el trayecto en barca a la isla de Curazao
La ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, se fracturó una vértebra mientras huía de Venezuela en una pequeña embarcación la semana pasada para recibir el galardón en Oslo, ha informado este lunes una portavoz de la líder opositora, confirmando una información publicada unas horas antes por el medio noruego Aftenposten.
De acuerdo a este medio, Machado acudió al Hospital Universitario de Ulleval en la capital noruega, donde los médicos detectaron varias lesiones, entre ellas una fractura en una vértebra. Según Aftenposten, las lesiones se produjeron cuando huyó de Venezuela hasta la isla neerlandesa de Curazao en un pequeño barco pesquero el lunes de la semana pasada, en medio de malas condiciones meteorológicas, fuertes vientos y mucho oleaje.
“El estado de la paciente se considera vinculado a las condiciones físicas extremas durante su viaje desde Venezuela. El trayecto incluyó cinco horas en una embarcación en mar abierto bajo circunstancias muy intensas”, declaró al diario noruego una fuente conocedora del caso.
“Ella tiene plena intención de regresar a Venezuela. A pesar del diagnóstico, Machado sigue totalmente comprometida con su labor política y democrática. Al mismo tiempo, seguirá las recomendaciones que le indiquen los médicos”, dijo la misma fuente a Aftenposten. No obstante, las lesiones detectadas obligarán a Machado a prolongar su estancia en el país escandinavo mientras espera las recomendaciones de los médicos sobre el tratamiento a seguir, según el medio noruego.
Una portavoz de Machado, Magalli Meda, ha confirmado la información publicada por Aftenposten, pero ha declinado dar más detalles.
La lesión en la espalda no ha impedido a Machado realizar numerosas actividades durante su estancia en Oslo, entre ellas una visita al Parlamento noruego (Storting).
La Nobel de la Paz llegó a Oslo en la madrugada del jueves tras volar desde Curazao a Noruega haciendo escala en Estados Unidos.
La dirigente venezolana no llegó a tiempo a la ceremonia de entrega del Nobel celebrada el miércoles y fue su hija, Ana Corina Sosa Machado, quien recibió el galardón en su nombre.
