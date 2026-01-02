Ir al contenido
_
_
_
_
Opinión
Columna
Artículos estrictamente de opinión que responden al estilo propio del autor. Estos textos de opinión han de basarse en datos verificados y ser respetuosos con las personas aunque se critiquen sus actos. Todas las columnas de opinión de personas ajenas a la Redacción de EL PAÍS llevarán, tras la última línea, un pie de autor —por conocido que éste sea— donde se indique el cargo, título, militancia política (en su caso) u ocupación principal, o la que esté o estuvo relacionada con el tema abordado

Arquitecturas blandas

A medida que el pollero avanzaba en el deshuesado, me sentía yo como la España invertebrada de Ortega

Juan José Millás
Juan José Millás
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

Pedí en el mercado que me deshuesaran un pollo y me quedé a ver cómo lo hacían. El deshuesador combinaba fuerza y delicadeza. Se adentraba en las entrañas del cadáver como si desnudara a un bebé. “Antes fumaba mientras hacía esto”, dijo. “Antes fumábamos haciendo cualquier cosa”, dije yo, “a veces hacíamos cualquier cosa para fumar”. Las manos del hombre tenían una lógica propia, una memoria acumulada, una filosofía cárnica. Separaban, giraban, encontraban junturas invisibles, como si el animal hubiera sido diseñado para desarmarse. Quizá por aquello de que a todos, en mayor o menor medida, nos gusta ser el muerto en la autopsia, me identifiqué con el pollo y me vi de súbito sobre el mostrador, siendo desposeído de mi osamenta por aquellos dedos expertísimos. A medida que el pollero avanzaba en el deshuesado, me sentía yo como la España invertebrada a la que Ortega dedicó un volumen fundamental. “De qué lo va a rellenar”, me preguntó. “De ideas”, respondí en broma. “No está mal”, añadió él, “pero yo le añadiría algo de pan rallado, carne picada y ciruelas”.

De vuelta a casa pensé en usted y en mí, lector, lectora, como mamíferos invertebrados rellenos de discursos. En cada telediario nos quitaban un hueso que sustituían con un discurso. Dejé el pollo sobre la encimera. Parecía un delirio daliniano. Lo toqué y cedía como una idea sin armazón. Abrí un armario, cerré otro. Encendí la radio y la apagué enseguida: demasiadas voces disputándose el relleno. Completé el pollo sin fe y sin método. Pan, carne, fruta... Todo mezclado como se mezclan los días. Al coserlo, sentí una piedad extraña: no por el animal, sino por mí, por nosotros, por esta obstinación en conservar las formas democráticas vaciadas del esqueleto de la justicia social. El horno empezó a trabajar. Afuera pasaba la vida. Pensé que estábamos a punto de que nos metieran en el horno: tal vez estuviéramos dentro ya, dorándonos para el gran capital.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Sobre la firma

Juan José Millás
Juan José Millás
Escritor y periodista (1946). Su obra, traducida a 25 idiomas, ha obtenido, entre otros, el Premio Nadal, el Planeta y el Nacional de Narrativa, además del Miguel Delibes de periodismo. Destacan sus novelas El desorden de tu nombre, El mundo o Que nadie duerma. Colaborador de diversos medios escritos y del programa A vivir, de la Cadena SER.
Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Me gusta comer

Najat El Hachmi
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, comparece ante los medios para hacer el balance del año 2025 en la sede del PP de la calle Génova, el lunes. Feijóo acepta enviar sus mensajes con Mazón el día de la dana que la jueza le pidió “voluntariamente”

El inquietante regreso de la patria

Josep Ramoneda

Archivado En

_

Últimas noticias

Lo más visto

  1. El vestido de Cristina Pedroche en las Campanadas 2025: un traje hecho con sus anteriores estilismos y en recuerdo a las personas con cáncer
  2. Campanadas 2025, de Pedroche a José Mota: baratas, escasas y recicladas
  3. Al menos 40 muertos por un incendio en el bar de una estación de esquí en Suiza
  4. Nuevas reglas de tráfico para 2026: los conductores que no señalicen con la baliza V16 serán multados
  5. Los cuatro puentes largos que hay en 2026 y el resto de festivos del calendario laboral
Recomendaciones EL PAÍS
EL PAÍS Vinos
colecciones
Como cada año EL PAÍS y Bodegas Riojanas preparan la mejor selección de vino de esta Navidad
Como cada año EL PAÍS y Bodegas Riojanas preparan la mejor selección de vino de esta Navidad
colecciones
Una oferta exclusiva para los lectores de EL PAÍS compuesta por 12 botellas
Una oferta exclusiva para los lectores de EL PAÍS compuesta por 12 botellas
colecciones
Ediciones especiales, a un precio inigualable
Ediciones especiales, a un precio inigualable
colecciones
No te quedes sin tu lote de vinos, ¡cómpralo ya!
No te quedes sin tu lote de vinos, ¡cómpralo ya!
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
cursosonline
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
cursosonline
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
cursosonline
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA - Administración y Dirección de Empresas
MBA - Administración y Dirección de Empresas
cursos
Máster en Neuroeducación
Máster en Neuroeducación
cursos
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
cursos
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
_
_