Rob Reiner
Decía que no era muy bueno en nada, pero que era bueno en muchas cosas. Todos recordamos escenas y frases de sus películas
Rob Reiner, que ha muerto trágicamente en su casa de Los Ángeles, hizo una serie asombrosa de películas en los ochenta: This is Spinal Tap (que parodiaba los documentales musicales y prácticamente inventó un género), la comedia universitaria Juegos de amor en la universidad, la historia de amistad y juventud Cuenta conmigo, el cuento humorístico y maravilloso La princesa prometida, la comedia romántica Cuando Harry encontró a Sally, la agobiante Misery.
Era hijo de un gran cómico, Carl Reiner, que junto a Mel Brooks creó el sketch El hombre de los 2.000 años y dirigió películas hilarantes. Adoraba a su padre. De niño un día dijo que quería cambiarse de nombre. Los adultos pensaron que era comprensible: pobre, qué difícil ser el hijo de alguien tan famoso, se decían. Le preguntaron cómo quería llamarse. Respondió: Carl.
Fue actor, director y productor. Decía que no era muy bueno en nada, pero que era bueno en muchas cosas. Todos recordamos escenas y frases de sus películas. Una de las más famosas es el orgasmo fingido de Meg Ryan en Cuando Harry encontró a Sally, con el remate final de una anciana que pide tomar lo mismo que ella. (Reiner, típicamente modesto, recordaba que era una escena escrita por Nora Ephron y que el gag final se le ocurrió a Billy Crystal; su madre, la actriz y cantante Estelle Reiner, interpretaba a la señora). Inicialmente los personajes acababan separados, pero Reiner conoció a la que sería su mujer en el rodaje y cambió el final. Siguió haciendo cine. Apoyó causas progresistas, como el matrimonio igualitario; salvó Seinfeld, apareció en películas y series como El lobo de Wall Street y Curb your enthusiasm. Tras el asesinato del activista conservador Charlie Kirk, Reiner dio una lección de humanidad y de elegancia en una entrevista que le hizo Piers Morgan. En el otro extremo de la decencia están las palabras de Donald Trump tras el fallecimiento del cineasta.
Reiner ha tenido una muerte espantosa: asesinado junto a su mujer, la fotógrafa Michele Singer, presuntamente por su hijo, que tenía un historial de drogadicción e inestabilidad mental. Fue un hombre que hizo feliz a muchos espectadores. Decía que en La princesa prometida estaban sus tres vertientes: un lado satírico, un lado romántico, un lado realista. Pero mucha gente lo quería también por Cuenta conmigo, que era la película que más le gustaba de las suyas: te hacía pensar en uno de esos amigos con los que, una mañana de verano de hace mucho tiempo, saliste hacia el bosque a vivir una aventura.
