Ir al contenido
_
_
_
_
Opinión
COLUMNA
Opinión
Texto en el que el autor aboga por ideas y saca conclusiones basadas en su interpretación de hechos y datos

Pedro no quiere que le toque El Gordo

El presidente lleva lotería de Navidad, pero reza para que no le toque, no sea que la UCO revise los bombos y el juez llame a declarar a los niños de San Ildefonso

Luz Sánchez-Mellado
Luz Sánchez-Mellado
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

A Pedro Sánchez Pérez-Castejón, presidente del Gobierno de España al cierre de estas líneas, no le llega la camisa al cuello. No es una metáfora, sino una mera constatación de los hechos después de haber podido observarlo la otra tarde desde todos los ángulos a un palmo de mi jeta. Según los maestros camiseros, la talla justa de pescuezo es la resultante de medir con una cinta de modista la gola del sujeto justo por debajo de la nuez dejando hueco para meter un dedo. Lo que no especifican es qué dedo. Porque no es lo mismo uno propio con el que acariciarse la sotabarba que uno ajeno que quiera cortarte el resuello. La cosa es que el otro día, en la copa de Navidad que ofrece el Gobierno a los periodistas, al presidente, libre del yugo de la corbata con la que, por la mañana, había bostezado ante sus preguntas incómodas en la comparecencia de balance del curso político, le cabían mínimo tres dígitos entre el galillo y el primer botón abierto. En parte, supongo, por los disgustos. En parte, especulo, para dejar sitio a los sapos que, según él mismo, ha tenido que tragarse al enterarse de que algunos de los ungidos por su índice como príncipes del PSOE le han salido rana.

Si vi todo esto es porque me sumé a esa costumbre decimonónica denominada corrillos, en la que los cronistas, en pleno 2025, siguen arremolinándose alrededor de la fuente, formando tres, cuatro y hasta cinco filas de público pegando la oreja a ver si pillan algo y con rostro de estar en presencia del altísimo, que a nadie le amarga el dulce de saberse en la pomada, aunque el dios en cuestión no sea de tu cuerda. Ahí sí que hay que decir que Sánchez estuvo regio. Quizá para hacerse perdonar los bostezos de la mañana, estuvo dos horas de reloj repartiéndose entre todos los convidados cual novio en boda, con su rostro de poeta místico y su mandíbula de bruxista rumiando su injusto sino. Él, que ha bregado con una pandemia, un volcán y una dana sin despeinarse, teniéndose que ver en estas por unas cuantas manzanas podridas y unos cuantos sátiros en su propio cesto, apuesto a que pensaba.

Al final, cuando ya se lo llevaban en volandas a sus aposentos, alguien le preguntó al vuelo si llevaba lotería de Navidad en la cartera. Sí, pero ojalá no me toque: lo único que me faltaba es que me tocara el Gordo, contestó, como si ya estuviera viendo la correspondiente denuncia de Manos Limpias, a la UCO revisando las bolas y los bombos del sorteo, y al juez Peinado llamando a declarar como testigos a los niños de San Ildefonso por su enriquecimiento súbito. O igual es mi mente calenturienta y todo son imaginaciones mías. Necesito vacaciones.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Sobre la firma

Luz Sánchez-Mellado
Luz Sánchez-Mellado
Luz Sánchez-Mellado - twitter
Luz Sánchez-Mellado, reportera, entrevistadora y columnista, es licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense y publica en EL PAÍS desde estudiante. Autora de ‘Ciudadano Cortés’ y ‘Estereotipas’ (Plaza y Janés), centra su interés en la trastienda de las tendencias sociales, culturales y políticas y el acercamiento a sus protagonistas.
Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Aquí nació Jesucristo García

Manuel Viejo

Más allá del multilateralismo

Javier Solana / Ángel Saz-Carranza

Archivado En

_

Últimas noticias

Lo más visto

  1. La población de pumas de la Patagonia se dispara gracias a una presa inesperada: los pingüinos
  2. El Supremo ordena al ex fiscal general el pago de la multa y la indemnización a la pareja de Ayuso que le impuso al condenarle
  3. El Gobierno de Mazón pagó 107 millones de euros más a Ribera Salud al aumentar su aportación por ciudadano
  4. Víctor Manuel, músico: “El capital tiene que rectificar, nunca pensé que fueran a ser tan voraces”
  5. Carlos Alcaraz y Ferrero rompen tras siete años: “Llegan tiempos de cambio para los dos”
Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Auriculares inalámbricos con Bluetooth 5.4., reducción de ruido y resistentes al agua. COMPRA POR 22,79€
Auriculares inalámbricos con Bluetooth 5.4., reducción de ruido y resistentes al agua. COMPRA POR 22,79€
escaparate
Cargador de carga rápida para iPhone de 40W y conector USB tipo C. COMPRA POR 9,99€ (17% DE DESCUENTO)
Cargador de carga rápida para iPhone de 40W y conector USB tipo C. COMPRA POR 9,99€ (17% DE DESCUENTO)
escaparate
Luz de lectura para el cuello. Con una batería de alto rendimiento, ofrece tres temperaturas de color. COMPRA POR 15,99€
Luz de lectura para el cuello. Con una batería de alto rendimiento, ofrece tres temperaturas de color. COMPRA POR 15,99€
escaparate
Luz de emergencia conectada help flash IoT+. COMPRA POR 37,55€ (32% DE DESCUENTO)
Luz de emergencia conectada help flash IoT+. COMPRA POR 37,55€ (32% DE DESCUENTO)
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
cursos
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
cursos
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
cursos
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA - Administración y Dirección de Empresas
MBA - Administración y Dirección de Empresas
cursos
Máster en Neuroeducación
Máster en Neuroeducación
cursos
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
cursos
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
_
_