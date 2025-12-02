Sánchez, tras las acusaciones de Ábalos: “Todo lo que dice es mentira. No vamos a aceptar chantajes”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha respondido por primera vez este martes a las acusaciones que lleva días lanzando contra él José Luis Ábalos, que entró en prisión el jueves. Sánchez ha concedido dos entrevistas seguidas a Rac1 y al canal en catalán de TVE y en ambas ha hablado de la crisis provocada por la entrada en prisión de José Luis Ábalos, el que fuera su mano derecha. Y se ha enfrentado abiertamente a él, que está lanzando directa o indirectamente, a través de su hijo, acusaciones graves contra el presidente. “Todo lo que está diciendo Ábalos es mentira. No vamos a aceptar chantajes ni amenazas de personas ni de instituciones. Todas las personas tienen derecho a defenderse, pero no a esparcir este tipo de mentiras y de bulos”, ha lanzado.

También ha querido responder a la pregunta de cómo es posible que él no supiera nada. “Yo tenía una confianza política en Ábalos, pero desde el punto de vista personal era un gran desconocido para mí, yo desconocía estas facetas suyas”, ha dicho cuando la periodista Gemma Nierga le ha preguntado qué sintió cuando vio entrar en la cárcel al que fuera durante años su principal colaborador. Nierga también ha recordado que Sánchez pidió la dimisión de Rajoy por nombrar a Luis Bárcenas, y en coherencia debería dimitir por nombrar a Ábalos. “Pero es que yo he asumido esas responsabilidades, no diciendo ‘Luis sé fuerte’, sino apartando a estas personas. Rajoy puso en marcha policía patriótica para obstaculizar la investigación. Yo no. Hay una sentencia que dice que el PP se financió ilegalmente. Nada de eso existe ahora. Tenemos la certeza de que el PSOE no se ha financiado irregularmente”, ha contestado el presidente.