Ir al contenido
_
_
_
_
Opinión
cartas al director
Opinión de un lector sobre una información publicada por el diario o un hecho noticioso. Dirigidas al director del diario y seleccionadas y editadas por el equipo de opinión

El bumerán de Franco

Las lectoras y los lectores escriben sobre la erosión del término “fascista”, compartir las labores domésticas, el desconocimiento que rodea al VIH y las nuevas puertas de la catedral de Burgos

Cartas al Director
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

Manuel Vicent afirmó con tino que “a Franco habría que sacarlo de los cerebros de los españoles”. La referencia constante al dictador ha sido un comodín para eludir debates de fondo. En el juego político, se activa el “que viene el lobo”, vinculando cualquier discrepancia con un presunto retorno del fascismo. El uso inflacionado del término “fascista” ha erosionado su significado y ha desatendido los problemas reales. La táctica ha generado un efecto bumerán: la figura de Franco, convertida en símbolo prohibido, ha despertado curiosidad e incluso atracción en jóvenes que desconocen la tragedia histórica. Así, lo que pretendía ser un aviso político ha terminado reavivando aquello que se buscaba desactivar.

Aitor Idoyaga Uribarrena. Portugalete (Bizkaia)

Maridos que “ayudan”

Me llama mucho la atención como en tantas casas se sigue escuchando la frase “mi marido me ayuda mucho”. Uno “ayuda” cuando la responsabilidad es de otro. Pero en un hogar, ¿la responsabilidad no debería ser compartida? Aun así, la realidad es que el reparto sigue siendo desigual, incluso cuando la mujer trabaja fuera tantas horas como el hombre, o incluso más. El lenguaje lo delata. Y no es un detalle menor. Decir “ayuda” es aceptar que la tarea principal nos corresponde por defecto. Es perpetuar la idea de que lo doméstico es cosa de mujeres y que los hombres, cuando ponen una lavadora, están haciendo un favor. Nombrar las cosas como son es el primer paso para cambiarlas.

Lucía Martincic Bellotti. Punta del Este (Uruguay)

Desconocimiento y serofobia

Estos días he visto Silencio, la serie de Eduardo Casanova, y me ha hecho reflexionar sobre la desinformación que aún rodea al VIH. ¿Cómo es posible que, después de décadas, haya quien no sepa que una carga viral indetectable es igual a intransmisible? La ciencia lo tiene claro, pero la sociedad no. Es preocupante que un tema tan transversal como el VIH, que afecta a personas de todas las edades e identidades, siga siendo un vacío educativo. La serofobia persiste y convierte una enfermedad crónica y tratable en un estigma que aísla. Otras condiciones se narran como historias de superación, pero el VIH arrastra silencios y prejuicios, quizás por su vínculo con el sexo o con el colectivo LGTBIQ+, al cual pertenezco. Necesitamos educación, información rigurosa y una mirada más humana.

Eudald Puigmal. Manresa (Barcelona)

Las puertas de la catedral de Burgos

Burgalés ausente, pero siempre interesado por lo que pasa en mi tierra, atiendo perplejo a un debate sobre la idoneidad de las nuevas puertas creadas por el artista Antonio López para la catedral encargadas, recibidas y expuestas. Perplejo cuando se habla de arte y estilos y su pretendida pureza en el espacio y en el tiempo para oponerse con tanta energía a su colocación. Mi opinión es que mejoran, y mucho, las actuales, tristes, rancias y sin valor alguno. Decir que no son para la catedral de Burgos sería negar que el mundo rueda y avanza. No nos pongamos dramáticos en lo que debería ser una fiesta. Ya les gustaría a otros...

Eliseo Pérez López. Castro-Urdiales (Santander)

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Concierto Robe Iniesta Rivas

Robe: el artista que acompañó a toda una generación

Cartas al Director

La vocación ingresa en la UCI

Cartas al Director

Archivado En

_

Últimas noticias

Lo más visto

  1. El jefe de la misión de rescate de María Corina Machado: “Fue una de las operaciones de mayor riesgo en las que he participado”
  2. Andreu Buenafuente y Silvia Abril no presentarán las campanadas en TVE por la baja médica del cómico
  3. Francia rechaza la detención y entrega de Josu Ternera como reclamaba la Audiencia Nacional
  4. La carta de Ábalos a Guaidó: “Hemos enviado a Víctor de Aldama para que sirva de enlace en nuestras relaciones”
  5. CC OO denuncia que el gerente de la Jiménez Díaz, del grupo Quirón, ha vinculado sus protestas laborales con sabotajes
Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Luz de lectura para el cuello. Con una batería de alto rendimiento, ofrece tres temperaturas de color. COMPRA POR 15,99€
Luz de lectura para el cuello. Con una batería de alto rendimiento, ofrece tres temperaturas de color. COMPRA POR 15,99€
escaparate
Libro en papel para crear tu propio cómic. Incluye 100 páginas para rellenar viñetas. COMPRA POR 7,99€
Libro en papel para crear tu propio cómic. Incluye 100 páginas para rellenar viñetas. COMPRA POR 7,99€
escaparate
Bolígrafo de impresión en tres dimensiones. Incluye tres colores y cargador. COMPRA POR 39,99€ (20% DE DESCUENTO)
Bolígrafo de impresión en tres dimensiones. Incluye tres colores y cargador. COMPRA POR 39,99€ (20% DE DESCUENTO)
escaparate
Luz de emergencia conectada help flash IoT+. COMPRA POR 36,95€ (33% DE DESCUENTO)
Luz de emergencia conectada help flash IoT+. COMPRA POR 36,95€ (33% DE DESCUENTO)
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
cursos
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
cursos
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
cursos
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_