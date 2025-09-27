Ir al contenido
Opinión
Columna
Columna

Artículos estrictamente de opinión que responden al estilo propio del autor. Estos textos de opinión han de basarse en datos verificados y ser respetuosos con las personas aunque se critiquen sus actos. Todas las columnas de opinión de personas ajenas a la Redacción de EL PAÍS llevarán, tras la última línea, un pie de autor —por conocido que éste sea— donde se indique el cargo, título, militancia política (en su caso) u ocupación principal, o la que esté o estuvo relacionada con el tema abordado

‘Caso Mazón’: la culpa fue de los muertos

Jamás pensamos que la tragedia iba a seguir dándonos razones para avergonzarnos. Ahora resulta que para el Gobierno valenciano las negligentes fueron las víctimas

Berna González Harbour
Berna González Harbour
Ya sabemos que Pedro Sánchez es culpable de lluvias, truenos, incendios y todos los males que acechan a España y buena parte del extranjero, pero ahora hemos aprendido que hay más responsables aún: los muertos. ¿Cómo no nos habíamos dado cuenta? La culpa de las víctimas que dejó la dana no fue ya de Sánchez y la Confederación Hidrográfica del Júcar que él se dedica a pervertir cada mañana, sino de esos valencianos que se empeñaron en bajar a los garajes sin tener en cuenta las (tardías) alertas. En su larga huida hacia adelante, el Gobierno valenciano del Partido Popular está virando de culpar a La Moncloa a culpar a las víctimas. Perfecto.

Francisco José Gan Pampols, vicepresidente segundo del Gobierno de Carlos Mazón, lo ha dicho al despedirse tras 11 meses de grandes avances en una reconstrucción que ha delegado en PricewaterhouseCoopers. La cita es larga, pero merece la pena: “Le concedemos un valor extraordinario a la seguridad cuando nos la conceden otros, pero no somos conscientes de que somos corresponsables de proporcionar esa seguridad. Autoprotección es, cuando está lloviendo y entrando el agua en casa, no bajar al garaje a por el coche. Y eso no tiene que ver con el aviso o el no aviso, tiene que ver con la conciencia de qué es lo verdaderamente importante en la vida". La reflexión podría incluso tener sentido si el Gobierno valenciano lo hubiera hecho bien.

Pronto hará un año de la catástrofe y jamás pensamos que la tragedia iba a seguir dándonos tantas razones para avergonzarnos: a la falta de alertas mientras moría gente, a la desaparición de Mazón en las horas más críticas, al baile de versiones y a la ausencia de empatía con las víctimas se une ahora su culpabilización. “Solo el pueblo salva al pueblo”, fue el lema del populismo que creció en la desgracia a mayor gloria de Vox. Ahora, llega un giro: en la nueva doctrina Gan Pampols, es el pueblo quien se mata a sí mismo por falta de autoprotección.

En esta línea teórica de apuntar a los débiles y no a los responsables se ha situado también Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, quien ha culpado a los españoles de no querer trabajar por carecer de la cultura del esfuerzo, esa que debe consistir en dejarse la piel con una sonrisa cuando el sueldo no te alcanza para el alquiler.

¿Autoprotección, pues? La gran pregunta es cómo autoprotegernos de empresarios insensibles y gobiernos como el de Mazón. Con amigos como él, Ayuso o Aznar, larga vida a Feijóo como líder de la oposición.

Sobre la firma

Berna González Harbour
Berna González Harbour
Presenta ¿Qué estás leyendo?, el podcast de libros de EL PAÍS. Escribe en Cultura y en Babelia. Es columnista en Opinión y analista de ‘Hoy por Hoy’. Ha sido enviada en zonas en conflicto, corresponsal en Moscú y subdirectora en varias áreas. Premio Dashiell Hammett por 'El sueño de la razón', su último libro es ‘Goya en el país de los garrotazos’.
