Pros y contras de dar consejos de crianza a otros padres

Cuando abrimos la boca, a veces metemos la pata y otras somos muy útiles, así que aquí te traigo las posibles consecuencias de dar consejos sobre cómo educar a los hijos de los demás

Texto en el que el autor aboga por ideas y saca conclusiones basadas en su interpretación de hechos y datos

Pocas cosas molestan más a unos padres primerizos que sentirse juzgados por otra gente, por quienes se atreven a soltar consejos de crianza sin conocer toda su realidad (o directamente sin ni siquiera conocerlos). Pero vaya, en un país donde todo el mundo es entrenador de fútbol y ministro de lo que toque, los consejos se regalan aunque molesten y aunque no te los haya pedido nadie.

Por otra parte, también hay gente que ha pasado por ello y piensa: “Pobres, quizá no se han dado cuenta de este detalle importante; voy a avisarles para hacerles un favor con todo el cariño de mi corazón”. ¿Intrusismo o generosidad? Cuando abrimos la boca, a veces metemos la pata y otras somos muy útiles, así que aquí te traigo las típicas consecuencias a favor y en contra de dar consejos de crianza. Y después ya decides tú si se lo comentas a los primerizos o dejas que se apañen solos.

Hay que compartir la sabiduría

Si se da desde la buena intención altruista y no desde el paternalismo crítico, cualquier consejo que pueda ayudar a un niño pequeño (y a su familia) será bienvenido.

Es cierto que hay muchas fuentes de información, pero a veces los padres están tan agobiados con un problema o tan cansados por la crianza que no han pensado en buscar ni ven las soluciones más evidentes. En casos así, un momento compartido de empatía y ayuda concreta puede suponer un gran alivio.

Si tú ya has resuelto el puzle de la crianza o te has pasado varias fases del videojuego, puedes evitar que otros pierdan tiempo o energías solucionándoles rápido un problema.

La voz de la experiencia hay que aprovecharla. No siempre hay que cagarla en carne propia para aprender y mejorar. Sobre todo, cuando hablamos de problemas de salud de la criatura, donde alguien con más años de crianza a sus espaldas puede detectar síntomas con más rapidez (simplemente porque ya ha pasado por esa etapa).

A veces, más que el consejo, lo que se valora es la empatía de la experiencia compartida, saber que todos en su momento estuvieron tan perdidos y sobrepasados como tú

Si te fías de la IA o de cualquier experto que veas en Instagram, ¿por qué no vas a agradecer el apoyo de alguien con buena intención? Sobre todo si es alguien que conoces y cuya opinión valoras. Esto no pasa tanto cuando un desconocido te aborda por la calle.

Por mucho que te hayas documentado y preparado para tu crianza, por muy presente que estés en la vida de tus criaturas y por mucho ojo que tengas para todo, cualquier nueva perspectiva puede ayudarte a ver algo que aún no has descubierto o pensado.

Cualquier nueva perspectiva sobre crianza puede ayudarte a ver algo que aún no has descubierto o pensado. vm (Getty Images)

Que cada familia se organice como quiera

En general, los padres de ahora lo hacen lo mejor que pueden y tienen a mano más recursos e información que nunca . Acosarlos con consejos es no confiar en ellos, minar su autoestima y morderles con el veneno de la duda y la inseguridad.

Cada familia cría según su propio estilo, como puede y como quiere, según el tiempo, la energía y el dinero que tenga. Si necesita ayuda, puede ser que la pida, pero si no, los consejos no solicitados pueden sonar como críticas.

A veces los consejos se dan más para ganar autoridad y autoestima quien los dice que para ayudar a los pequeños. Si no has estudiado medicina, no quieras convalidar la carrera y el MIR agobiando a los pobres primerizos.

Varios consejos opuestos sugeridos por personas distintas, en vez de tranquilizar, generan más inquietud y conflicto familiar. ¿A qué suegra se le hace más caso? ¿Y cómo afecta eso a la pareja? ¿Una abuela sabe más que una vecina? ¿Quién se ofenderá e indignará más si se pasa de su consejo para ir por la opción sugerida por la otra parte?

Hay consejos y prácticas de nuestra niñez o de la de nuestros padres que hoy en día están totalmente desactualizados, pueden ser erróneos o dañinos o directamente nos parecen increíbles (como darle orujo a los niños cuando se quejan). Si alguien de cierta edad te los intenta imponer, no solo sigues teniendo el problema de crianza concreto, sino que encima tienes que debatir con el sabio de la tribu, que se te enfadará en tiempo real.

Aunque la gente dé consejos de buena fe, a veces son pesados, insistentes y basan toda su sabiduría en su propia experiencia personal. Aquí, claro, hay que distinguir entre las palabras de alguien que por su trabajo trate con decenas de niños y la experiencia de alguien que tuvo un par de hijos hace 40 años. Porque lo que le funcionó en esos casos concretos puede no ser una norma universal de éxito asegurado.

Cada niño es único y sus padres son quienes le conocen mejor y saben cuándo preocuparse o cuándo la situación es totalmente normal. Para los que tenemos hijos calurosos que nunca se abrigan, la polémica está servida cada vez que salimos a la calle y señoras anónimas vienen en bandada a quererles poner jerséis por encima.

Y tú, ¿aceptas consejos o les gruñes a los desconocidos? Te leo en comentarios.