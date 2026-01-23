Un gallego que trituró una participación agraciada con el segundo premio de la Lotería del Niño podrá cobrar los 15.000 euros tras recomponerla
Con ayuda de sus sobrinos y de pinzas de depilar, fue capaz de recomponer la participación, llevándola entre dos cristales hasta el lotero, que la dio por buena
Un gallego podrá cobrar su papeleta de la Lotería del Niño después de triturarla al pensar que no estaba premiada. Se trata de una participación vendida por un grupo de padres de alumnos del IES Ribeira do Louro de la parroquia de Torneiros, en O Porriño (Pontevedra), con el objetivo de que sus hijos pudiesen ganar dinero para la excursión de fin de curso. La suerte hizo que el número jugado se llevara el segundo premio y cada una de ellas resultase agraciada con 15.000 euros.
El hombre se percató del error de haber triturado la papeleta cuando sus familiares le advirtieron de que era una participación premiada. Según explica el responsable de la administración ‘El X de la Suerte’, donde se adquirió la lotería, Andrés Martínez, el hombre poseía distintas papeletas no premiadas y las había triturado todas.
Cuando su familia lo informó de que una de ellas había resultado agraciada, decidió ir al aparato a recuperar los pedazos de papel para tratar de reconstruirla. Estaban en juego 15.000 euros.
Pinzas de depilar
Con ayuda de sus sobrinos y de pinzas de depilar, fueron capaces de recomponer la participación y la llevaron entre dos cristales hasta el lotero, que la ha dado por válida, por lo que podrá ser cobrada esta misma semana.
Tal como explicó Martínez a Europa Press, no es la primera papeleta rota que recibe en estas fechas, debido a que muchos compradores las rompen sin darse cuenta de que está premiada. “Pero normalmente en cuatro pedazos, no en más de cien”, bromeó.
Las papeletas de estos estudiantes repartieron, según indicó el lotero, unos 15 millones de euros en la localidad pontevedresa.
