Vídeo | ¿Por qué los jóvenes se sienten cada vez más solos?

Más del 20% de los adolescentes y del 17% de los menores de 30 años en Europa sufren soledad, vinculada al uso intensivo de las redes y una menor vida social

La soledad ya no es solo cosa de personas mayores: según la Organización Mundial de la Salud (OMS) afecta ya a más del 20% de los adolescentes y del 17% de los menores de 30 años en Europa. En un contexto marcado por la precariedad, la presión de las redes sociales y la dificultad para construir vínculos estables, la soledad se consolida como un problema de salud pública de primer orden, que impacta sobre la salud mental, la cohesión social e incluso la estabilidad democrática.

Este programa está producido por el canal ARTE y se distribuye en 10 idiomas gracias al proyecto BEAM, en el que, además de EL PAÍS, están Balkan Insight, Sinopsis (Rumania), Gazeta Wyborcza (Polonia), Internazionale (Italia), Ir (Letonia), Kathimerini (Grecia),Le Soir (Bélgica) y Telex (Hungría). Los medios que participan en el proyecto reciben financiación de la Unión Europea de acuerdo con la convocatoria European Media Hubs, liderada por la Dirección General de Redes de Comunicación, Contenido y Tecnología (DG Connect), que se enmarca dentro de las acciones multimedia de los Veintisiete.