Vídeo | Victoria contundente de Rumen Radev en Bulgaria: ¿Un nuevo Orbán en la Unión Europea?

Tras años de inestabilidad, con ocho elecciones en cinco años, Bulgaria ha dado un vuelco político: el euroescéptico y prorruso Rumen Radev ha logrado el pasado domingo una victoria histórica con su coalición Bulgaria Progresista. El que fuera presidente entre 2017 y enero de 2026 promete estabilidad, lucha contra la corrupción y un enfoque más “pragmático” hacia Rusia. Sin embargo, su rechazo al envío de armas a Ucrania y a las sanciones contra Moscú, así como su cercanía a líderes como el primer ministro saliente de Hungría, Viktor Orbán, generan preocupación en la Unión Europea.

Este programa está producido por el canal ARTE y se distribuye en 10 idiomas gracias al proyecto BEAM que, además de EL PAÍS, incluye a Balkan Insight, Sinopsis (Rumania), Gazeta Wyborcza (Polonia), Internazionale (Italia), Ir (Letonia), Kathimerini (Grecia), Le Soir (Bélgica) y Telex (Hungría). Los medios que participan en el proyecto reciben financiación de la Unión Europea de acuerdo con la convocatoria European Media Hubs, liderada por la Dirección General de Redes de Comunicación, Contenido y Tecnología (DG Connect), que se enmarca dentro de las acciones multimedia de los Veintisiete.