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Vídeo | ¿Pueden sobrevivir bajo presión los medios públicos en Europa?

El viejo continente se presenta como garante de la libertad de prensa, pero gobiernos y actores privados presionan al periodismo independiente

Careta del programa 'Arte TV Semanal'.
El País
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Los medios públicos europeos están bajo asedio, entre injerencias políticas, recortes y monotarización de periodistas. Siguen siendo la fuente más fiable, según la Unión Europea de Radiodifusión, pero crecen los intentos para influir en la información. Desde Hungría a Alemania, pasando por República Checa o Lituania, analizamos qué está en juego para preservar el derecho a estar informado.

Este programa está producido por el canal ARTE y se distribuye en 10 idiomas gracias al proyecto Emove Hub que, además de EL PAÍS, incluye a Balkan Insight, Sinopsis (Rumania), Gazeta Wyborcza (Polonia), Internazionale (Italia), Ir (Letonia), Kathimerini (Grecia), Le Soir (Bélgica) y Telex (Hungría). Los medios que participan en el proyecto reciben financiación de la Unión Europea de acuerdo con la convocatoria European Media Hubs, liderada por la Dirección General de Redes de Comunicación, Contenido y Tecnología (DG Connect), que se enmarca dentro de las acciones multimedia de los Veintisiete.

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