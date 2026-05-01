Ucrania desmovilizará a soldados que luchan desde el principio de la guerra

Zelenski quiere mejorar el reclutamiento elevando los salarios de los militares, más del doble para los que combaten en el frente

Ucrania llevará a cabo en 2026 la primera fase de desmovilización de soldados. La cúpula militar había descartado hasta ahora esta posibilidad esgrimiendo que si algo le faltaba a las Fuerzas Armadas ucranias eran tropas. Pero la situación ha cambiado: en parte porque los drones sustituyen cada vez más el sacrificio humano; también por la presión de la sociedad civil que exige que regresen a casa los soldados que llevan en activo desde 2022, desde el inicio de la guerra. El presidente ucranio, Volodímir Zelenski, ha anunciado este viernes que este año podrán dejar el ejército los primeros combatientes.

Fuentes de la oficina del presidente ucranio han avanzado que la idea es que los beneficiarios de esta primera desmovilización sean los soldados que se presentaron al ejército voluntariamente en 2022, al inicio de la invasión. En torno a medio millón de civiles se ofrecieron para defender al país al principio de la guerra. La incorporación de voluntarios se frenó en secó a finales de 2023, cuando fracasó la gran contraofensiva ucrania de aquel año.

Hasta ahora solo es posible regresar a la vida civil en excepciones contadas, como los que han sufrido lesiones graves o la enfermedad de un familiar directo que sea dependiente. Zelenski ha informado de que esta desmovilización dependerá de los resultados de una profunda reforma en el sistema de reclutamiento que entrará en vigor en junio. La prioridad será ahora captar a nuevos soldados no por la vía del reclutamiento obligatorio sino como contratados y con un periodo de tiempo de servicio determinado.

Este periodo, según los contratos estándares actuales, oscila habitualmente entre los tres y cinco años. Terminado el contrato, la persona puede regresar a la vida civil por lo menos durante un año, aunque la ley marcial incluye causas que le pueden obligan a continuar en el ejército.

En 2024 ya se produjo un intenso debate parlamentario en Ucrania para aprobar una ley de desmovilización, pero tanto la oficina del presidente como la cúpula militar lo desaconsejaron porque consideraban imposible reducir las tropas. El ejército ucranio está compuesto por más de 800.000 personas.

El ministro de Defensa, Mijailo Fedórov, aseguró el pasado enero, al estrenar su cargo, que el reclutamiento era unos de los mayores problemas a los que tiene que hacer frente. Fedórov concretó que por lo menos dos millones de varones se esconden del alistamiento obligatorio y que 200.000 soldados han desertado.

Vadim Sujarevski, vicecomandante de las fuerzas ucranias para el este, avisó el 18 de abril en una entrevista en EL PAÍS que la única manera de solucionar la falta de tropas es estableciendo un tiempo límite de servicio militar: “Todo el mundo debería saber cuánto tiempo estará en la guerra. Es un problema enorme para nuestros soldados, sobre todo para los que empezaron combatiendo voluntariamente al principio y siguen luchando hoy; psicológicamente es duro. Cuando precisemos a nuestra gente cuánto tiempo combatirán, mejorará el reclutamiento”.

Sujarevski también incidió en el hecho de que la apuesta de Ucrania por los drones ha permitido reducir el número de soldados requeridos en el frente de guerra. El hecho de que el control del frente se realice sobre todo con estos aparatos supone que la infantería ucrania sea hasta cinco veces inferior a lo que sería necesario en una guerra convencional.

Las reformas que plantea Zelenski también tienen como objetivo alentar la incorporación de personas en la infantería. Los regimientos que combaten en el frente son los que sufren más necesidad de reemplazos y los que menos candidatos tienen para ello porque es el trabajo más peligroso y duro en la guerra.

El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Oleksander Sirski, firmó este jueves una orden por la que elevaba de dos semanas a dos meses el tiempo máximo que un militar puede estar sin descansar en primera línea de guerra.

La falta de personal está provocando que sea habitual que un soldado esté durante meses sirviendo en las trincheras, lo que comporta un serio prejuicio en la salud mental y física. Un informe del ministerio de Defensa hecho público esta semana concluye que estar en el frente combatiendo más de 40 días “lleva al soldado a perder los ánimos hasta el punto de que le es indiferente sobrevivir o no”.

Aumento de salario

Fedórov ha subrayado que los próximos cambios deben establecer “un sistema de rotaciones claro”. La situación actual es tan compleja que incluso hay casos de militares que deben permanecer en las trincheras un año. Para corregir esta situación y atraer personal para la infantería, Zelenski ha informado de un incremento en los salarios en el ejército.

Todos los rangos aumentarán: los que están en la retaguardia ganarán un mínimo de 580 euros mensuales (frente a los 400 euros actuales). Pero es para los que están desarrollando misiones de combate en primera línea donde el salto salarial es mayor, por lo menos el doble: si la horquilla actual oscila entre los 2.300 y los 4.000 euros, según datos oficiales del Ministerio de Defensa de 2024, ahora será de los 4.800 a los 7.700 euros.

“Los que querían ir voluntarios al ejército, como yo, ya lo hicieron”, explicaba a este diario en 2024 el comandante de batallón Tarás Mijalchuk. La manera de revertir la falta de tropas, vaticinaba este veterano oficial, era la motivación económica: “Hay que elevar la remuneración, desde los salarios a las compensaciones por caer herido. Es la mejor solución”.

Un portavoz de Zelenski ha comentado que el Gobierno todavía estudia cómo financiará este enorme incremento en los sueldos de los militares. Zelenski recalcó la semana pasada que destinará al ejército la primera partida del préstamo de 90.000 millones de euros que la Unión Europea aprobó el 23 de abril para Ucrania.