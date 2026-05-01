Los ‘Fan Fest’, la fiesta que ordena (y monetiza) a los aficionados sin boletos

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El festival para fanáticos conocido como Fan Fest, nació espontáneamente en 2002 en la Copa del Mundo de Corea/Japón y se institucionalizó cuatro años después en Alemania. El fútbol salió de los estadios, bares y sofás cuando quienes se quedaron sin entradas reclamaron el espacio público para ver los partidos. Ahora, 24 años después, el torneo en México, Estados Unidos y Canadá será el más grande —48 selecciones— y el más caro de la historia, con costos de hasta un millón de pesos en reventa. Con ello, más aficionados que no han podido pagar los precios disparatados tendrán que conformarse con verlo fuera de los estadios.

Más allá del ambiente mundialista, los Fan Fest son también un modo de controlar a las multitudes sin boleto lejos de los recintos y una gran oportunidad económica. Ya no consisten solo en pantallas con las transmisiones, sino que se han vuelto más artificiales y estructurados con conciertos, actividades culturales, activaciones de marcas y venta de comida, mercancía y bebida. Es decir: más dinero y más patrocinadores.

En México, los Fan Fest se instalarán en plazas públicas y operarán durante prácticamente todo el torneo. La plancha del Zócalo será el epicentro en la capital: funcionará los 39 días del torneo, será gratuito con registro previo y podría recibir hasta 55.000 asistentes por día, según el Host City Manager, Michel Bauer Tapuach. Además, las 16 alcaldías deben —o deberían— instalar alguno en sus demarcaciones para evitar los desplazamientos hacia el Zócalo o zonas de alta afluencia, y así controlar la movilidad. Las recomendaciones son llegar temprano y usar el transporte público. No se venderá ni permitirá el acceso de bebidas alcohólicas. El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, se negó a organizar el evento al reclamar la falta de recursos para llevarlo a cabo. La jefa de Gobierno, Clara Brugada, descartó la cancelación y respondió tajante que el presupuesto contempla la celebración de todos los Fan Fest. Otra historia es la de Campo Marte, que abrirá desde temprano hasta la madrugada, con precios entre 400 y 5.000 pesos.

Monterrey soñó a lo grande con el Fan Fest en el Parque Fundidora, aunque al Gobierno regiomontano le preocupa que el interés haya disminuido con los juegos sin selecciones élite asignados a la sede. Sin embargo, gracias a la entrada de los inversores, han decidido seguir adelante con los 39 días del evento con la promesa de grandes artistas internacionales. Será gratuito, con zonas de hospitalidad por un costo adicional en las que se proyecta que se permitirá el consumo de alcohol.

Por su parte, Guadalajara organiza la fiesta en la Plaza de la Liberación del centro histórico durante todo el Mundial con acceso libre y artistas como Maná y Alejandro Fernández. A diferencia de Ciudad de México, se permitirá la venta de alcohol. También se habilitarán pantallas públicas en diferentes puntos de los municipios cercanos como Zapopan, donde las autoridades han asegurado fuertes medidas de seguridad.

En Estados Unidos, el país que tendrá la mayoría de sedes y partidos, el proyecto se inclina más por lo comercial: zonas VIP, venta de entradas y eventos privados. Aunque cada ciudad lo ha manejado diferente. El alcalde neoyorquino Zohran Mamdani apuesta por llevar el Mundial a la calle con celebraciones distribuidas en los cinco distritos, todos gratuitos, mientras en Los Ángeles la entrada costará 12 dólares (unos 210 pesos). Otras ciudades como San Francisco se plantean recortar la fiesta a los días con partidos más relevantes, y Kansas, la más pequeña de todas las sedes, lo instalará por pocos días. Según el medio The Athletic, solo los costos de seguridad podrían superar el millón de dólares por cada día que se celebre.

Finalmente, Canadá también tendrá un par de estos festejos en Toronto y Vancouver, aunque es un país poco entusiasmado por acoger el Mundial, donde el futbol se considera un deporte exótico.

En un torneo marcado por el encarecimiento de las entradas, los Fan Fest son también un reflejo de cómo cada país y cada sede entiende —y administra— la gran fiesta del fútbol.