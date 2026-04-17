Francia anuncia la liberación de la octogenaria retenida por el ICE en Estados Unidos
La mujer, que ya está de vuelta en su país de origen, fue arrestada tras morir su marido porque no tenía permiso de residencia
Marie-Thérèse R., la francesa de 86 años arrestada el pasado 1 de abril por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos en su casa de Anniston (Alabama), y retenida desde entonces en un centro de detención, ya se encuentra en Francia, según ha confirmado este viernes el ministro de Exteriores francés, Jean-Noel Barrot.
R. se trasladó a EE UU hace un año para casarse con un excoronel y piloto americano, un antiguo amor de juventud. Se habían conocido décadas atrás, a finales de los años 50, en Saint Nazaire (Francia), donde él estaba destinado en una base de la OTAN y ella trabajaba como secretaria. Su historia de amor solo pudo materializarse 60 años después, cuando ambos habían enviudado ya de sus respectivas parejas y R. decidió encontrarse con él en Estados Unidos. Allí se casaron en abril de 2025.
El hombre falleció hace tres meses. En ese momento Marie-Thérèse R. no tenía aún la green card, la tarjeta de residencia permanente, así que los agentes del ICE consideraron que estaba en el país de manera irregular. Llevaba varios días en un centro de detención de Luisiana, junto con otros 70 arrestados, según denunció su familia.
“Se encuentra ya en territorio francés. Es una noticia muy satisfactoria”, ha declarado el ministro de Exteriores durante una visita a Montpellier. Preguntado por las duras condiciones que sufrió la mujer durante su arresto y retención, Barrot aseveró: “No hablo de este caso en concreto, sino en general, pero estos métodos no son aceptables para nosotros. Ha habido una violencia que nos ha generado preocupación, pero lo importante es que ella está de vuelta en Francia”.
Hervé, uno de los hijos de R., había denunciado en el diario Ouest France que su madre fue “esposada de pies y manos”, según le habían contado a él varios vecinos presentes durante el arresto.
