El ICE detiene a una francesa de 86 años tres meses después de que falleciera su marido estadounidense

La mujer fue arrestada en su casa por los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, meses después de fallecer su marido, porque no tenía el permiso de residencia

La historia de la francesa Marie-Thérèse Ross, de 86 años, es insólita. Empezó con un piloto americano, un amor de juventud con el que se casó hace un año, 60 años después de conocerle. Y ahora se ha complicado, pues la octogenaria se encuentra en un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), tres meses después de haberse quedado viuda.

Fue detenida el pasado 1 de abril, cuando los agentes irrumpieron en su casa en Anniston, en el Estado de Alabama, donde vivía con su marido. Consideran que se encuentra en el país de forma irregular porque no tenía la green card, el permiso de residencia permanente, que estaba en trámites. La francesa, originaria de un pueblo cerca de Nantes, al sur de Francia, está encerrada en un centro de detención en Luisiana junto con otros 70 arrestados, según ha denunciado su familia.

“Parece una escena de una película americana. Cada mañana me levanto diciendo que esto no puede ser verdad”, ha denunciado su hijo —que prefiere no hacer público su nombre— al diario francés Ouest France. Ha relatado a ese periódico las condiciones violentas en las que su madre fue arrestada, a pesar de su edad y de no representar ningún peligro: “Fue esposada de pies y manos como una delincuente peligrosa”, ha lamentado.

Sus otros dos hermanos y él fueron alertados de su detención por los vecinos. La mujer ha estado incomunicada varios días hasta que los servicios consulares franceses pudieron contactar con ella, visitarla e informar a la familia. Según explican fuentes diplomáticas a este periódico, el consulado francés en Nueva Orleans “sigue muy de cerca la situación de la señora Ross, que ha podido beneficiarse de inmediato de la protección de los servicios consulares”.

El consulado “está en contacto con su familia y mantiene una estrecha comunicación con las autoridades estadounidenses del ICE”, señalan estas fuentes, que no quieren dar detalles personales sobre las circunstancias de arresto de la mujer ni los motivos. Exteriores trabaja para sacarla de allí y repatriarla cuanto antes.

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Marie Thérèse R. se había casado el año pasado con un ex coronel y piloto del ejército americano al que conoció a finales de 1950 en Montoir-de-Bretagne, muy cerca de la base que la OTAN tenía en Saint-Nazaire, donde él trabajaba como militar y ella como secretaria. Él volvió a EE UU y muchos años después, en 2010, ambos ya casados, volvieron a ponerse en contacto. Las dos parejas se veían de vez en cuando. Después los dos enviudaron y formalizaron una relación, con viajes de ida y vuelta entre Francia y Estados Unidos. Hace un año, ella decidió mudarse a Alabama, donde pidió una tarjeta de residencia permanente.

Se casaron en abril de 2025. Su marido falleció el pasado mes de enero. Su esposa había previsto, según el relato de su hijo, volver a Francia a finales de este mes, pero se quedó en EE UU para resolver antes los papeles de la herencia. Según denuncia, el hijo de su marido “la había amenazado hasta el punto de cortarle la luz y el agua”. “Es urgente sacarla del centro de detención y traerla a Francia”, explica el hombre, que recuerda que su madre sufre problemas cardiacos y que su salud es delicada. “No aguantará esas condiciones”.