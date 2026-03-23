Países Bajos será el primer país de la OTAN con unidades de drones en el Ejército de Tierra

Países Bajos será el primer país de la OTAN en poner en marcha nuevas unidades de drones, y contramedidas para estos aparatos, en todas las divisiones de combate del Ejército de Tierra. El Ministerio de Defensa holandés espera contratar para ello a entre 1.000 y 1.200 personas a partir de abril, y considera que la colaboración con la industria es esencial, porque hay que “modernizar y adaptar los sistemas continuamente”. Así lo ha anunciado este domingo el general Onno Eichelsheim, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas neerlandesas, en un programa de la televisión pública.

Los drones ya forman parte de las operaciones del Ejército de Países Bajos, pero, según Eichelsheim, “la guerra en Irán y en Ucrania demuestra la importancia que han cobrado en la contienda moderna”. Durante el programa de entrevistas WNL op Zondag, el militar ha señalado que Irán “no está aún listo para rendirse”. Y ha añadido: “Parte de su capacidad defensiva ha sido destruida, pero la capacidad ofensiva sigue en pie en gran medida”. En su opinión, “Irán ni siquiera ha disparado la mitad de los misiles que tiene disponibles”. Países Bajos, ha resaltado, “es el primer país de la OTAN en apostar por los drones de esta manera”, y espera poder contratar “a las primeras 600 personas en un abrir y cerrar de ojos”.

Para lograrlo, “es muy importante la colaboración con la industria de los drones, porque estamos ante una interacción diferente”, ha remarcado el general. En 2025, el Ministerio de Defensa calificó a las Fuerzas Armadas como “una incubadora de innovaciones técnicas”, aceleradas por las misiones en Afganistán e Irak. Durante la guerra de Ucrania, y no solo en lo que respecta a Países Bajos, se ha visto el avance de nuevas tecnologías, y el grado de información que implican.

Este mes de marzo, el Ministerio de Defensa neerlandés ha destinado 30 millones de euros a un programa para animar a las empresas a presentar soluciones adecuadas para detectar e interceptar drones tácticos que pesen entre 150 y 400 kilos. Este tipo de modelos pueden volar hasta 600 kilómetros por hora, y con la iniciativa se trataba de reforzar la autonomía estratégica. El objetivo es poder desarrollar y producir los sistemas antidrones en Países Bajos y en Europa.

El año pasado, especialmente durante la cumbre de La Haya, los países aliados de la OTAN (excepto España) se comprometieron a destinar a Defensa, para 2035, hasta el 5% del PIB. En el caso de Países Bajos, eso supone casi 50.000 millones de euros. El actual Gobierno de centro derecha, con el primer ministro social liberal Rob Jetten al frente, lo respalda.