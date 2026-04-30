Una comitiva de Trump reinaugura los vuelos de American Airlines a Venezuela después de siete años

Por primera vez en siete años, un vuelo de la aerolínea estadounidense American Airlines proveniente de Miami aterrizó en el aeropuerto Simón Bolívar, en Maiquetía, que sirve a la ciudad de Caracas. Entre sus pasajeros, destaca una comitiva de funcionarios de alto nivel del gobierno de los Estados Unidos, incluyendo a Jarrod Agen, director del Consejo Nacional de Dominio Energético. Los emisarios vienen a evaluar con las autoridades locales oportunidades de inversión en el sector minero y de hidrocarburos, considerados prioritarios por Washington en el “nuevo momento político” que vive Venezuela luego del ataque militar del pasado 3 de enero.

“Queremos dar la bienvenida, en nombre de la Presidencia encargada, Delcy Rodríguez, a American Airlines, línea que ha llegado para quedarse”, dijo la ministra de Transporte, Jaqueline Farías. “Venezuela está lista para recibir más líneas aéreas, nuevas rutas y nuevos caminos para Estados Unidos y el mundo”

En su cuenta de la red social X, el Departamento de Estado emitió un mensaje en el cual se afirma: “Durante siete años no hubo vuelos comerciales entre Venezuela y Estados Unidos. Bajo el presidente Trump, eso está cambiando.” La llegada de American Airlines consolida el desarrollo de las relaciones diplomáticas entre ambos países, abriendo en principio canales para el crecimiento de vínculos económicos y consulares. Además, es todo un paso adelante en los esfuerzos por sacar a Venezuela de su aislamiento actual en materia de vuelos internacionales.

El capitan Ric Wilson en el Aeropuerto de Miami, este jueves. Rebecca Blackwell (AP)

El avión de llegada, que venía engalanado con motivo de los 250 años de independencia de los Estados Unidos, fue recibido con vítores y ráfagas de agua a manera de bautizo.

El regreso de esta aerolínea se concreta en medio de un entorno legal que todavía es muy restrictivo para los ciudadanos venezolanos en los Estados Unidos, con vetos para viajar al país y para la obtención de nuevas visas.

La embajada de los Estados Unidos en Venezuela, que lleva pocas semanas operando, quiso darle a la llegada de American Airlines a Venezuela un relieve especial. John Barret, el nuevo encargado de negocios, estaba presente en el aeropuerto para recibir el vuelo, en compañía de la ministra Farias. “Ratificamos que Venezuela es un país abierto a los negocios; esta es una nueva etapa para el país. Estamos siendo testigos de la reconstrucción de nuestros lazos, la reapertura de Venezuela al comercio global y la reconexión entre la población de nuestros dos países”, dijo Barret.

El aeropuerto Simón Bolívar, que ha recibido algunas mejoras en el tiempo reciente, estaba adornado en varios rincones con banderas de ambos países y globos con los colores de la bandera americana para la ocasión.

Personal de American Airlines en el aeropuerto de Miami antes del primer vuelo a Venezuela. Rebecca Blackwell (AP)

American Airlines tendrá, a partir del 21 de mayo, dos vuelos diarios a Miami desde el aeropuerto de Maiquetía. Serán operados por la compañía Envoy, subsidiaria de la corporación, en un avión Embraer 175, con capacidad para 100 personas. “Vamos a ver cómo podemos seguir creciendo desde este punto, primero en Caracas, luego en Maracaibo”, dijo José Freig, vicepresidente de American Airlines Internacional. “Tenemos una historia muy rica y profunda con Venezuela”.

“Es una oportunidad importantísima de apertura del mercado y de la conectividad, porque es una apuesta de confianza hacia el destino”, afirmó Vicky Herrera, presidenta de la Asociación Venezolana de Viajes y Turismo, Avavit. Aunque los precios iniciales de este vuelo de American son ahora muy altos —cerca de 1.200 dólares—, Herrera afirma que, con nuevas aerolíneas, competitividad y nuevos destinos, estos precios deberían ir descendiendo. La compañía privada venezolana Laser también va a reabrir el servicio de vuelos diarios a Miami.

United y Delta Airlines, dos de las tres líneas aéreas estadounidenses que volaban a Venezuela durante la década anterior, dejaron de hacerlo en 2017, cercadas por la inestabilidad política, el descuido en las instalaciones del aeropuerto, el entorno inseguro en el cual operaban sus empleados y las deudas acumuladas producto de la crisis cambiaria de entonces. American Airlines fue la última en hacerlo, el 15 de marzo de 2019, durante la primera administración de Donald Trump, quien entonces decidió desconocer el gobierno de Nicolás Maduro, provocando la ruptura diplomática entre ambos países. La compañía estuvo operando de manera interrumpida en Venezuela, en el que llegó a ser uno de sus mejores mercados de la región, desde 1987.

Aeronave de American Airlines en el Aeropuerto de Miami, este jueves. Rebecca Blackwell (AP)

El regreso a Venezuela alivia parcialmente el engorroso entramado de escalas que tienen que usar los pasajeros venezolanos para salir del país, que fueron crónicos en el gobierno de Maduro. Ha traído consigo, también, la reactivación de la ruta Caracas-Miami, históricamente una de las más empleadas por los usuarios para las vacaciones o los negocios. Hoy en día, desde la ciudad de Miami, American Airlines realiza más de 130 vuelos a 70 destinos en 46 países y territorios de América Latina y el Caribe.

“Todo es mejor, todo. Para nosotros, para la familia, para la conectividad del país. Menos horas de vuelo, más tiempo con los nietos”, afirma Gonzalo Rodríguez, uno de los viajeros que tenía su ticket en mano para tomar su vuelo a Miami. “Para ir a Miami, antes tenía que hacerlo vía República Dominicana, Bogotá, Curazao o vía Panamá”.