Iván Poduje, titular de Vivienda de Kast, desecha sugerencias de Hacienda en recortes de programas: “Quiroz es un ministro más”

El secretario de Estado descarta evaluar la reducción de recursos en algunos de los proyectos de su cartera: “Tengo un solo jefe. Se llama José Antonio Kast”

El ministro de Vivienda del Gobierno de José Antonio Kast, Iván Poduje, ha descartado la sugerencia de la cartera de Hacienda, encabezada por Jorge Quiroz, de realizar algunos recortes en algunos programas, como por ejemplo, Pavimentos Participativos y el Mejoramiento de Condominio Social. En conversación con Radio Infinita, el urbanista fue consultado sobre si su par en Hacienda podía obligarlo a ejecutar los ajustes. “Yo tengo un solo jefe, se llama José Antonio Kast, el presidente de Chile. Él es mi único jefe, yo me debo a él y a los chilenos. Quiroz es un ministro más, entre muchos más que hay, como la ministra Trinidad Steinert, con quienes hemos hecho unas labores estupendas de seguridad. El único Primus inter pares es el presidente de la República, él es mi jefe”, respondió este jueves.

Sus declaraciones se producen unos días después de que se conociera un oficio, emitido por la Dirección de Presupuestos (Dipres) -dependiente de Hacienda-, en el que se sugieren ajustes en programas públicos en el contexto del diseño del Presupuesto 2027, instruyéndose “descontinuar” algunas iniciativas en distintos ministerios, como el Programa de Alimentación Escolar (PAE). Esto ocasionó cuestionamientos políticos,; a los que Quiroz, uno de los ministros más poderosos de Kast, aclaró que no se haría ningún “tipo de recorte alimentario, becas, para nada”. Luego, intentó matizar el tono de la minuta, al decir que el “oficio ocupa las palabras, que no son las perfectas en términos de comunicaciones, porque no está diseñado para ser comunicado al público general”.

Los ajustes son algunas de la medidas a las que apunta Hacienda para equilibrar las cuentas fiscales de Chile, además de haber solicitado a todos los ministerios –salvo Seguridad Pública– bajar en un 3% sus gastos y no amortiguar el alza de los combustibles provocada por el bloqueo del estrecho de Ormuz, en medio de la guerra en Irán.

Poduje es el primer ministro que se opone publicamente a las restricciones presupuestarias dirigidas desde Hacienda. Unas horas después expresar su postura en la radio, el secretario de Estado compartió un video en redes sociales en el que anunció: “Estamos acá, con el equipo de trabajo en mi oficina, y estamos firmando la selección de los proyectos de Pavimento Participativo para las 16 regiones del país, que incluyen un presupuesto de 46.000 millones de pesos. Esto ahora se va a cada una de las Seremis (…) Hemos cumplido el instructivo del presidente de poder hacer inversión en aquellos territorios donde más se requiere (…) Por esta vía le aviso a los alcaldes que estamos cumpliendo”.

Uno de sus reclamos está en que los fondos para continuar con la reconstrucción de las casas afectadas por los incendios forestales, ocurridos en enero, en las regiones Ñuble y Biobío se terminan este jueves, 30 de abril, y que esperaba el desembolso de los dineros: “(Quiroz ha dicho) que está en eso y que yo tengo que hacer alguna serie de cosas que él me pidió, que algunas las vamos a hacer, otras no las vamos a hacer”, dijo.

Quiroz, consultado por periodistas al respecto, respondió que el ministro “está muy preocupado por la reconstrucción de Ñuble y Biobío”, y que entendía “su preocupación y, por eso, estamos trabajando con la máxima celeridad para aprobar el proyecto de ley en el Congreso y poder obtener los fondos”.

Las declaraciones de Poduje no han sido compartidas por algunos miembros del Gabinete de Kast, donde el ministro del Trabajo, Tomás Rau, marcó distancia. “Tenemos diferencias de estilo, yo soy bastante cauto (…) Tenemos que leer las recomendaciones de la Dipres”, señaló también en Radio Infinita. En el oficialismo, algunos políticos, expresaron su molestia, como María José Hoffmann, vicepresidente de la UDI, de la derecha tradicional, que dijo que fue una “insolencia del porte de un buque”. Y agregó: “Me descompagina, me desorienta, no entiendo el tono”.

Kast intentó restar peso a la polémica y descartó tensiones en su Gabinete. “Nosotros somos un equipo de trabajo. En ese equipo de trabajo hay conversaciones, discusiones y planteamientos de mejoras”, dijo el presidente desde la Región de Aysén, en el sur de Chile.

Esta misma semana, Poduje se vio inmerso en una controversia, al cuestionar la Ley de humedales urbanos y acusar al senador socialista Alfonso de Urresti, uno de sus impulsores, de ser “parte responsable de esa brutalidad”. En una visita a la Región de Los Ríos, la zona que representa el parlamentario, mientras se debatía sobre la dispobilidad de suelos para la construcción de proyectos habitacionales, Poduje arremetió contra la legislación, que rige desde enero de 2020. “Esa ley quedó mal hecha. Por r eso que las vecinas tuvieron que esperar ocho años”, señaló.

Sus dichos abrieron un flanco con la oposición, pero también provocaron la intervención de la presidenta del Senado, Paulina Núñez, militante de Renovación Nacional, un partido de la derecha tradicional, quien dijo, en su cuenta de X, que desde su cargo se ha prepucado de manera personal “de mantener las formas, tan relevante como el fondo de los asuntos. Ley de humedales impulsada por el senador De Urresti tuvo apoyos transversales. Respeto a la discusión democrática y al rol de los poderes del Estado”.

Poduje respondió a Núñez: “Como ministro de Vivienda yo debo preocuparme de las familias sin casa, senadora. Eso incluye aquellas que han debido esperar años por una muy mala ley de humedales, como las que conocí hoy en Guacamayo Valdivia, que han esperado por más de 8 años”. Luego Poduje intentó cerrar la controversia. “No tengo ningún problema en pedirle disculpas al senador de Urresti si se sintió ofendido por mis dichos”. Y agregó: “Nosotros dijimos acá que tenemos familias que están esperando hace ocho años porque la ley tiene problemas y mi función como ministro de Vivienda es resolver esos problemas para entregar casas”.

Con todo, Poduje es uno de los tres ministros mejor evaluados. Según la última edición de la encuesta de Cadem, tiene un 55% de valoración positiva, solo superado levemente por los titulares de la Secretaría General de Gobierno, José García Ruminot, y de Salud, May Chomali.