Última hora del ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán, en directo | Fuertes caídas en las Bolsas ante el agravamiento de la crisis energética
Israel lanza una nueva oleada de ataques sobre Teherán e Irán bombardea Arabia Saudí, Emiratos, Kuwait y Baréin | El director de la AIE advierte que la crisis energética es peor que la de los setenta
Lejos de que se atisben señales de que el conflicto en Oriente Próximo toque a su fin, al contrario, los indicios de una posible escalada y de que se agrave la crisis energética son cada vez mayores, lo que lleva este lunes, de nuevo, a fuertes caídas en Bolsas y otros mercados. Las Bolsas asiáticas sufren fuertes caídas por tercer día consecutivo y las europeas encaran correcciones del 1,5%, mientras caen los bonos y el oro. Mientras, el director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol, ha advertido de que la situación es “muy grave” y supera a las crisis energéticas de la década de 1970. “Ningún país será inmune”, ha afirmado. Mientras, el ejército israelí ha lanzado en la madrugada de este lunes una nueva ola de bombardeos contra Teherán, horas después de sufrir una nueva andanada de misiles lanzados desde Irán. Siguen también los ataques en el Golfo. Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Baréin han reportado nuevos bombardeos en sus territorios en las últimas horas. La ofensiva contra infraestructuras energéticas ha causado un nuevo repunte del precio del crudo, que ha vuelto a superar los 100 dólares.
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La ideología de la República Islámica de Irán se suele calificar, erróneamente, como reaccionaria o ultraconservadora. El islamismo iraní, sin embargo, es fruto de una amalgama ideológica alejada del conservadurismo o tradicionalismo. Se trata de una reinterpretación política, impregnada de una retórica marxista, de las creencias y tradiciones del chiismo duodecimano. Una “Teología de la Liberación” islámica.
El precio del gas natural sube un 3%, hasta los 61 euros
El precio del gas natural para entrega a un mes en el mercado TTF de Países Bajos, el de referencia en Europa, sube un 3% este lunes y cotiza por encima de los 61 euros por megavatio hora (MWh), mientras Estados Unidos e Irán endurecen sus relaciones y adelantan una escalada en su conflicto.
En la apertura del mercado holandés, el gas natural avanza el 2,90%, hasta los 61,06 euros por megavatio hora (MWh). Y ello, en una jornada en la que la Guardia Revolucionaria iraní ha negado que Teherán vaya a atacar las centrales eléctricas de la región, pero ha alertado de que, si Estados Unidos agrede las instalaciones de la República Islámica, esta “responderá de la misma manera”. (Efe)
Fuertes caídas en la Bolsas ante el agravamiento de la crisis energética
Lejos de que se atisben señales de que el conflicto en Oriente Próximo toque a su fin, al contrario, los indicios de una posible escalada son cada vez mayores teniendo en cuenta el intercambio de amenazas entre Estados Unidos e Irán durante el fin de semana. Esta incertidumbre lleva este lunes, de nuevo, a la venta masiva de acciones, oro y bonos.
Las Bolsas asiáticas sufren fuertes caídas por tercer día consecutivo y se encaminan a una corrección, mientras que los bonos sufren fuertes ventas ante la amenaza de que la prolongada guerra impulsará la inflación, ralentizará el crecimiento y obligará a los bancos centrales a considerar subidas de tipos de interés. Con este telón de fondo, los futuros en Europa encajan caídas del 1,5% y en EE UU también sufren la presión vendedora mientras que el oro cae por noveno día consecutivo, hasta situarse en torno a los 4.360 dólares la onza, lo que subraya el retroceso generalizado de los activos.
Existe un enorme interés por la guerra de Israel y Estados Unidos contra la República Islámica. Al coste humano para los iraníes se suma el de la contraofensiva sobre los países vecinos y el efecto dominó que de inmediato ha tenido sobre los precios de la energía en todo el mundo. De repente, todo el mundo quiere saber más sobre Irán. ¿Son tan religiosos como muestra la televisión estatal o tan laicos como asegura la diáspora? ¿La intervención militar va a lograr el fin del régimen que no derribaron las protestas? ¿Surgirá una democracia? ¿Podrán librarse del velo las mujeres? Intentando contestar a estas y otras preguntas, a menudo las respuestas oscurecen más que aclaran. He aquí tres asuntos que suelen conducir a error.
El Palacio Saadabad de Teherán es una residencia real construida en el siglo XIX y ampliada durante la derrocada dinastía Pahlevi. El abuelo del expríncipe Reza Pahlevi lo reformó e hizo de las lujosas estancias su residencia. El pasado jueves, las agencias oficiales iraníes difundieron fotografías del edificio con graves daños por un bombardeo estadounidense o israelí: las puertas de madera arrancadas, una bella escalera monumental cubierta de escombros, los techos interiores del edificio parcialmente destrozados. La estructura del palacio ha quedado afectada por la onda expansiva de explosiones en sus cercanías, según el Ministerio de Patrimonio Cultural, Turismo y Artesanía de Irán.
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Amparándose en la guerra con Irán, el ejército de Netanyahu ha aumentado la presión sobre su vecino y Hezbolá, con bombardeos e incursiones que han desplazado a miles de personas.
Starmer y Trump conversan por teléfono sobre la necesidad de reabrir el estrecho de Ormuz
El primer ministro británico, Keir Starmer, y el presidente de EE UU, Donald Trump, mantuvieron anoche una conversación por teléfono sobre “la actual situación en Oriente Próximo” en la que subrayaron “la necesidad de reabrir el estrecho de Ormuz para reanudar la navegación global” y el tránsito normal de petróleo. El corredor marítimo que discurre entre Irán y Arabia Saudí y países como Emiratos Árabes, Omán o Qatar, por el que circula el 20% del petróleo mundial, está prácticamente cerrado a causa de la guerra de Israel y EE UU contra Irán.
Según un portavoz de Starmer, ambos líderes coincidieron en que “la reapertura del estrecho de Ormuz es esencial para asegurar la estabilidad del mercado mundial de la energía”. También señaló que “acordaron hablar de nuevo pronto”.
EE UU dice que ha atacado una planta iraní de producción de motores para drones de ataque
El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) ha asegurado este lunes que ha atacado una planta iraní de producción de motores utilizados en drones de ataque y aeronaves de la Guardia Revolucionaria del país persa.
La planta, situada en la provincia de Qom (centro-norte de Irán), “fabricaba motores de turbina de gas para drones de ataque y componentes de aeronaves utilizados por la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán”, asegura el CENTCOM en la plataforma X.
El comando estadounidense compartió imágenes de la fábrica antes y después del ataque, en concreto una fotografía fechada el 6 de marzo de 2026 que muestra las instalaciones aparentemente intactas, y otra tomada “tres días después, tras un devastador ataque”. (Efe)
“La guerra en Irán es la mayor amenaza de la historia para la seguridad energética”, advirtió esta semana Fatih Birol, el presidente de la Agencia Internacional de la Energía (AIE). “Un armaggedon”, se escuchaba entre los analistas de Wall Street, según el diario británico Financial Times. “Apocalipsis” y “Pesadilla”, según The New York Times.
Irán dice que “responderá de la misma manera” si EE UU ataca sus centrales eléctricas
La Guardia Revolucionaria iraní ha negado este lunes que Teherán vaya a atacar las centrales eléctricas de la región pero ha alertado de que si Estados Unidos agrede las instalaciones de la República Islámica, esta “responderá de la misma manera”.
“Irán responderá atacando las centrales del régimen ocupante y las de los países de la región que abastecen de electricidad a las bases estadounidenses, así como las infraestructuras económicas, industriales y energéticas en las que los estadounidenses tienen participación”, indica la Guardia Revolucionaria en un comunicado divulgado por la agencia Tasnim.
Su respuesta se produce después del ultimátum del presidente estadounidense, Donald Trump, quien dio la noche del sábado un plazo de 48 horas para que Irán abra “totalmente” el estrecho de Ormuz o, de lo contrario, advirtió que atacaría sus centrales eléctricas. En caso de que Washington cumpla su amenaza, “Irán responderá ”, afirma la Guardia Revolucionaria. “Estamos decididos a responder a cualquier amenaza al mismo nivel y así lo haremos. Estados Unidos desconoce nuestras capacidades y las verá en acción”, insistió el cuerpo de élite de las Fuerzas Armadas persas, tras reiterar que Teherán no inició el conflicto.
El estrecho de Ormuz se ha convertido en uno de los focos del conflicto, interrumpiendo una de las principales rutas energéticas del mundo y disparando el precio del petróleo. (Efe)
La AIE advierte que la actual crisis energética es “muy grave” y supera a la de 1970
El director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol, ha advertido este lunes de que la situación es “muy grave” y supera a las crisis energéticas de la década de 1970, en un contexto marcado por el bloqueo del estrecho de Ormuz y los ataques a centrales energéticas en Oriente Próximo.
Durante una intervención en el Club Nacional de Prensa de Australia, en Camberra, Birol señaló que la actual crisis equivale a “dos crisis del petróleo y un colapso del gas juntos”, en referencia a las crisis energéticas de 1973 y 1979 provocadas por los embargos y recortes de producción de crudo en Oriente Próximo, lo que representa una “amenaza mayor” para la economía global.
“Ningún país será inmune si la situación continúa en esta dirección”, subrayó durante su visita de un solo día a Australia, donde tiene previsto reunirse también con el primer ministro, Anthony Albanese, antes de proseguir su gira por Asia.
Birol alertó de los daños sufridos por el sector energético regional, indicando que al menos 40 infraestructuras han sido “gravemente o muy gravemente” afectadas en nueve países, lo que agrava la incertidumbre sobre el suministro.
El responsable de la AIE destacó que la reapertura del estrecho de Ormuz, un paso clave por el que transita cerca del 20% del comercio mundial de petróleo y gas, es la principal vía para aliviar las tensiones energéticas. Este corredor marítimo permanece prácticamente bloqueado tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero.
En este escenario, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha exigido a Teherán que reabra completamente el estrecho, bajo la amenaza de atacar infraestructuras eléctricas iraníes. Por su parte, Irán ha respondido advirtiendo que, si su red energética es atacada, tomará represalias contra instalaciones energéticas y plantas de desalinización en distintos países de Oriente Próximo. El impacto ya se refleja en los mercados, con un repunte del precio del crudo, que superó los 100 dólares por barril en las primeras operaciones del lunes.
El director de la AIE hizo un llamamiento a la cooperación internacional para evitar un deterioro mayor de la situación y urgió a una resolución rápida del conflicto, ante el riesgo de consecuencias económicas globales de gran alcance. (Efe)
Arabia Saudí, EAU, Kuwait y Baréin reportan nuevos ataques en su territorio
Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Baréin y Kuwait informaron este lunes de nuevos ataques sobre su territorio, cuando se cumplen 24 días desde el inicio del conflicto en Oriente Próximo.
El Ministerio de Defensa de Arabia Saudí informó durante la noche sobre varios ataques. Según publicó en X, el escudo antiaéreo del país destruyó un dron en la región oriental y, previamente, otro en la misma zona. También fueron neutralizados aviones no tripulados en la región fronteriza del norte. Además, entraron en el espacio aéreo saudí dos misiles balísticos hacia la región de Riad; uno fue interceptado y el otro cayó en una zona deshabitada. En un ataque previo, las fuerzas de defensa aérea destruyeron siete drones en la provincia oriental.
La cartera de Defensa emiratí también registró derribos “de misiles procedentes de Irán”, al tiempo que la oficina de medios de Abu Dabi informó sobre un herido tras la caída de escombros en Al Shawamekh, en el área metropolitana de la capital, “tras la exitosa interceptación de un misil balístico”.
En Baréin las sirenas antiaéreas sonaron dos veces durante la noche, informó el Ministerio del Interior, sin que hayan trascendido más detalles sobre los ataques.
La agencia de noticias kuwaití reportó este lunes que, durante la víspera, sus sistemas de defensa hicieron frente a ataques con misiles y drones. En este sentido, el portavoz del Ministerio de Defensa, el coronel Saud Al Atwan, hizo un llamamiento a la población para seguir las instrucciones de seguridad.
La mayoría de los países de Oriente Próximo que albergan bases militares y comparten intereses con Estados Unidos y países aliados han sido objetivo de ataques iraníes desde el 28 de febrero, cuando EE UU e Israel lanzaron una ofensiva contra la República Islámica. (Efe)
Buenos días. Arrancamos la narración en directo de la última hora del conflicto en Oriente Próximo, en este lunes 23 de marzo. Esta madrugada, el ejército israelí ha lanzado una nueva ola de bombardeos contra Teherán, la capital de Irán. La ofensiva se produce horas después de que Israel reportara la activación de sus sistemas de defensa para interceptar una nueva andanada de misiles lanzados desde Irán hacia su territorio. Mientras, las fuerzas israelíes se preparan para intensificar la invasión terrestre en el sur de Líbano.
Siguen también los ataques en el Golfo. Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Baréin han reportado nuevos bombardeos en sus territorios en las últimas horas.
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