La derecha pierde terreno en París en la primera vuelta de las elecciones municipales

La primera vuelta de las elecciones municipales que se han celebrado este domingo en Francia ha despejado en parte una de las grandes incógnitas de esta cita electoral con grandes implicaciones para el país: si París, gobernada por los socialistas desde hace más de dos décadas, va a pasar a manos de la derecha liderada por la ex ministra de Cultura, Rachida Dati. El escrutinio de esta primera votación favorece al aspirante socialista, Emmanuel Grégoire, sucesor de la alcaldesa saliente, Anne Hidalgo. Mejora las cifras anticipadas por los sondeos, con entre el 35% y el 37% de los apoyos en esta primera cita electoral, según las primeras cifras, frente al 25% de Dati.

Estas municipales han estado confiscadas por las ambiciones nacionales de los partidos y el de Marine Le Pen, Reagrupamiento Nacional, tiene más posibilidades que nunca de gobernar, pues es favorito en los sondeos. Su avance en estos comicios, a pesar del poco arraigo a nivel local que tiene el partido en Francia, es la muestra.

En París “la batalla de la segunda vuelta empieza ahora”, señaló el candidato socialista a la Alcaldía de París en una comparecencia hora y media después de que se cerrasen los colegios electorales. “Los parisinos nos han dado una amplia ventaja en esta primera vuelta. Gracias a los que habéis optado por la izquierda, por la opción popular, ecologista (…) a los que habéis votado por la izquierda para que la derecha y la extrema derecha no puedan ganar en París”, dijo el dirigente, mano derecha de Anne Hidalgo.

“El domingo que viene se juega el futuro de París y esto es una cita con nuestra historia. (…) El domingo que viene defenderemos los derechos de todos. Para ganar a la derecha y la extrema derecha, que pueden aliarse, solo la lista que yo conduzco puede lograrlo”, dijo Grégoire.

Los primeros resultados (se conocerán los definitivos el lunes) arrojan mejores perspectivas para Grégoire de lo previsto. Los sondeos le daban apenas dos puntos de ventaja con respecto a Dati. Esta ha apelado a una unión “contra la extrema izquierda”.

A la espera de las alianzas

El resultado de cara a la segunda vuelta del próximo domingo dependerá de las posibles alianzas, aunque se le complican mucho las opciones para la candidata de Los Republicanos. Al cierre de esta edición no queda claro si la aspirante de extrema derecha Sarah Knafo, eurodiputada y aspirante del partido Reconquista, partido fundado por el ultraderechista Eric Zemmour, ha logrado el 10% de votos necesarios para pasar a la segunda vuelta.

“La división nos debilita”, ha admitido Rachida Dati, con aire derrotista, en su comparecencia para analizar los resultados. Dati es una de las figuras políticas más mediáticas y polémicas en Francia, que aspiraba a cumplir su sueño de hacerse con la alcaldía de París, tras un intento fallido en las elecciones municipales de 2020. Entonces perdió frente a Anne Hidalgo. Su victoria marcaría un giro político en la capital, gobernada por la dirigente socialista desde hace 12 años (fue la primera alcaldesa de la capital) y antes por Bertrand Delanoë. Ya en 2020, Dati alcanzó la segunda posición en el escrutinio.

Nunca ha ocultado que París es su meta política y lleva meses haciendo campaña activa, incluso siendo aún ministra de Cultura, pues dimitió hace solo dos semanas. Su campaña ha sido de las más mediáticas, con visibilidad en las redes sociales: se subió a un camión de basura con los barrenderos de París, se ha paseado por las zonas demacradas de la capital y ha visitado a los sin techo, a pesar de su fama de arrogante y esnob.

Emmanuel Grégoire, adjunto a Hidalgo, ha logrado aglutinar a la mayoría de los partidos de izquierda, ecologistas y comunistas, a excepción de La Francia Insumisa. La formación de extrema izquierda está en la diana tras la muerte de un militante de extrema derecha en la ciudad de Lyon, apaleado por ultras de un grupo de ultraizquierda vinculado al partido.

Una de las grandes sorpresas de esta primera vuelta electoral ha sido precisamente en Lyon, donde el actual alcalde, el ecologista Grégory Doucet, que partía con clara desventaja en las encuestas, ha logrado remontar y ponerse al nivel del candidato de derechas, Jean-Michel Aulas, ex presidente del Olympique de Lyon. El nivel de participación en estos comicios ha sido históricamente bajo, del 57,6%, superior al 44,6% de 2020, durante el Covid, pero inferior a las citas electorales precedentes.

La segunda vuelta será determinante también en Marsella, otra ciudad que resiste al empuje de la extrema derecha. El candidato socialista, Benoit Payan, habría logrado un 38% de los apoyos, frente a los 33,6% de Franck Allisio, candidato de la extrema derecha, según las estimaciones de voto de Elabe.