La izquierda resiste en las grandes ciudades de Francia pese al notable avance de la ultraderecha, según las estimaciones

Francia ha vuelto a las urnas este domingo, en un nuevo episodio de una larga y endemoniada secuencia electoral que comenzó en junio de 2024 con unos comicios legislativos que bloquearon el Parlamento. Las elecciones municipales de hoy no clarificarán definitivamente nada hasta la segunda vuelta, que se celebrará el 22 de marzo. Pero las primeras proyecciones —el escrutinio final se conocerá previsiblemente el lunes— muestran que la izquierda resiste en las tres grandes ciudades (París, Marsella y Lyon) y la ultraderecha del Reagrupamiento Nacional (RN) amplía notablemente su implantación local por toda Francia. Esa presencia en las ciudades era una carencia histórica del partido de Marine Le Pen, que busca solventar ahora a un año de las cruciales elecciones presidenciales de 2027.

Los datos fueron celebrados enseguida por el presidente de RN, Jordan Bardella, que aun así quiso ser prudente y llamó a una gran alianza de derechas para liquidar en la segunda vuelta a la izquierda y al macronismo. “El RN tiende la mano a todas las listas de la derecha, a todos los que rechazan el desorden de la izquierda y diluirse en el macronismo. Elegid el cambio y, siempre que sea necesario, impedid a la extrema izquierda la victoria. El cambio no empieza en 2027, lo hará desde el domingo próximo”, dijo.

La participación de 57,6%, según las estimaciones, más baja que en 2014 (en 2020 los comicios se celebraron en plena pandemia), muestra las cicatrices en forma de abstención que han dejado los últimos meses de sainetes políticos y electorales.

La izquierda, sin embargo, resiste en las grandes ciudades de Francia, como París, donde el heredero de Anne Hidalgo, Émmanuel Grégoire, le saca más de diez puntos a su oponente directa, la conservadora Rachida Dati, según estas proyecciones. La ex ministra de Cultura obtendría un mal resultado y estaría obligada a buscar un pacto con la extrema derecha en la segunda vuelta. También en Marsella, donde el líder de la coalición progresista libra una batalla codo con codo con la ultraderecha (los sondeos les daban solo dos puntos de diferencia); o en Lyon, donde el ecologista Grégory Doucet busca remontar el resultado que anticipaban las encuestas y competir en la segunda vuelta contra la derecha de Jean-Michel Aulas, ex presidente del Olympique de Lyon.

La ultraderecha, es otro hecho indiscutible, ha comenzado a construir una base local sólida y amplia y se perfila como ganadora en ciudades importantes. Entre las que representan ese cambio están Toulon (en el departamento de Var) con la candidatura de Laure Lavalette, portavoz del Reagrupamiento Nacional (RN) que ha obtenido una gran ventaja (39,40%, siempre según los sondeos), o incluso Niza, donde el candidato es el aliado de Marine Le Pen y ex republicano Éric Ciotti.

Las proyecciones dan a este último una amplia victoria de diez puntos sobre el segundo candidato, del partido Horizontes. El sorpasso de Ciotti es extremadamente significativo por el tamaño y relevancia de una ciudad como Niza y por su vínculo íntimo con Marine Le Pen. El RN, de hecho, celebró como suya la probable victoria. También en Perpiñán, donde el actual alcalde y vicepresidente del RN de Marine Le Pen, un hombre de su más extrema confianza, está camino de ser reelegido ya en primera vuelta con casi el 60% de los sufragios.

El RN presentó un número récord de listas municipales. Se trata de una nueva estrategia para no repetir la decepción de 2020, cuando el partido nacionalista perdió casi la mitad de sus concejales municipales. ”En numerosos municipios, y no solo en las ciudades donde éramos los alcaldes salientes, el Reagrupamiento Nacional gana desde la primera vuelta. ¡Es una inmensa victoria para nuestro movimiento!“, ha escrito en la red social X Marine Le Pen. “Llamo a los franceses a movilizarse y a reforzar la dinámica el próximo domingo: ¡no debe faltar ni un solo voto!“, ha añadido.

Los franceses eligen en la primera vuelta y eliminan en la primera, dice el refrán electoral. Una sentencia que se agudiza todavía más en los comicios municipales, donde solo quedan descartadas las candidaturas que no alcanzan el 10% de los votos. Un límite bajo que permite extraer pocas conclusiones definitivas con el resultado de esta noche, pero que arroja algunos elementos sobre los que se construirá el relato de la segunda y decisiva vuelta.

Una de las grandes incógnitas era comprobar si el ex primer ministro y actual alcalde de Le Havre, Édouard Philippe, obtendría un buen resultado. Su futuro como candidato presidencial está completamente ligado a estos comicios. Si no revalida la alcaldía la semana que viene, ha avisado, se descartará a sí mismo para la carrera hacia El Elíseo. Las primeras proyecciones le dan una clara ventaja respecto al candidato de la izquierda.

Las grandes batallas siguen abiertas. Solo algunas ciudades como Perpiñán (en manos del RN) o Cannes (para el Republicano David Lisner) han cerrado ya la victoria en el primer turno. El martes por la tarde, paradójicamente, será el momento clave de las elecciones. Las candidaturas que hayan quedado eliminadas al no alcanzar el umbral del 10% podrán fusionarse en otros grupos que hayan pasado a la segunda vuelta. La única condición es que no hayan caído por debajo del 5%. Será ahí cuando se pondrán a prueba algunas de las futuras alianzas que marcarán el equilibrio de fuerzas en el país.

La Francia Insumisa de Jean-Luc Mélenchon ha apostado por primera vez de forma contundente por unas elecciones municipales. Los primeros sondeos tras el cierre de los colegios apuntan a que consigue una una mayor implantación territorial, un buen botín de concejales y la posibilidad de jugar esa baza para posibles alianzas en la segunda vuelta que no agudicen la marginación que le han impuesto en los últimos tiempos la mayoría de fuerzas de la derecha.

Su portavoz, Manuel Bonpart, ha propuesto una “lista antifascista” para la segunda vuelta que una a toda la izquierda, tal y como se hizo en las últimas elecciones legislativas, con éxito. “Hoy todo se divide entro dos opciones: nosotros o la ultraderecha”, dijo.

La realidad es que LFI podría ser indispensable para que la izquierda conserve Marsella, Lyon y París, las tres grandes ciudades de Francia. En ninguna de ellas el resultado es tan abultado para estar seguro de que en la segunda vuelta se obtendría la victoria sin el apoyo de la formación de Mélenchon.