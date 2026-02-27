Escándalos y una campaña entre los sin techo: Rachida Dati, la candidata a la alcaldía de París más polémica y resiliente

La política francesa Rachida Dati hizo una incursión el pasado noviembre en uno de los túneles del centro de París donde vive gente sin techo. Se paseó entre las tiendas de campaña y habló con sus ocupantes. “Yo voy donde nadie va, estoy con los invisibilizados y abandonados, esas personas que tenían una vida social y han acabado en la delincuencia o en la toxicomanía”, afirma en un vídeo la dirigente conservadora. Entonces aún era ministra de Cultura, pero ya se había lanzado de lleno a la carrera por la alcaldía de París. Acaba de dejar el puesto en el Gabinete para centrarse en las elecciones municipales de marzo.

“Guarde mi tarjeta”, le dice en el vídeo, antes de abandonar el campamento, a uno de los sin techo. Semanas antes, en otra de sus apariciones en la cara fea de la capital francesa, visitó un campamento junto al río Sena: “Pero, ¿cómo vive usted así?”, le pregunta a alguien que asoma la cabeza desde el interior de una tienda de campaña. “Ah, que usted trabaja en una guardería y duerme en la calle…”, dice sorprendida. Dati acababa de descubrir que en París hay gente que trabaja, pero no puede permitirse una vivienda.

La candidata de Los Republicanos a la alcaldía de París presentó este miércoles su dimisión a Emmanuel Macron, presionada por el primer ministro, Sébastien Lecornu, pues lleva varios meses haciendo campaña para las municipales del 15 y 22 de marzo. Una cita electoral que espera ganar para suceder en el puesto a la socialista Anne Hidalgo, a quien ya se enfrentó en 2020. Los sondeos están bastante reñidos, con el candidato socialista, Emmanuel Grégoire, ligeramente por delante (32% de intención de voto). Dati se sitúa en un 30% de apoyos, pero creciendo en las últimas semanas.

Dati, que también es alcaldesa del rico distrito VII de París, es una de las personalidades políticas más mediáticas del país, por su propia historia personal y varias polémicas, y en parte por su lengua afilada. Al ex primer ministro Gabriel Attal, durante una discusión, le amenazó en un SMS: “Voy a convertir a tu perro en un kebab”.

Nacida en Saint-Rémy hace 60 años, de padre marroquí y madre argelina, es la segunda de 12 hermanos y comenzó pronto a trabajar. Como adolescente, ya encadenaba trabajos a tiempo parcial. El origen humilde es algo que siempre ha intentado utilizar a su favor, para demostrar que la cultura del esfuerzo también vale en un país donde se acusa a la élite política de estar alejada de la realidad de la gente. Dati es querida y odiada a partes iguales: hay quienes destacan el mérito de su ascenso social, y quienes critican su gusto por las joyas y el lujo y su lado esnob.

Fue titular de Justicia con Nicolas Sarkozy (2007-2009), convirtiéndose en la primera descendiente de inmigrantes musulmanes en ocupar un cargo gubernamental. Ha sido la ministra más resiliente del segundo mandato de Macron. Su nominación en enero de 2024 fue una sorpresa, pero lo ha sido más que haya conseguido sobrevivir a los continuos cambios de Gobierno de estos últimos dos años.

Dati se ha mantenido 25 meses en el cargo, con cuatro ejecutivos distintos. En su periodo como titular de Cultura, se ha visto envuelta en la crisis desatada en el Museo del Louvre tras el histórico robo de las joyas de la Corona el pasado octubre. Además, propuso una polémica reforma del ente público audiovisual, para unir France Télévisions, Radio France y el Instituto Nacional del Audiovisual.

La candidata Dati tiene varios asuntos judiciales pendientes. Será juzgada por presunta corrupción pasiva y tráfico de influencias en el caso Renault, que investiga el pago de 900.000 euros por labores de asesoría que hizo cuando era diputada entre 2010 y 2012. Además, la prensa francesa destapó que no declaró su abultada colección de joyas a la Alta Autoridad para la Transparencia y la Vida Pública, organismo al que deben presentar sus cuentas los miembros del Gobierno.

Este jueves, ya en el papel oficial de candidata y como exministra, Dati ha acusado a su rival, Emmanuel Gregoire, de “racismo social” y ha rechazado debatir con él en televisión. En estos últimos meses ha cambiado sus habituales joyas por una sudadera y ha visitado los campamentos informales de la capital, se ha reunido con los libreros del Sena, se ha paseado por un mercadillo de segunda mano y, en uno de sus vídeos más sonados, acompañó a los barrenderos a recoger basura. Dati propone hacer de París “una ciudad segura y limpia”.

Por el caso de corrupción en el que está envuelta, será juzgada en septiembre, después de la cita electoral, cuando quizá haya ganado la que siempre ha confesado que es la batalla de su vida: la alcaldía de París.