El hijo mayor de Mario Vargas Llosa hereda el título de marqués concedido por el rey de España a su padre

Álvaro Vargas Llosa (Lima, 60 años), hijo mayor del fallecido escritor Mario Vargas Llosa, ha heredado el título de marqués de su padre, una distinción que le había otorgado el rey emérito Juan Carlos I al autor peruano tras obtener, en 2010, el premio Nobel de Literatura. Así lo anunciaba este jueves en un mensaje en sus redes sociales el primogénito de Vargas Llosa, que ha explicado que el deseo de su padre era que él heredase el título nobiliario, algo que se concretó mediante una Real Carta de Sucesión emitida por el actual rey de España, Felipe VI, que él enseña en su publicación.

“Cumpliendo el deseo de mi padre, recibo y agradezco la Real Carta de Sucesión en el Título de Marqués de Vargas LLosa que ha expedido en mi favor Don Felipe VI como heredero del Título que Don Juan Carlos I otorgó a Mario Vargas Llosa tras obtener el premio Nobel de Literatura”, señala en su mensaje. Precisamente, hace unas semanas, Álvaro, el mayor de los tres hijos que tuvo Vargas Llosa con Patricia Llosa, también recibió en nombre de su padre la medalla Internacional de las Artes.

El marquesado de Vargas Llosa fue creado en 2011 por el monarca español Juan Carlos I —unos nombramientos, poco habituales y concedidos de forma muy escogida— como reconocimiento a su contribución a la literatura y a la lengua española, conferido al escritor peruano que también contaba con la nacionalidad española. Un título concedido por su “extraordinaria contribución, apreciada universalmente, a la literatura y a la lengua española, por lo que queriendo demostrarle mi real aprecio vengo a otorgarle el título para él y para sus sucesores”, se comunicó entonces.

“Estoy muy agradecido. Me ha llamado Alberto Aza [jefe de la Casa del Rey] para darme la noticia. Es un honor ser marqués a la vez que Vicente del Bosque, que, además de ser un gran entrenador, me parece un hombre sencillo y admirable”, explicó en su día a EL PAÍS el Nobel de Literatura tras conocerse su marquesado. Contó en aquel momento al diario que tras el reconocimiento recibió la llamada de su hijo mayor, Álvaro: “Álvaro y yo hemos decidido formar a su hijo Leandro, de 14 años, para que él sea en nuestro nombre un verdadero noble”.

Ahora, tras haber pasado poco más de un año del fallecimiento del autor más universal de Perú, el título pasa a manos de su hijo, que lidera la Cátedra Vargas Llosa y la Fundación Internacional para la Libertad, fundada por el escritor para promover el liberalismo y los valores democráticos. Álvaro Vargas Llosa solició la sucesión del marquesado formalmente en noviembre de 2025, tal y como quedó reflejado en el Boletín Oficial del Estado. Una solicitud que fue aceptada el pasado mes de febrero: “De conformidad con lo previsto en el Real Decreto de 27 de mayo de 1912, Este Ministerio [el de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Corte,], en nombre de S.M. el Rey, ha tenido a bien disponer que, previo pago del impuesto correspondiente, se expida, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión como Marqués de Vargas Llosa, a favor de don Álvaro Mario Vargas-Llosa Llosa, por fallecimiento de su padre, don Jorge Mario Vargas Llosa”, se leía entonces en el BOE.