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Ciencia / Materia
NASA

Trump se burla de las orejas del jefe de la NASA delante de los astronautas que fueron a la Luna: “Tiene superoídos”

El presidente recibió a los tripulantes de la misión Artemis 2 en el Despacho Oval

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Trump al jefe de la NASA: "Escuchó esa pregunta con esos hermosos oídos suyos".
Jared Isaacman, administrador de la NASA, a la izquierda, junto a los astronautas de Artemis 2 en presencia de Trump. Foto: Graeme Sloan / POOL (EFE)
El País
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El presidente estadounidense, Donald Trump, recibió este miércoles en la Casa Blanca a los astronautas de Artemis 2 de la NASA, a los que felicitó por el éxito de la primera misión que alcanzó la órbita de la Luna en más de medio siglo y los humanos que han viajado más lejos de la Tierra. Pero durante la comparecencia ante los medios en el Despacho Oval, el presidente volvió a mostrar su escaso respeto por los demás al burlarse de las orejas del jefe de la NASA, Jared Isaacman.

Tras la pregunta de una periodista, Trump se giró hacia Isaacman y le soltó: “¿Has oído esa pregunta con esas preciosas orejas que tienes?“. Y después añadió: “Tiene un gran oído, tiene superoídos”.

Antes, según recoge EFE, Trump había elogiado al administrador de la NASA. “Se necesita gente como esta para hacer grande a nuestro país. Y, repito, nunca había visto nada parecido. Todos mis conocidos querían ver el lanzamiento y, especialmente, querían ver un aterrizaje exitoso. Y, Jared (Isaacman, el administrador de la NASA), quiero felicitarte por haberlo logrado. NASA, hiciste una gran elección”, declaró Trump.

Los cuatro tripulantes de Artemis 2, Reid Wiseman, Christina Koch y Victor Glover, de la NASA, y Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense (CSA), asistieron a la escena. El presidente recalcó las habilidades mentales y físicas que deben tener los astronautas para llevar a cabo una misión como esa y bromeó con que él mismo podría participar en un futuro. “Yo no habría tenido ningún problema para conseguirlo; físicamente estoy muy bien. Bueno, tal vez un pequeño problema. ¿Se le permite a un presidente viajar en una de estas misiones?”, ironizó.

La misión Artemis 2 culminó el paso 10 de abril con éxito su misión de llevar nuevamente al ser humano a la órbita lunar por primera vez desde 1972. Esta busca dar un impulso a las próximas misiones del Programa Artemis que persigue alunizar dos veces en 2028, mientras la agencia espacial estadounidense avanza simultáneamente en los planes de construcción de una base en la Luna. La tripulación superó el récord de distancia alcanzado en el espacio por la misión Apolo 13 en 1970 y estableció una nueva marca al alejarse 406.771 kilómetros de la Tierra.

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