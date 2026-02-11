Rusia anuncia la repatriación de sus turistas en Cuba
La Agencia Federal del Transporte Aéreo rusa advierte de que la escasez de combustible en la isla caribeña es crítica
La Agencia Federal del Transporte Aéreo de Rusia ha anunciado la evacuación de sus turistas de Cuba debido al desabastecimiento de combustible en la isla. Varias grandes compañías aéreas rusas han informado de que evacuarán a sus ciudadanos del país caribeño y, posteriormente, cancelarán sus vuelos.
“Rossiya Airlines operará únicamente vuelos de regreso desde La Habana y Varadero a Moscú para garantizar la repatriación de los turistas rusos que se encuentran actualmente en Cuba. Posteriormente, la programación de vuelos de la aerolínea será suspendida temporalmente hasta que la situación mejore”, ha explicado la filial de la aerolínea de bandera rusa Aeroflot a través de un comunicado.
Otra compañía rusa, Nordwind, ha confirmado que también suspenderá sus vuelos una vez repatrie a los turistas desde Varadero, Holguín y Cayo Coco.
La decisión está en línea con la tomada este lunes por Air Canada, que anunció la suspensión inmediata de sus vuelos a Cuba ante la falta de combustible en los aeropuertos de la isla. La aerolínea, la mayor de Canadá y una de las más importantes de Norteamérica, informó que en los próximos días enviará aviones sin pasajeros para repatriar a cerca de 3.000 clientes que permanecen en Cuba y necesitan regresar a su país.
[Noticia de última hora. Habrá ampliación en breve]
