Protestas en Alemania tras la condena en Hungría contra una antifascista por atacar a presuntos neonazis

Un tribunal de Budapest ha sentenciado a Maja T. a ocho años de cárcel, una medida que los partidos de izquierdas alemanes califican como contraria al Estado de derecho

La decisión de un tribunal de Hungría de condenar a ocho años de cárcel a Maja T., persona no binaria y activista antifascista alemana, por agredir a presuntos extremistas de derecha en Budapest, provocó que cientos de simpatizantes salieran este miércoles a las calles en Berlín y otras ciudades alemanas como Hamburgo, Dresde, Núremberg o Leipzig para pedir su repatriación a Alemania y que se le permita un juicio conforme al Estado de derecho.

Distintos representantes de los socialdemócratas, los Verdes y La Izquierda han calificado el procedimiento como contrario al Estado de derecho y han pedido al Gobierno federal que se comprometa a traer a la condenada a Alemania. “El Gobierno de Orbán ha instrumentalizado el proceso con fines de propaganda política”, ha declarado el eurodiputado socialdemócrata alemán René Repasi.

La sentencia fue dictada este miércoles en un tribunal de Budapest por el juez húngaro Jószef Sós, que consideró probado que Maja T., de 25 años y perteneciente a la escena de la izquierda radical alemana, atacó en febrero de 2023 a varios participantes en una marcha de extrema derecha en Budapest junto con otros 20 extremistas de izquierda procedentes de Alemania y de otros países.

Las agresiones tuvieron lugar en cinco lugares de la capital húngara con porras telescópicas, martillos de goma y gas pimienta. Los agresores asumieron que sus víctimas habían participado en el llamado “Día del Honor”, una conmemoración anual de las SS hitlerianas que las autoridades de Hungría toleran. Nueve personas resultaron heridas, cuatro de ellas de gravedad. Las autoridades alemanas y húngaras atribuyen los actos violentos un grupo militante de izquierda conocido como Hammerbande o Antifa-Ost. Se cree que este grupo ha atacado a presuntos extremistas de derecha en varias ciudades del este de Alemania entre 2018 y 2022, causando en muchos casos lesiones graves.

La fiscalía húngara acusó a Maja T. de participar en dos de estos ataques. La persona acusada no se pronunció durante el juicio, en el que se presentaron pocas pruebas y donde ni los testimonios de los testigos ni las huellas de ADN la incriminaban. La Fiscalía apoyó su argumento en una cadena de indicios basada en las imágenes de una cámara de seguridad situada cerca de uno de los lugares de los hechos. En esas imágenes se ve a Maja T. junto con otros agresores, según la Fiscalía. La defensa replicó que la persona que se supone que es T. no llevaba consigo ningún arma.

Manifestantes en favor de la activista Maja T. en Leipzig, Alemania, el miércoles Sebastian Willnow (AP)

Sin embargo, el tribunal consideró probados los delitos de intento de lesiones corporales con peligro para la vida y de pertenencia a una organización criminal. Según el juez, la pena no puede suspenderse con libertad condicional. La Fiscalía había solicitado 24 años de prisión “como medida disuasoria”, mientras que la defensa había solicitado la absolución.

Tras el veredicto, tanto la defensa como la Fiscalía de Budapest anunciaron que recurrirían la sentencia. “Ahora pasa a la siguiente instancia”, dijo el padre de Maja T., Wolfram Jarosch. Pero recordó que esto también significa que se prolongarán “las indignas condiciones de detención” con aislamiento. El padre había pedido durante su intervención en el proceso judicial que se demostrara que “todavía había justicia” en Hungría y que no se tratara de un “juicio político mediático”.

El ministro de Asuntos Exteriores alemán, Johann Wadephul, se mostró cauteloso con respecto a la sentencia al ser preguntado sobre ello. “Se trata de una sentencia no firme en un país de la Unión Europea. Y lo respetamos”, afirmó el político conservador. Según el jefe de la diplomacia alemana, el Ministerio de Asuntos Exteriores se está ocupando del caso a nivel consular y ha solicitado la extradición a Alemania. “Todo sigue en pie”, afirmó el ministro. El Ministerio de Asuntos Exteriores había comunicado anteriormente que seguirá ocupándose del caso “a alto nivel” y “abordándolo con la parte húngara”.

El caso ha generado un gran revuelo en Hungría y Alemania, y ha provocado roces bilaterales entre Budapest y Berlín desde que en diciembre de 2023 se detuviera a Maja T. en Alemania y en junio de 2024 se llevara a cabo su extradición a Hungría a pesar de que el Tribunal Constitucional alemán lo había prohibido, pero la notificación llegó unos minutos después de haberse ejecutado la orden de extradición. En ella, el Constitucional establecía que el tribunal que aprobó la extradición no había cumplido “suficientemente con su obligación de esclarecer por completo los hechos relevantes para la extradición”.

El primer ministro populista de derecha, Viktor Orbán, y otros miembros del Gobierno habían expresado en varias ocasiones su expectativa de que se impusiera una pena severa. Orbán también calificó al grupo Antifa-Ost, al que supuestamente pertenece Maja T., como organización terrorista. Por su parte, en Alemania, el partido de los Verdes, La Izquierda y los socialdemócratas habían exigido el traslado de Maja T. a Alemania, alegando las presuntas malas condiciones de prisión para una persona no binaria en un país que solo reconoce dos géneros. Una huelga de hambre emprendida por Maja T. llevó a su ingreso en un hospital en el verano de 2025. No obstante, no lograron evitar el juicio en Hungría.