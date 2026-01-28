La Fiscalía de Hungría presenta cargos contra el alcalde de Budapest por organizar la manifestación del Orgullo LGTBI

El alcalde de Budapest, Gergely Karácsony, saluda durante la Marcha del Orgullo de Budapest, celebrada en Budapest, Hungría, el 28 de junio de 2025.

La Fiscalía de Hungría ha decidido este miércoles presentar cargos contra el alcalde de Budapest, Gergely Karácsony, por permitir y alentar la celebración del Orgullo LGTBI el año pasado. El Ministerio Público ha asegurado en un comunicado que Karácsony “organizó y lideró una concentración pública a pesar de la prohibición policial”, por lo que “violó la legislación sobre asociación y reunión”. La manifestación, celebrada en junio a pesar del veto impuesto por el Gobierno liderado por el ultraconservador Viktor Orbán, congregó a 300.000 personas, según los organizadores del evento, mientras que Amnistía Internacional la cifró en 200.000.

Tras conocerse la noticia, el regidor de Budapest ha asegurado en un mensaje en Facebook que ha pasado de ser “orgulloso sospechoso a un orgulloso acusado”. Además, se ha mostrado crítico con la forma en la que se le quiere castigar: “Ni siquiera quieren un juicio. No pueden comprender que aquí, en esta ciudad, hemos defendido la libertad frente a un poder egoísta, mezquino y despreciable”.

“La oficina del fiscal del distrito ha propuesto que el tribunal imponga una multa contra el acusado mediante una orden penal, sin juicio”, afirma el comunicado de la Fiscalía, que no indica el importe de dicha sanción. Los asistentes a la manifestación se arriesgaban a multas de hasta 500 euros.

El alcalde, también líder del partido verde Diálogo (Párbeszéd), ha asegurado que no aceptará “nunca que la libertad de amar sea prohibida, que cualquiera pueda ser castigado por creer, pensar o amar de manera diferente a la mayoría”.

Karácsony ha recibido el apoyo del partido europeo Los Verdes. En su cuenta oficial de X, la formación política ha afirmado que “la manifestación del Orgullo LGTBIQ+ de 2025 fue la mayor expresión de libertad en décadas” y que “defienden” al alcalde de Budapest. Ciaran Cuffe, copresidente de esta formación, ha afirmado en su cuenta de X que los cargos presentados son “indignantes”.

Manifestantes en la marcha del Orgullo LGTBIQ+ el 28 de junio en Budapest Janos Kummer (Getty Images)

Antes de esta acusación de la Fiscalía, Karácsony había sido interrogado en agosto por las autoridades húngaras y argumentó que el veto impuesto por el Ejecutivo de Orbán no era legal. La clave normativa de la prohibición del Orgullo de Budapest, aprobada el año pasado, se basa a su vez en una ley de 2021 que imita una norma similar promovida en Rusia por Vladímir Putin. El primer ministro de Hungría es uno de los principales aliados en la UE del presidente ruso.

La normativa, que se escuda en la protección a la infancia para prohibir contenido LGTBI, provocó que la Comisión Europea iniciase un procedimiento sancionador contra Hungría. El Ejecutivo ultra ha censurado en el espacio público cualquier mención “al cambio de sexo, la desviación respecto a la identidad conforme al sexo de nacimiento, así como a la homosexualidad”.

Esta decisión de la Fiscalía se produce a escasos meses de que se celebren unas elecciones legislativas que por primera vez en más de 16 años ponen en duda una victoria de Fidesz, la formación que lidera Orbán. Así, el partido opositor TISZA, liderado por Péter Magyar, se sitúa como primera fuerza política en intención de voto, con un 45% de los votos, según la encuesta más reciente realizada por el centro de estudios electorales Závecz, tres puntos por encima de la formación ultraderechista. El primer ministro ha sido capaz de reducir esta brecha que en noviembre estaba en nueve puntos.