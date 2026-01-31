Estados Unidos afronta un cierre técnico del Gobierno federal a la espera de una votación del Congreso este lunes

Los ecos del cierre presupuestario del Gobierno del pasado otoño, el más largo de la historia, que obligó a cerrar a cientos de agencias federales, resuenan con fuerza este viernes en el Capitolio. El Senado ha aprobado esta tarde, por 71 a 29 votos, el acuerdo entre demócratas y republicanos para dar luz verde a seis importantes paquetes presupuestarios por 1,2 billones de dólares, que representan cerca del 75% de las capacidades de gasto del Gobierno federal. El acuerdo incluye la financiación para los departamentos de Defensa, Salud y Servicios Humanos, Trabajo, Educación, Transporte, Estado y agencias relacionadas con los servicios financieros. La medida aún debe ser aprobada por la Cámara de Representantes, que no se podrá reunir hasta el lunes, lo que aboca a un nuevo cierre gubernamental, pero en esta ocasión será parcial y breve.

La tensión estalló esta semana en los pasillos del Congreso de los Estados Unidos tras el asesinato el pasado sábado en Minneapolis de Alex Pretti, un enfermero de 37 años, asesinado por agentes federales de la policía migratoria. Los demócratas rechazaron aprobar los seis paquetes presupuestarios listos para su tramitación esta semana. Alegaban que no estaban dispuestos a dar luz verde a un incremento de la financiación para el Departamento de Seguridad Nacional, que dirige Kristi Noem, hasta situarlo en 64.000 millones de dólares. Bajo ese departamento recaen las competencias del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de la Patrulla Fronteriza (USBP), cuyos agentes han sido desplegados en Minnesota y están protagonizando redadas indiscriminadas contra inmigrantes sin papeles y empleando tácticas calificadas de brutalidad policial.

Durante la semana, algunos republicanos se sumaron a las reticencias de los demócratas. Las conversaciones se intensificaron hasta la intervención de la Casa Blanca. Los demócratas querían incluir una reforma de la ley de inmigración para obligar a los agentes federales a portar cámaras corporales, obligar a su identificación y prohibirles que se enmascaren, y exigirles órdenes judiciales para acceder a las propiedades privadas, como las viviendas de los ciudadanos.

La negociación se desbloqueó el jueves tras una conversación entre el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El pacto pasaba por la aprobación de la financiación de cinco de los seis paquetes presupuestarios para financiar las principales agencias federales hasta septiembre. Y la aprobación, durante dos semanas, para evitar que tenga que cerrar, del presupuesto del Departamento de Seguridad Nacional. Los demócratas y los republicanos se dan, por tanto, 15 días para reformar la ley migratoria e incluir las reclamaciones del partido azul.

Pero la tramitación presupuestaria de Estados Unidos es compleja y alambicada. Como la Cámara de Representantes ya había aprobado los seis paquetes presupuestarios, cualquier modificación de la ley de financiación tiene que volver al Congreso para su validación.

Pero la Cámara de Representantes necesita margen para convocar las sesiones. Y no podía reunirse hasta el próximo lunes. Así que esta medianoche se producirá un cierre parcial del Gobierno que se espera que sea breve, de 48 horas, hasta que el Congreso valide los cambios aprobados por el Senado.

Aunque no han trascendido todos los detalles del acuerdo, este ha coincidido con el repliegue de varios agentes federales de Minnesota y una relajación de la campaña de la Administración Trump contra la inmigración.

El cierre parcial del Gobierno federal afectará a las agencias que están financiadas por los seis proyectos presupuestarios que han quedado en el limbo hasta que sean aprobados el lunes por el Congreso. Hay otros 12 proyectos presupuestarios que ya vieron la luz y cuentan con las asignaciones anuales.

Aunque la mayoría de los legisladores confían en que el lunes quede resuelto todo el tinglado presupuestario, hay quienes tienen dudas por las reticencias de algunos republicanos que quieren exigir contrapartidas por las cesiones a los demócratas en el Senado. La Casa Blanca está presionando a la bancada republicana para reducir las posibles disidencias. El Comité de Reglas de la Cámara de Representantes planea reunirse este domingo para preparar la votación del lunes, según explica Efe.