Los demócratas y la Casa Blanca alcanzan un acuerdo para evitar el cierre parcial del Gobierno de Estados Unidos

El pacto permitirá aprobar cinco paquetes presupuestarios, que representan cerca del 75% del gasto federal, y mantener la financiación de Seguridad Nacional de forma temporal

Cuando quedaban apenas 24 horas para que venciera el plazo, los demócratas del Senado y la Casa Blanca han alcanzado un acuerdo para evitar el cierre parcial del Gobierno de Estados Unidos por falta de presupuesto.

El Senado tiene de plazo hasta la medianoche del viernes para aprobar seis proyectos de gastos, dotados con una financiación de 1,3 billones de dólares, lo que representa cerca del 75% del gasto federal. Entre ellos se encuentra el aumento del presupuesto de Seguridad Nacional, con unos 64.000 millones de dólares. Bajo este departamento, que dirige la secretaria Kristi Noem, recaen las competencias del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de la Patrulla Fronteriza (USBP), que han sido desplegadas en Minneapolis y otras ciudades del país, donde están realizando redadas indiscriminadas en busca de inmigrantes sin papeles y empleando tácticas muy agresivas.

El acuerdo entre los demócratas y la Casa Blanca incluye la separación del proyecto de ley de gastos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) del resto del paquete presupuestario. Los legisladores se comprometen a mantener la financiación del DHS durante dos semanas para evitar que se quede sin recursos.

“Republicanos y demócratas en el Congreso se han unido para financiar la gran mayoría del gobierno hasta septiembre, al mismo tiempo que extienden el presupuesto del Departamento de Seguridad Nacional (incluida la importantísima Guardia Costera, que estamos ampliando y modernizando como nunca antes). Espero que tanto republicanos como demócratas emitan un voto afirmativo bipartidista, tan necesario en este momento”, ha escrito el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, este jueves a través de su red social, Truth. “Estoy trabajando arduamente con el Congreso para garantizar que podamos financiar completamente el gobierno sin demora”, ha precisado en la plataforma mediante la cual vierte sus opiniones.

El mandatario republicano se ha involucrado directamente en una negociación que se había complicado después de que los demócratas exigieran reformar el Departamento de Seguridad Nacional tras el asesinato el pasado sábado en Minneapolis de Alex Pretti, un enfermero de 37 años, a manos de agentes federales.

Los demócratas exigieron varias medidas para evitar la impunidad con la que actúan algunos agentes federales del ICE y la Patrulla Fronteriza. Piden una reforma integral de la ley migratoria que obligaría a los agentes federales a portar cámaras corporales, obligar a su identificación y prohibirles que se enmascaren, y exigirles órdenes judiciales para acceder a las propiedades privadas, como las viviendas de los ciudadanos.

Tanto los republicanos como los demócratas no querían repetir la experiencia del pasado otoño, cuando se produjo el cierre gubernamental más largo de la historia. Durante 43 días, cientos de agencias federales estuvieron cerradas o a medio gas, con miles de funcionarios sin cobrar sus nóminas, y con los servicios públicos paralizados.

Las negociaciones han sido intensas en los últimos días. Los demócratas plantearon desde el principio dividir el paquete presupuestario para aprobar los cinco proyectos que incluyen financiación para los departamentos de Defensa, Salud y Servicios Humanos, Trabajo, Educación, Transporte, Estado y agencias relacionadas con los servicios financieros. A cambio pedían separar el paquete financiero de Seguridad Nacional.

Finalmente, se ha acordado aprobarlo también de forma temporal mientras se negocia la reforma del departamento y las nuevas regulaciones que imponen límites a los agentes del ICE y la Patrulla Fronteriza.

La financiación del DHS se extendería temporalmente por dos semanas, dando tiempo a los negociadores para llegar a un acuerdo sobre las tácticas de inmigración.

A pesar del acuerdo, no está claro que se pueda evitar el cierre parcial del Gobierno aunque sea por unas horas. Cualquier modificación del paquete presupuestario debe pasar por la Cámara de Representantes, que ya lo aprobó la semana pasada. Esta cámara no tiene previstas más sesiones esta semana y no está previsto que se reabra hasta el lunes. Además, algunos republicanos en el Congreso se muestran reticentes a aprobar los paquetes presupuestarios porque incluían aumentos de gastos y ahora podrían aprovechar para oponerse.

Así que, aunque hay un acuerdo de alto nivel, los legisladores aún tienen que aterrizarlo para evitar el bloqueo de parte de la Administración federal.