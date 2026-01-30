Una mujer y un hombre reciben 140 latigazos por cometer adulterio en la única provincia de Indonesia donde impera la ley islámica

La pareja fue golpeada con un palo de ratán en un parque público por la policía de la ‘sharia’, en uno de los castigos más severos aplicados en la región

La policía de la sharia —encargada de aplicar el código de conducta de la inflexible ley islámica— azotó el jueves a un hombre y a una mujer, con 140 latigazos a cada uno, en la provincia indonesia de Aceh por mantener relaciones sexuales fuera del matrimonio y beber alcohol. Se trata de uno de los castigos más severos impuestos desde que esta región profundamente conservadora adoptó la ley islámica en 2003. La mujer se desmayó y tuvo que ser trasladada a un hospital, según ha publicado el diario británico The Guardian citando a la agencia France-Presse.

Indonesia, con 280 millones de habitantes, es el país con mayor población musulmana del mundo. Solo en una de sus provincias, Aceh (5,5 millones de habitantes), impera la sharia: allí las relaciones sexuales fuera del matrimonio están estrictamente prohibidas, así como las relaciones homosexuales, los juegos de azar o el consumo de alcohol.

El hombre y la mujer recibieron el castigo en un parque público, ante la mirada de decenas de personas que acudieron a verlo. Fueron golpeados en la espalda con un palo de ratán: cada uno recibió 100 latigazos por mantener relaciones sexuales fuera del matrimonio y 40 por consumir alcohol, según declaró el jefe de la policía de la sharia de Banda Aceh, Muhammad Rizal.

Es uno de los castigos de azotes con vara más severos impuestos en las dos décadas de aplicación del código islámico en Aceh, que en 2001 obtuvo un estatus de autonomía especial dentro de Indonesia. La pareja se encontraba entre las seis personas azotadas el jueves por infringir la sharia, entre las que también se incluían un agente de la propia policía de la sharia y su pareja, que fueron sorprendidos en un lugar privado. Esa pareja recibió 23 azotes cada uno.

“Tal y como prometimos, no hacemos excepciones, especialmente con nuestros propios miembros. Sin duda, esto mancha nuestro nombre”, afirmó Rizal. En 2025, dos hombres fueron azotados públicamente 76 veces cada uno tras ser declarados culpables de mantener relaciones sexuales.