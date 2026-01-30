Irán, a Estados Unidos: “Estamos listos para negociar, pero también para la guerra”

El Gobierno iraní está dispuesto a negociar con Estados Unidos a fin de evitar un ataque militar con el que Donald Trump lleva semanas amenazando, pero la República Islámica exige para ello que se cumplan una serie de requisitos previos, el primero de los cuales es que cesen las amenazas contra Irán. “Estamos listos para negociar, pero también para la guerra”, dijo el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, y advirtió de que su país está “mejor preparado” que en junio —cuando fue atacado por Israel y EE UU— para un enfrentamiento.

Araghchi hizo estas declaraciones en Estambul adonde acudió para reunirse con su homólogo turco, Hakan Fidan, y con el presidente Recep Tayyip Erdogan en un intento de frenar la escalada bélica estadounidense. Turquía está, de hecho, liderando los intentos de mediación para evitar la confrontación. “No apoyamos un ataque contra Irán. No lo aceptamos en junio, y no lo vamos a aceptar ahora”, afirmó Fidan tras la reunión con Araghchi: “No creemos que la solución militar vaya a ser fructífera. Recordemos lo ocurrido en Gaza. Así que mientras tratamos de sanar las heridas del pasado, no inflijamos otras heridas a nuestra región”.

Tras una conversación telefónica con Trump el lunes, Erdogan habló con el presidente iraní, Masud Pezeshkián, en la mañana de este viernes para proponerle una teleconferencia a tres bandas en la que debatir las diferencias entre EE UU e Irán. Además, el mandatario turco pretende sentar las bases de una nueva negociación, que sería el primer contacto entre Washington y Teherán en más de una década. “El éxito de cualquier iniciativa diplomática depende de la buena voluntad de las partes y del abandono de la actitud beligerante y amenazadora [de Washington]”, dijo el presidente iraní a su homólogo turco, según un comunicado de la oficina de Pezeshkián.

Jefes militares iraníes han avisado también de que responderán a cualquier acción estadounidense con ataques similares tanto a las fuerzas navales desplegadas en la región como a las bases estadounidenses, que se encuentran “al alcance” de sus misiles.

“Estamos más preparados de lo que estábamos en junio. Entonces respondimos a las fuerzas beligerantes y haremos lo mismo ahora. Si EE UU se involucra directamente, entonces la situación será diferente a hostilidades previas. Y por desgracia, esta vez el conflicto puede extenderse por la región”, aseguró Araghchi en Estambul, haciéndose eco del que es el mensaje oficial del régimen iraní.

Un día antes del encuentro, el jefe de la diplomacia turca había reconocido en una entrevista a Al Jazeera que las exigencias de Washington a Teherán podrían resultar “humillantes” y “difíciles de explicar a su liderazgo” y que su país está trabajando por hacerlas más “tolerables”. Según varios medios turcos, estas demandas a Irán son: poner fin al programa nuclear iraní renunciando a cualquier intento de hacerse con el arma atómica, así como enviar a un tercer país el uranio altamente enriquecido que reste en su posesión; deshacerse de los misiles balísticos de mayor alcance de manera que no pueda amenazar a Israel y cejar en su apoyo a los grupos armados de la región como los hutíes y Hezbolá.

Araghchi dijo que su país está dispuesto a hablar sobre el programa nuclear, pero dejó claro que “los misiles y el programa de defensa de Irán nunca serán un tema a negociar”. Y, aunque se mostró dispuesto a reunirse con representantes de Estados Unidos, aseguró que “aún no se dan todos los requisitos” para ello.

El ministro turco de Exteriores ilustró con sus declaraciones lo lejanas que están todavía las posturas de ambos bandos: “Hay ciertos límites, ciertas instrucciones que lo atan, pero está tratando de hacer lo mejor. En la parte estadounidense también ocurre algo parecido y tenemos que tener en cuenta esto para encontrar un punto medio, un denominador común, de manera que evitemos el peligro para nuestra región”.