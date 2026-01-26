Comienza en Portugal el juicio por prostitución de menores contra Nuno Pardal Ribeiro, exdirigente de la formación ultra Chega

En un día de julio de 2023, Nuno Pardal Ribeiro, por entonces vicepresidente en Lisboa de la formación ultraderechista Chega, diputado municipal y presidente de la Asociación Nacional de Toreros, recogió a un joven de 15 años en una estación de tren. El encuentro había sido acordado por WhatsApp, tras varios intercambios de mensajes que habían comenzado en la aplicación de contactos Grindr. Pardal aparcó su coche junto a un pinar y ambos tuvieron sexo oral. Al finalizar, el político le pagó 20 euros al adolescente y, en días posteriores, trató de repetir el encuentro. El juicio contra Pardal por dos delitos de prostitución de menores (uno consumado y otro en tentativa) ha comenzado este lunes en Cascais. La pena máxima para estos delitos es de tres años de cárcel.

Ninguna de las partes discute los hechos esenciales (la existencia de un acto sexual), pero el antiguo dirigente de Chega niega haber estado al tanto de la edad del joven y que el dinero se pagara a cambio de sexo. El menor, sin embargo, contradijo esta versión en su declaración ante los investigadores y aseguró que le había informado de que tenía 15 años el día que se encontraron. El acusado tenía 51 en el momento de los hechos.

Tras la denuncia de los padres del chico, que descubrieron los mensajes donde Nuno Pardal Ribeiro le preguntaba si tenía experiencia sexual y si ya había estado con “un daddy”, la Fiscalía acusó al vicepresidente de Chega en Lisboa de dos delitos de prostitución de menores.

La noticia, desvelada por Expresso, cayó como una bomba en el partido de extrema derecha tanto por la cercanía del afectado al presidente de la formación, André Ventura, como por tratarse del segundo escándalo que envolvía en pocos días a un representante del partido que plantea la lucha contra la corrupción y el combate contra la violencia sexual como dos banderas estratégicas. El escándalo sobre Pardal Ribeiro surgía cuando todavía coleaban los chascarrillos sobre el diputado ultra Miguel Arruda, acusado de robar maletas en el aeropuerto de Lisboa para vender luego su contenido en internet.

El caso de la prostitución de menores se agravaba también por la incoherencia política y personal del protagonista. Nuno Pardal Ribeiro había sido un rotundo defensor de la castración química para pederastas. En un discurso en la Asamblea Municipal de Lisboa, realizado cuatro meses después de pagarle 20 euros a aquel joven por tener sexo oral, dijo lo siguiente: “La protección de los menores contra la explotación sexual y los abusos sexuales es, de hecho, para Chega un asunto fundamental en el ámbito de la justicia. No admitimos la exculpación en este tipo de conductas que son delitos. Tuvimos la valentía de proponer la castración química de pederastas y abusadores. (…) Es una medida de coraje y prevención efectiva de los delitos de abusos sexuales de niños y de las pocas que no es una medida de minimización de daños o de ayuda a las víctimas”.

El Consejo de Jurisdicción Nacional de Chega decidió expulsar al antiguo militante tres semanas después de la difusión de la noticia. Antes, el propio Pardal Ribeiro había dimitido de todos sus cargos públicos y partidarios. André Ventura se defendió de esta polémica afirmando que la formación había respondido rápido y había expulsado a los militantes acusados.

El inicio del juicio coincide con la campaña para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Portugal, donde André Ventura compite con el socialista António José Seguro por el cargo de jefe del Estado. La votación se celebrará el próximo domingo 8 de febrero. En la primera ronda, Seguro quedó en primer lugar con el 31% de los votos, seguido de Ventura, con el 23%. Será la primera vez en la historia de la democracia que el representante de un partido populista aspira a presidir la República de Portugal, aunque tanto las encuestas publicadas como los anuncios públicos de representantes de otros partidos de derechas muestran un mayor respaldo hacia Seguro. En un sondeo de la Universidad Católica para el diario Público y la RTP publicado el pasado viernes, el candidato socialista recibiría el 70% de los votos frente al 30% de André Ventura.