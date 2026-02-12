Herida una mujer al caer su coche en un socavón enorme en una carretera de Cáceres

Un deslizamiento ha arrastrado unos 30 metros de calzada y ha provocado el cierre de la CC-428

Una mujer ha sufrido a primera hora de este jueves un aparatoso accidente en la provincia de Cáceres tras caer con un Ford Focus a un enorme socavón provocado por el temporal de agua y viento en la carretera CC-428 que une las localidades cacereñas de Berzocana con Logrosán. Según ha informado la Guardia Civil de la provincia cacereña, la conductora ha sufrido heridas, aunque no han trascendido la gravedad, y derivada a un centro sanitario para ser atendida.

El socavón se ha producido a la altura del punto kilométrico 7,500 a causa de un desprendimiento de un tramo de la calzada que mantiene la vía completamente cortada al tráfico y que estará así hasta que el tramo sea reparado.

En Extremadura, según informa la Dirección General de Tráfico, hay otras vías cortadas. En la provincia de Cáceres, además de la CC-428, la CC-146 en todos los carriles por inundación en Zarza la Mayor, la CC-437 de la EX-118 a Pico Villuercas debido a la nieve. En la Autovía A-5 (Madrid a límite con Portugal) debido a un socavón con corte de carril derecho, señalizado, entre los km 242 al 243, sentido Badajoz. La CC-232 (N-110 – El Torno) donde hay un carril cortado por desprendimiento de roca y arena. EX-208 (Plasencia-Zorita) cortada por desprendimientos o la CC-436 (Alía-Castilblanco) cerrada por un socavón.

Mientras, en la provincia de Badajoz, hay varias vías cortadas por inundación: la BA-074 en ambos sentidos a la altura de Granja de Torrehermosa, la BA-162 en el término municipal de Villanueva de la Serena en sentido creciente, la EX106 en el punto kilométrico 19.3 al 14.6 en todas las direcciones por la misma causa o la BA-142 en todos los sentidos en el municipio de Valdetorres.

Según informan desde la Diputación de Cáceres, técnicos de la institución provincial se encuentran evaluando las causas del suceso. “Durante varios días la carretera permanecerá cortada”, añaden.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado bomberos del parque de Trujillo del Sepei de la Diputación de Cáceres, patrullas de la Guardia Civil y un equipo médico del centro de salud. También se ha movilizado un equipo de mantenimiento en carreteras de la Diputación provincial.