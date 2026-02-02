Cortada una carretera nacional en Burgos por un desprendimiento durante el temporal, que deja varios ríos en alerta

Un enorme desprendimiento de rocas ha provocado el corte al tráfico de la carretera nacional N-232 entre los kilómetros 533,1 y 539,2 de la carretera N-232, entre las localidades de Valdenoceda e Incinillas, al norte de la provincia de Burgos y en las proximidades de Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja. La caída del bloque rocoso no ha causado daños materiales, a lo cual ha contribuido que se ha producido en la noche de este domingo al lunes en el marco de los abundantes temporales de intensas nieves y precipitaciones de las últimas semanas. El desprendimiento ha provocado graves daños en el asfalto de la carretera, en el muro de contención que intenta retener estos deslizamientos y en el conjunto completo de la vía, haciéndola intransitable. Aún no se ha comunicado la duración de la afección a la circulación en una nacional intrincada cuya mayor parte del recorrido se encuentra en las montañas burgalesas. Estos hechos se unen a varias alertas amarillas y naranjas en Castilla y León por riesgo de desbordamiento de los ríos.

El corte de la carretera en sus dos sentidos ha provocado que la Dirección General de Tráfico (DGT) haya sugerido distintos recorridos alternativos para eludir esa carretera, en una zona de acantilados, aunque acarrea rodeos de prácticamente una hora en lo que antes requería de unos cuantos minutos. La compleja situación meteorológica de las últimas semanas, además de las previsiones de lluvias, vientos y nieves intensos para los próximos días, hace recomendable extremar las precauciones en tramos como este. La DGT ha recomendado los siguientes itinerarios para intentar perturbar lo menos posible a los usuarios de la n-232.

Acceso a Villarcayo y N-232 (Santander) desde Valdenoceda: N-232 (Valle de Valdivielso), N-629 a Trespaderne y Medina de Pomar, y CL-638 a Villarcayo. Acceso a N-232 (Logroño) y CL-629 (dirección Burgos) desde Incinillas: CL-629 a Villarcayo, CL-638 a Medina de Pomar, y N-629 a N-232 por Trespaderne y Oña. Acceso a N-232 (Santander) desde N-1 (La Bureba): N-232 a Oña, N-629 a Trespaderne y Medina de Pomar, CL-638 a Villarcayo y CL-629 (Intersección N-232).

Este desprendimiento vivido en el norte de la provincia de Burgos se une a varios incidentes que está causando la ola de temporales en los últimos días en Castilla y León, particularmente en el oeste, afectando especialmente a las provincias de León y de Zamora. En ambas se han declarado varias alertas amarillas y naranjas por el alto nivel del cauce de varios ríos, crecidos al recoger las precipitaciones y afluencias en las zonas montañosas. Es el caso del río Bernesga en León o el Tera en Puebla de Sanabria (Zamora), este último en alerta naranja y con desbordamiento en parte de su recorrido, algo que ya sucedió en el episodio de lluvias abundantes de la semana pasada. El único aviso rojo es por el río Huebra en Puente Resbala (Salamanca), además en tendencia ascendente.