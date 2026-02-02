Cortada la autopista entre Sevilla y Cádiz tras la caída de árboles por el temporal

La nueva borrasca que ha irrumpido este lunes en Andalucía ha dejado de momento más de 150 incidencias solo en la provincia de Sevilla, donde cinco personas han resultado heridas a raíz de distintos desprendimientos provocados por las fuertes rachas de viento, según el servicio de Emergencias 112, y ha obligado a cortar la autopista AP-4 ente Sevilla y Cádiz tras la caída de árboles en la calzada. El centro de coordinación ha atendido desde las 7.30 decenas de avisos, sobre todo caídas de árboles, ramas, mobiliario urbano, placas solares y carteles de circulación, concentrados fundamentalmente en municipios de la comarca del Aljarafe sevillano, sobre todo en Mairena.

En esa localidad han resultado heridos dos operarios después de que una caseta de obra haya salido volando, y una mujer también ha resultado afectada por el desprendimiento del techo de una habitación. Además, una mujer ha resultado igualmente afectada por la caída de un cartel de circulación en Alcalá de Guadaíra y otra por el derrumbe de un muro en Dos Hermanas.

La autopista AP-4 entre Sevilla y Cádiz ha sido cortada al tráfico desde primera hora de este lunes debido a la caída de varios árboles por el temporal, lo que ha provocado retenciones en la circulación entre ambas ciudades. La carretera sufre diversos cortes, en los kilómetros 47 a la altura de Las Cabezas, el 58 en Lebrija (Sevilla) y el 17 a la altura de Dos Hermanas en sentido hacia Cádiz, donde la Guardia Civil intenta recuperar el tráfico y la normalidad, tras los embotellamientos generados.

“Las incidencias del temporal se están haciendo visibles en los distintos medios de transportes. En las carreteras, en la AP-4 en sentido Cádiz, con el corte total de la vía, y en sentido Sevilla hay incidencias y el tráfico está ralentizado, pero está siendo posible sin el corte total de la vía”, ha subrayado el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano.

Los trenes de media distancia entre Sevilla y Cádiz acumulan retrasos por la caída de un árbol sobre un tren de cercanías entre Dos Hermanas y Utrera (Sevilla). Asimismo, la línea C1 de Cercanías de Sevilla sufre demoras de unos 40 minutos. El subdelegado del Gobierno ha subrayado que la caída ha afectado a la catenaria y ha hecho que 50 pasajeros fueron trasladado en otro tren. El servicio funciona “exclusivamente” por una sola vía, lo que ha hecho que los retrasos afecten también a trenes de media distancia entre Sevilla y Cádiz, y Sevilla y Málaga.

En paralelo, un camión ha volcado en un acceso al Puente del Centenario en Camas, sentido Cádiz, lo que ha ralentizado el tráfico en la capital andaluza. Este lunes el Ayuntamiento de Sevilla ha activado el Plan Territorial de Emergencias, en fase de preemergencias, como consecuencia de las fuertes rachas de viento que se han registrado desde primera hora de la mañana y que han provocado “numerosas incidencias”. De hecho, la caída de ramas y árboles ha obligado a cortar a primera hora de la mañana más de una decena de calles y avenidas en la capital, aunque los servicios operativos municipales están interviniendo para restablecer el tráfico, según indica el servicio de Emergencias en un mensaje en X.

El Consistorio sevillano ha decretado además el cierre preventivo de parques públicos, cementerios e instalaciones deportivas al aire libre ante las previsiones meteorológicas y los avisos amarillos decretados por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a causa de lluvias y tormentas con fuertes rachas de viento. Según ha informado el Servicio de Emergencias de Sevilla, se trata de una medida preventiva y de anticipación “para minimizar su impacto en la ciudadanía”.

En Andalucía, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado avisos amarillos por lluvias y tormentas en Cádiz, Huelva y Sevilla, fuertes vientos en Almería y Jaén y fenómenos costeros en las costas gaditanas, onubenses, granadinas y almerienses. Según ha detallado la Aemet en su página oficial, los avisos de nivel amarillo por precipitaciones están decretadas en las comarcas gaditanas de Grazalema, Campiña gaditana, Estrecho y Litoral gaditano, así como en Aracena (Huelva) y en la Sierra norte de Sevilla, todas con una precipitación acumulada de quince litros por metro cuadrado en una hora, desde las 6.00 hasta las 1.00.