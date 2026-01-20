Trump humilla a su aliado Starmer al calificar de “estupidez” la devolución de las islas Chago a Mauricio

Donald Trump y Keir Starmer, durante la visita realizada por el presidente de Estados Unidos al Reino Unido en septiembre del año pasado.

Londres y Washington acordaron en 2025 la entrega del archipiélago a cambio del alquiler de una base militar, pero ahora el presidente de Estados Unidos carga contra esa decisión para justificar la toma de Groenlandia

La aparente luna de miel entre Donald Trump y Keir Starmer parece estar a punto de terminar. El presidente estadounidense ha dado un giro brusco de opinión en las últimas horas para cargar contra la decisión adoptada conjuntamente por Londres y Washington en octubre de 2024 —y materializada en mayo de 2025— de devolver el archipiélago de Chagos, en el Océano Índico, a la nación insular de Mauricio. Y ha convertido ese episodio en otra razón para justificar su intención de anexionarse la isla danesa de Groenlandia.

“Asombrosamente, nuestro brillante aliado de la OTAN, el Reino Unido, planea en la actualidad entregar la isla de Diego García, el enclave de una base militar estadounidense crucial, a Mauricio, y lo va a hacer SIN MOTIVO ALGUNO”, ha escrito Trump este martes en su red social, Truth Social. Y eso a pesar de que la Administración estadounidense dio en su día su respaldo al acuerdo: el secretario de Estado, Marco Rubio, lo llegó a calificar de “logro monumental”. También la ONU y el Tribunal Internacional de Justicia abogaron por la cesión de la soberanía a Mauricio.

En el mismo mensaje, Trump añade: “Que el Reino Unido regale un territorio tan importante es un acto de GRAN ESTUPIDEZ y es otra de las muchas razones de seguridad nacional por las que hay que adquirir Groenlandia”.

El giro de Trump, que supone una humillación enorme para Starmer, se produce horas después de que el primer ministro británico criticara, con toda la cautela y suavidad posibles, la amenaza arancelaria del presidente estadounidense contra Europa en su afán por hacerse con la isla de Groenlandia.

Un portavoz del Gobierno británico ha dado ya una primera respuesta oficial a la acusación de Trump: “El Reino Unido nunca pondrá en riesgo la seguridad nacional. Tomamos la decisión porque la base de la isla Diego García estaba amenazada por decisiones judiciales en nuestra contra que habrían evitado que fuera operativa en un futuro”, ha dicho. “El acuerdo asegura el uso conjunto estadounidense y británico durante años”, ha añadido, para recordar a continuación que fue bendecido por Estados Unidos, Australia y el resto de aliados de los llamados Five Eyes (Cinco Ojos), el grupo anglosajón de inteligencia conjunta que coordina desde hace años sus estrategias.

A cambio de la devolución de la soberanía del archipiélago Chagos a Mauricio —antigua colonia británica al que pertenecieron esas islas hasta 1965—, tanto Londres como Washington se habían asegurado el control futuro, al menos durante 99 años, de la base militar conjunta de la isla Diego García, en la parte sur del archipiélago. El precio a pagar, durante varios años, superaba los 120.000 millones de euros al Gobierno de Mauricio.

La oposición conservadora británica, que no ha dudado en aplaudir el ataque de Trump a Starmer, siempre se negó a la devolución de Chago, un archipiélago compuesto por 58 islas a medio camino entre la costa oriental del continente africano e Indonesia.

Importancia estratégica

Un avión B-52, estacionado en la base militar estadounidense de Diego García, isla del archipiélago de Chagos, en 2019.

Durante años, la base militar de Diego García ha tenido una gran importancia estratégica por su localización, que permitía el control de una de las principales rutas marítimas de hidrocarburos y materias primas. Durante las guerras de Afganistán e Irak, desde su base militar despegaron muchos bombarderos de largo alcance estadounidenses y británicos. Hoy resulta fundamental para la supervisión del tráfico ilegal de seres humanos que suponen los flujos de inmigrantes irregulares.

En 2019, la Asamblea General de Naciones Unidas votó de manera abrumadoramente mayoritaria a favor de la devolución del archipiélago de Chagos a Mauricio. Países como Francia o Alemania expresaron su apoyo mediante la abstención. El Tribunal Internacional de Justicia sentenció ese mismo año que el Reino Unido debía renunciar cuanto antes a la soberanía sobre las islas.