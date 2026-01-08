Irán restringe el acceso a internet en medio de unas protestas que se han cobrado al menos 45 fallecidos

Las autoridades iraníes restringieron este jueves el acceso a internet al no permitir conexiones o servicios de fuera del país, en un intento por controlar las protestas que sacuden Irán desde hace 12 días.

La plataforma NetBlocks, que supervisa el tráfico y la censura en internet, señaló en X que las métricas muestran que Irán se encuentra en un “apagón” de internet “a nivel nacional” y agregó que el incidente llega tras “una serie de medidas de censura digital” tomadas contra las protestas que se están dando por todo el país motivadas por la crisis económica y el deterioro del nivel de vida y que han ido adquiriendo un cariz político con el paso de los días.

Al menos 45 manifestantes, incluidos ocho niños, han muerto y cientos más resultado heridos en los primeros 12 días desde el inicio de esta ronda de protestas, según la ONG Iran Human Rights (IHRNGO), con sede en Oslo. Solo el miércoles murieron 13 manifestantes, según la organización, que asegura además que el número de personas detenidas supera ya las 2.000. De acuerdo con el comunicado de la ONG, las fuerzas iraníes han utilizado munición real para reprimir las protestas y han llevado a cabo detenciones masivas y generalizadas en algunas ciudades.

Las manifestaciones tienen su origen en la pérdida de poder adquisitivo de millones de iraníes, agravada por el desplome histórico del valor del rial, la moneda nacional. Las protestas se desarrollan además en un momento de incremento de las sanciones impuestas por Estados Unidos que, junto con Israel, ha vuelto a poner el foco en el programa nuclear iraní, con bombardeos como los registrados el pasado junio, en los que murieron alrededor de mil personas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una advertencia a Irán este jueves al asegurar que se enfrentarán al “infierno” si las fuerzas de seguridad “empiezan a matar gente” en el contexto de las movilizaciones, según recoge Europa Press. “Les he hecho saber que si empiezan a matar gente, como suelen hacer durante los disturbios, porque tienen muchos disturbios, si lo hacen, les vamos a dar un golpe muy duro”, declaró durante una entrevista telefónica con el comentarista Hugh Hewitt, quien le ha dicho que, de hecho, decenas de personas ya han fallecido en el país centroasiático.

EFE pudo comprobar que desde primera hora de la tarde dejó de ser posible conectarse a páginas de fuera de Irán, y las VPN (red privada virtual) que se utilizan habitualmente para acceder a aplicaciones bloqueadas en el país, como WhatsApp o Telegram, no funcionaban.

En la zona norte de Teherán, la capital de Irán y donde estallaron las protestas el 28 de diciembre, los comercios y los cafés estaban cerrados en la tarde de este jueves, y apenas había transeúntes por las calles, en contraste con la gran presencia de policía motorizada y antidisturbios, relata EFE. Con las calles vacías, las protestas en torno a las 20.00 horas locales se trasladaron a las ventanas de las casas, desde donde se gritaron eslóganes como «Muerte a Jameneí», «Muerte a la República Islámica» o «Esta es la última batalla, Pahlaví volverá».