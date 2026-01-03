El líder supremo de Irán ordena mano dura contra los “disturbios” después de que Trump amenazara con atacar Teherán

El líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jameneí, ha exigido este sábado a las autoridades del país que apliquen mano de hierro para terminar con lo que ha descrito como “disturbios”, y ha denunciado la presencia de supuestos “alborotadores” vinculados a EE UU e Israel. La orden de la máxima autoridad política y religiosa de la República Islámica llega horas después de que Donald Trump lanzara el viernes una amenaza directa sobre Teherán.

En un comunicado, el presidente estadounidense advirtió que las fuerzas de la Casa Blanca están “preparadas” para “acudir al rescate de los manifestantes” si la Guardia Revolucionaria los reprime con sangre. Al menos ocho personas han muerto durante seis días de manifestaciones ―la última, el viernes―, según la organización Activistas por los Derechos Humanos en Irán (HRANA, por sus siglas en inglés).

Las palabras de Jameneí, emitidas mediante un vídeo pregrabado, llegan justo después de que Trump haya ordenado una ofensiva a gran escala durante la madrugada del sábado en Venezuela, donde el ejército de EE UU ha lanzado varios bombardeos y ha secuestrado al líder del país, Nicolás Maduro, y a su mujer.

Durante el comunicado, Jameneí, de 86 años de edad y en el poder desde 1989, ha exhortado a las fuerzas de seguridad a distinguir entre los alborotadores, a quienes ha exigido que se les ponga “en su sitio”, y los comerciantes, que protestan por el deterioro de la situación económica. “Que un grupo de mercenarios del enemigo se coloquen detrás de los comerciantes y lancen consignas contra el islam, contra Irán y contra la República Islámica es verdaderamente grave”, ha objetado el mandatario.

El actual ciclo de movilizaciones que atraviesa Irán empezó el pasado domingo en el Gran Bazar de Teherán, donde vendedores frustrados por la caída libre de las condiciones socioeconómicas del país tomaron las calles tras echar el cierre de sus negocios a modo de protesta. Las sanciones económicas que pesan sobre la sociedad iraní, así como el aislamiento internacional del país, han catapultado la inflación, que el pasado diciembre alcanzó un 42%, y han devaluado el valor del rial iraní contra el dólar. La semana pasada, un dólar llegó a equivaler a un millón y medio de riales, cuando una década atrás se pagaba a 30.000.

Desde ese estallido, el presidente iraní, Masud Pezeshkian ―de un perfil más moderado al de Jameneí―, ha legitimado el enfado de los manifestantes. Y su portavoz, Fatemeh Mohajerani, ha llamado al diálogo con algunos de sus representantes. Sin embargo, Pezeshkian ha advertido al mismo tiempo contra las injerencias extranjeras, sugiriendo un papel por parte de los enemigos de Irán en la desestabilización del país.

Las fuerzas de seguridad, sobre las que Pezeshkian no tiene autoridad, se han visto implicadas en actuaciones o encontronazos que han dejado al menos ocho víctimas mortales desde el domingo -aunque algunas fuentes elevan el conteo a 10-. La última tuvo lugar el viernes en el municipio de Qom, al norte del país. Según un comunicado de las autoridades locales, un integrante de un “grupo terrorista” que pretendía causar “víctimas mortales mediante el uso de una granada” murió cuando el artefacto “explotó en su mano”.

El miércoles, las autoridades de la provincia de Kudasht, al suroeste de Teherán, presentaron la primera víctima durante las protestas como un miembro de las fuerzas de seguridad, aunque luego el padre del joven rechazó que su hijo fuera paramilitar.

Los uniformados iraníes habrían detenido a 133 personas hasta la noche del viernes, según los registros del grupo defensor de los derechos humanos Hengaw, mientras que HRANA asegura que las protestas se han esparcido por 46 ciudades de 22 de las 31 provincias del país.

Movilización creciente

Distintos sectores de la sociedad iraní mantienen por ahora un alto nivel de movilización. Este sábado, una agrupación de comerciantes ha llamado en un comunicado a celebrar una concentración el domingo en el Gran Bazar de Teherán, donde todo empezó una semana antes. La manifestación, reclaman, será parte “de un movimiento a nivel nacional que busca la libertad, la justicia y la dignidad”.

En paralelo, un consejo gremial de profesores ha interpelado a las fuerzas de seguridad en un intento porque no se vuelvan en contra de sus conciudadanos. “Venís del corazón de esta sociedad”, reza el comunicado de los maestros. “Oponerse al pueblo es oponerse a vuestro propio futuro y al de vuestros hijos”.

Un grupo de 17 voces reconocidas en la sociedad iraní, entre los cuales se encuentran el premiado cineasta Jafar Panahi o la defensora de los derechos humanos Narges Mohammad, galardonada con el Premio Nobel de la Paz en 2023, emitieron el viernes un comunicado conjunto llamando a una “transición pacífica” que deje atrás la “ilegítima” República Islámica.

En la nota, los firmantes denuncian a los gobernantes por “décadas de despilfarro y de destrucción de los recursos nacionales en pos de sus aventuras ruinosas”, en una referencia evidente al financiamiento de actores armados en la región como el palestino Hamás o el libanés Hezbolá. “Después de eso”, añaden, “la República Islámica ha convertido la pobreza, la inseguridad, la corrupción y la injusticia en herramientas de represión para desgastar y humillar al pueblo”.

Algunos analistas iraníes pronostican la descomposición de las movilizaciones antes de traducirse en propuestas políticas duraderas, tal y como sucedió en los anteriores ciclos de protestas en 2017, 2019 o 2022, si la desmembrada oposición no logra articular una alternativa. Otros vaticinan un efecto contraproducente en una potencial intervención de EE UU, alegando que ayudaría al ejecutivo a superar un momento de impopularidad y que propiciaría un cerramiento de filas alrededor del régimen.