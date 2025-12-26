Estados Unidos ataca al Estado Islámico en Nigeria tras las amenazas de Trump por los asesinatos de cristianos

El presidente anuncia la ofensiva en su red social, pero no da más detalles sobre la operación militar

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, agitó este jueves las quietas aguas del día de Navidad con el anuncio de que Estados Unidos había atacado objetivos del Estado Islámico en el noroeste Nigeria con la justificación de que la comunidad cristiana está amenazada en el país africano más poblado.

Lo dijo en un mensaje en su red social, Truth. “Esta noche, bajo mi potestad como Comandante en Jefe, Estados Unidos lanzó un ataque potente y letal contra los terroristas de ISIS en el noroeste de Nigeria, quienes han estado atacando y asesinando brutalmente, principalmente a cristianos inocentes, a niveles no vistos en muchos años, ¡e incluso siglos!“, escribió el republicano, que afirmó que ya había advertido a sus objetivos de que ”si no detenían la masacre, pagarían las consecuencias". “Y esta noche las pagaron”, remató. “Nuestro país no permitirá que el terrorismo islámico radical prospere”.

El presidente de Estados Unidos no dio más detalles sobre la operación militar, que supone la culminación de semanas en la que Trump y sus aliados han estado llamando la atención, con exageraciones y medias verdades, sobre la situación en Nigeria de los cristianos, que representan el 45% de la población (frente al 53% de musulmanes).

Colaboración

Hace un mes, el presidente pidió al Pentágono que preparara el ataque que finalmente llegó este jueves. Un funcionario del Departamento de Defensa afirmó este jueves a The New York Times que el Pentágono ha colaborado con el Gobierno del país africano para llevar a cabo los ataques, y que estos contaban con el visto bueno de Nigeria.

Iglesia de la Asunción en Lagos (Nigeria). Sodiq Adelakun (REUTERS)

La amenaza de Trump de hace un mes fue también en Truth. “QUERIDOS cristianos. ADVERTENCIA. MÁS LE VALE AL GOBIERNO NIGERIANO MOVERSE RÁPIDO”, escribió el republicano. Con ese post, asumía el discurso defendido por ciertos grupos de presión religiosos y conservadores estadounidenses que llevan años asegurando que se está produciendo “un genocidio cristiano” en Nigeria. Uno de los grandes valedores de dicha narrativa es el senador republicano Ted Cruz, que ha declarado que, desde 2009, 50.000 cristianos habían sido asesinados “en masa” en el país africano y que 18.000 iglesias fueron incendiadas.

Nigeria se enfrenta desde hace dos décadas a una escalada de la violencia protagonizada por grupos armados, ya sean terroristas o bandas de delincuentes, que ha provocado decenas de miles de muertos y más de 3,5 millones de personas desplazadas de sus hogares. Solo entre mayo de 2023 y mayo de 2025 más de 10.000 personas fueron asesinadas, según Amnistía Internacional (AI). Entre las víctimas había tanto cristianos como musulmanes, afirma el Gobierno de Nigeria.

Trump despidió su mensaje en Truth de este jueves felicitando la Navidad “a todos, incluidos los terroristas muertos, de los cuales habrá muchos más si continúa su masacre de cristianos!”.

Al rato, publicó otro post en el que la felicitación incluía “a todos esos canallas que adoraban a Jeffrey Epstein, le dieron montones de dinero, fueron a su isla, asistieron a sus fiestas y pensaban que era el mejor tipo del mundo, solo para luego abandonarlo a su suerte cuando las cosas se pusieron demasiado difíciles, afirmando falsamente que no tenían nada que ver con él, que no lo conocían, diciendo que era una persona repugnante, y luego, por supuesto, culpando al presidente Donald J. Trump”.

En ese mensaje −el presidente, que fue amigo del financiero durante 15 años, una relación que le persigue desde entonces− también dijo que él fue el “único que dejó caer ” al millonario pederasta. Trump despidió su texto con lo que parecía una amenaza a los “ políticos demócratas corruptos”. “¡Disfruten de la que puede ser su última feliz Navidad!”, escribió el republicano.