El ultranacionalismo ruso, enfrentado por la muerte a manos de los suyos de ‘Español’, el comandante de los ‘hooligans’

Un millar de combatientes despiden en Moscú al militar que unió a los fanáticos de los equipos rusos bajo una única brigada, tiroteado por las fuerzas de seguridad de su propio país en Crimea

El pasado 4 de diciembre cuatro vehículos aparcaron junto al número 51 de la huerta comunal Flotski de Sebastopol, Crimea. Hombres enmascarados bajaron con armas automáticas, irrumpieron en la casa y abrieron fuego. Según los testigos, el comandante ruso Stanislav Orlov, apodado Español, no respondió a los disparos. El popular fundador de brigada de voluntarios rusa La Española fue abatido por las fuerzas de seguridad de su propio país, según confirmó el canal Astra, que solo dejó una duda: si los pistoleros lo mataron directamente o si ofreció resistencia. Su antigua unidad solo confirmó la noticia de la muerte dos semanas después, el 19 de diciembre.

Sus viejos compañeros de armas están divididos entre quienes piensan que el militar que unió a los hooligans del futbol ruso en una misma brigada murió “por motivos turbios” y quienes piensan que fue víctima de otra batalla interna, como ya sucedió en el pasado con otros conocidos paramilitares en el pasado. El más famoso de ellos fue Yevgueni Prigozhin, el jefe de los mercenarios de Wagner que murió en un accidente de avión en agosto de 2023, a los pocos meses de atreverse a desafiar el poder omnímodo del presidente Vladímir Putin.

Este lunes, apenas una hora antes de comenzar el funeral de Español en Moscú, el canal Astra mostraba la llegada de las fuerzas de seguridad rusas a su hogar en Crimea. La filtración desmontaba la versión de su muerte en la capital rusa, aunque Astra mantenía por fuentes anónimas que Español “participaba en el crimen organizado”. Su muerte violenta muestra, una vez más, las batallas internas en las que se desgarra el ultranacionalismo ruso.

“Su muerte, al igual que la de otros comandantes de la Primavera Rusa [la guerra de Donbás de 2014], sugiere una vez más que algunos temen el resurgimiento de la identidad nacional rusa más que a los separatistas ucranios y sus amos”, difería este lunes el canal del Movimiento Imperial Ruso.

La Española, en la que combatieron voluntarios de toda Europa, incluidos españoles, había sido disuelta “por órdenes de arriba” en octubre, dos meses antes de la muerte de su fundador, según apuntan los corresponsales de guerra rusos. Y no era la primera vez que las autoridades intentaban atar en corto a los hooligans: los fanáticos se unieron en 2022 contra el Fan ID, una controvertida medida para identificar a todos los aficionados en los estadios.

Ahora, la ola de desinformación sobre la muerte de Español promovida desde medios próximos al Kremlin solo ha acrecentado las sospechas entre los nacionalistas. La crisis abierta entre el alto mando y el Grupo Wagner en 2023, y la detención de militares y blogueros ultranacionalistas, están aún vivas en la memoria de los voluntarios.

Silencio y sospechas

Alrededor de un millar de combatientes de La Española, el Grupo Wagner y otras antiguas brigadas ultranacionalistas despidieron a Orlov este lunes en el templo más importante de Moscú, la catedral del Cristo Salvador. Chaquetas de camuflaje y emblemas de equipos de fútbol, enemigos en el campo de juego, hermanos en el campo de batalla, se mezclaban bajo la fina llovizna de un invierno sin nieve en la capital rusa.

“Te voy a decir la verdad, nos han dicho que no hablemos con nadie”, contaba a este periódico un combatiente con el emblema de La Española a las puertas de la iglesia.

“Habrá que esperar a la versión oficial. Es una historia turbia, muy turbia”, decía con resignación otro antiguo combatiente de la unidad que, tras su disolución, se unió al antiguo escuadrón de reconocimiento Rúsich de la también desaparecida Wagner. El militar, de apodo Arjipka, portaba en su chaqueta sendos parches con la bandera imperial rusa y su puesto de zapador y el lema “sin derecho a equivocarse”.

“Una persona que era muy cercana a Español, un amigo común, viene mañana. Quiere contármelo en persona, dice que no se puede hablar de esto por teléfono“, añade el militar. “Español era un gran soldado, mira cuánta gente ha reunido en su funeral”.

“Es increíble que, en un momento tan difícil para el país, uniera a todos los aficionados al fútbol y salieran a defender la patria. Me sentí muy orgulloso de este logro, me entristece que ya no viva”, afirma por su parte Tafgói, excombatiente de La Española y seguidor del Dinamo de Moscú, uno de los rivales del CSKA de su antiguo líder.

Tafgói forma parte ahora de la brigada de asalto Veteranos, una unidad de élite especializada en operaciones de sabotaje y cuyo emblema es un retrato de Putin con la bandera rusa. “Probablemente, sí”, responde al preguntarle si creerá la versión oficial de la muerte de Español.

La primera noticia sobre el paradero de Orlov la publicó el 9 de diciembre el canal Tsargrad, del oligarca ultraortodoxo Konstantín Maloféyev, muy cercano a Putin. El medio decía que Español seguía vivo y había sido detenido en Moscú por tráfico de armas.

Sin embargo, aquel mismo día, miembros de la unidad 106, formada también por seguidores de fútbol, y representantes de más de 30 grupos vinculados al fútbol ruso exigieron de pronto ser desvinculados del movimiento ultranacionalista de Maloféyev.

Combatientes próximos a Español aseguraron en los días siguientes que el comandante había muerto. Mientras, el canal de la brigada, bajo una nueva dirección, guardaba silencio, y otros medios aseguraban que había fallecido al resistirse a su detención.

Stanislav Orlov, fanático del CSKA de Moscú y veterano de la guerra de Donbás de 2014, unió a los hooligans del fútbol ruso bajo la pistola de La Española al comienzo de la invasión de Ucrania en 2022. El grupo formó parte al principio del batallón Vostok, otra unidad creada en Donetsk en 2014 por desertores de las fuerzas especiales ucranias, aunque por su tamaño acabaría independizándose como batallón de voluntarios propio en 2023.

Pese a nutrirse de voluntarios, La Española era una de las compañías de mercenarios que creó la élite rusa inspirada en el Grupo Wagner para ganar influencia. Según las fuentes de los diarios independientes Chertá y Vazhnie Istorii, detrás de su financiación están los hermanos Rotenberg, empresarios muy cercanos a Putin que pusieron como enlace con la brigada al jefe de seguridad de Ferrocarriles de Rusia, Víktor Shendrik, y el otrora poderoso asesor del Kremlin Vladislav Surkov, antiguo supervisor de los territorios separatistas de Donetsk y Lugansk.

La Española fue disuelta dos meses antes de la muerte violenta de Orlov. El comandante anunció aquel mes que las estructuras de la brigada pasarían “a un nuevo liderazgo, nueva gente”, mientras que algunos blogueros de guerra rusos aseguraban que “eran órdenes de arriba”.

“Por qué, para quién y por qué razón; no lo sabremos pronto. Más tarde, después de la operación militar especial. Para mí, personalmente, esta es una noticia desagradable”, escribió por entonces Dmitri Steshin, corresponsal de guerra del diario oficialista Komsomólskaya Pravda. “No se necesita gente inteligente y proactiva; se necesita gente leal”, apostilló el reportero de guerra ruso.

“Eran una molestia grande”, decía por su parte Vadim Trujachev, politólogo del diario nacionalista Vzgliad. “La Española desmentía los mitos de los aficionados al fútbol y los nacionalistas rusos malos”, apuntaba.