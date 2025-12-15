La jefa del MI6 británico acusa a Rusia de “exportar el caos” por todo el mundo

“¡Cristo, cómo echo de menos la Guerra Fría!”, se quejaba Judi Dench en la película Casino Royale, de la saga de James Bond, en la que la actriz británica interpretaba el papel de jefa del MI6, el servicio de inteligencia exterior del Reino Unido. En la vida real, la mujer que por primera vez en la historia dirige ese departamento, Blaise Metreweli, ha heredado un mundo en el que el enemigo principal sigue siendo una Rusia “agresiva, expansiva y revisionista”.

Este lunes, en su primer discurso público desde que fue designada para el puesto el pasado junio (aunque comenzó a ejercer en octubre, cuando se cumplieron cinco años de permanencia en el cargo de su predecesor, Richard Moore), Metreweli describirá un mundo en el que las amenazas vienen de todos los frentes, “las reglas del conflicto han sido reescritas”, “el frente de batalla está hoy por todas partes” y Occidente se enfrenta a una “era de incertidumbre” que un actor como Moscú explota en beneficio propio.

“La exportación del caos no es un accidente sino el patrón con el que Rusia afronta el escenario internacional, y debemos estar preparados para que algo así continúe hasta que forcemos a Putin a cambiar sus cálculos”, advertirá Metreweli, según ha anticipado la institución. Los intentos del presidente ruso de consolidar sus conquistas territoriales en Ucrania y de declararse vencedor de esa guerra se enfrentan a una Europa que intenta desesperadamente convencer a Estados Unidos para que no reduzca la presión sobre Moscú ni permita que el Kremlin dicte los términos de un acuerdo que ponga fin a ese conflicto.

Metreweli ha decidido pronunciar su discurso el mismo día en que el primer ministro británico, el laborista Keir Starmer, ha viajado a Berlín para reunirse con sus homólogos europeos y con el presidente ucranio, Volodímir Zelenski, para formar un frente común frente a las aspiraciones rusas y respaldar al presidente ucranio en sus tratos con Washington. La jefa del MI6 ha sumado su voz: “Que Putin no tenga la menor duda. Nuestro apoyo se va a mantener. La presión que estamos aplicando en nombre de Ucrania se sostendrá en el tiempo”, ha afirmado.

El factor humano

Londres y Moscú mantienen una confrontación dura y abierta, que ha ido en aumento desde que dos agentes del GRU, el servicio de inteligencia militar ruso, viajaron en 2018 a la localidad de Salisbury para intentar asesinar en territorio británico al agente doble Sergei Skripal y a su hija Yulia. No lograron su objetivo, pero el frasco de perfume en el que habían transportado el agente nervioso novichok, de fabricación militar, abandonado sin el menor cuidado en un parque público, acabó en las manos de Dawn Sturgess. La mujer, de 44 años, perdió de inmediato la conciencia y falleció pocos días después en un hospital.

El juez Anthony Hughes, que dirigió la investigación independiente de lo sucedido, atribuyó a principios de este mes a Putin la responsabilidad de aquel ataque y no dudó en señalar que la orden vino directamente de él.

Londres está convencido de que el Gobierno ruso está detrás de campañas de desinformación, bulos y sabotajes informáticos sufridos por el Reino Unido durante estos años de tensión creciente. Downing Street ha sancionado a un grupo amplio de individuos y entidades rusas a las que señala como las responsables de ejecutar esta nueva guerra híbrida ordenada por Putin.

La nueva jefa del MI6 ha querido señalar cuál es, según ella, la clave de una respuesta a todas estas amenazas: una destreza absoluta en el manejo de las nuevas tecnologías, pero con el imprescindible factor humano. “El reto que definirá el siglo XXI no será simplemente quién esgrime las tecnologías más poderosas, sino quién será capaz de manejerlas con mayor sabiduría”, recoge el discurso de Metreweli.

“Todos tenemos delante decisiones sobre el modo en que nos enfrentamos a las corrientes subterráneas que están configurando la realidad. En un mundo más rápido, más peligroso y más dominado por la tecnología, que seamos capaces de redescubrir nuestra humanidad compartida, nuestra capacidad de escuchar y nuestra valentía será lo que determine cómo se despliega el futuro”, afirma.

Metreweli, de orígenes familiares georgianos, estudió Antropología en la Universidad de Cambridge y se unió al MI6 en 1999. En los últimos años dirigió el departamento de Tecnología de la organización, un puesto conocido también en la jerga de la institución como Q, el responsable de entregar a Bond, al principio de cada película, los bolígrafos con explosivos, las pistolas con sensores táctiles e, inevitablemente, el nuevo y mejorado Aston Martin.

“El dominio de la tecnología debe estar presente en todo lo que hacemos. No solo en los laboratorios, también sobre el terreno, en nuestro oficio, y mucho más importante, en el esquema mental de cada agente. Debemos sentirnos igual de cómodos manejando líneas de código que fuentes humanas. Debemos ser tan fluidos en el manejo del programa Python como a la hora de hablar diferentes idiomas”, exige la jefa del MI6.