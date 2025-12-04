Dimite Federica Mogherini como rectora del Colegio Europa por el caso de presunta corrupción en la formación de diplomáticos

La ex alta representante de la UE está imputada en el marco de una investigación por presunto fraude en la creación de una academia diplomática europea

La ex alta representante para Política Exterior de la Unión Europea Federica Mogherini ha anunciado este jueves su dimisión como rectora del Colegio de Europa en Brujas, un día después de haber sido imputada por delitos de fraude y corrupción en contratación pública. “En consonancia con el máximo rigor y equidad con que siempre he desempeñado mis funciones, hoy he decidido dimitir como rectora del Colegio de Europa y directora de la Academia Diplomática de la Unión Europea”, ha anunciado Mogherini en un comunicado.

“Estoy segura de que la comunidad universitaria en nuestros tres campus continuará el camino hacia la innovación y la excelencia que hemos trazado juntos durante estos últimos maravillosos cinco años”, ha agregado la italiana, que ha agradecido “la confianza, aprecio y apoyo” que los estudiantes y personal del Colegio y la Academia le han brindado “y siguen brindando”.

La decisión de dimitir ha sido anunciada 48 horas después de que su detención, junto a otros altos funcionarios europeos, sacudiera a las instituciones de la UE. La política italiana está en el centro de un caso de presunto fraude investigado por la Fiscalía Europea (EPPO, por sus siglas en inglés), que sospecha que Mogherini, junto al entonces secretario general del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), Stefano Sannino, y otro alto cargo del Colegio de Europa pudieron manejar información privilegiada para la licitación de un proyecto de formación de jóvenes diplomáticos. Este fue adjudicado a la institución educativa que la italiana dirigía hasta hoy en Brujas, la Academia Diplomática de la UE inaugurada a finales de 2022 y que también dirigía Mogherini desde entonces.

El miércoles, EPPO confirmó que los tres han sido imputados por “fraude y corrupción en la contratación pública, conflicto de intereses y violación del secreto profesional”, aunque por el momento no se ha fijado una fecha para un posible juicio en tribunales belgas.

“Tengo plena confianza en el sistema judicial y confío en que se compruebe la corrección de las acciones del Colegio”, había dicho la víspera en un primer comunicado tras su arresto y posterior puesta en libertad con cargos la diplomática italiana. En ese primer momento, no quiso revelar sus intenciones respecto a su futuro personal y profesional. Ahora ha dejado claro que suponen el fin de su mandato al frente de la prestigiosa institución educativa, vivero de funcionarios europeos.

La presión había ido creciendo sobre Mogherini, sobre todo después de que se conociera que el otro máximo imputado, Sannino, también ha decidido abandonar su cargo como director general del departamento de Oriente Próximo y Norte de África en la Comisión Europea. Oficialmente, se ha tomado una excedencia hasta finales de año, momento en que el que fuera también embajador de Italia en España tenía previsto jubilarse. En los hechos sin embargo, el paso ha sido interpretado como una renuncia ante las acusaciones que pesan en su contra, al igual que los otros imputados.

Ninguna de las máximas autoridades europeas ha manifestado su apoyo a la antigua colega. Más bien al contrario, el silencio público de los principales responsables de las instituciones europeas ha venido acompañado de movimientos internos tratando de distanciarse de la antigua jefa de la diplomacia europea.

Su actual sucesora al frente del SEAE, Kaja Kallas, insistió en un mensaje enviado a los trabajadores del servicio de exteriores la víspera en que los hechos investigados “tuvieron lugar en mandatos previos” —durante el quinquenio del español Josep Borrell al frente de la diplomacia europea— y que su equipo está “reforzando la integridad y rendición de cuentas” del servicio diplomático europeo. “El actual proceso —agrega visiblemente en referencia a la investigación en marcha contra Mogherini y Sannino— demuestra que las salvaguardias implementadas están funcionando”, aseveraba Kallas en su misiva, a la que ha tenido acceso este diario.

Este jueves, ha sido el grupo liberal Renew del Parlamento Europeo el que manifestaba su “profunda preocupación” por el caso de presunto fraude. “Los ciudadanos europeos deben poder confiar en que las instituciones europeas mantengan los máximos estándares de ética, rendición de cuentas y servicio público”, subrayó la formación en un comunicado. “Es indispensable una total claridad y responsabilidad por las acciones emprendidas en mandatos previos para mantener esa confianza”, agrega la declaración.