Ir al contenido
_
_
_
_
Internacional
Unión Europea

Imputada Federica Mogherini por fraude y corrupción en el caso de la formación de diplomáticos

La antigua jefa de la diplomacia europea queda en libertad con cargos al considerar la justicia belga que no hay riesgo de fuga

Silvia Ayuso
Silvia Ayuso
Madrid -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

La que fuera jefa de la diplomacia europea (2014-2019) y actual rectora del Colegio de Europa, Federica Mogherini, ha sido imputada por fraude y corrupción en el marco de una investigación abierta en torno al presunto fraude en la creación de una academia diplomática europea, un caso en el que también está formalmente acusado otro alto cargo de la Comisión Europea y un responsable más del Colegio de Europa, según ha confirmado la Fiscalía Europea (EPPO, por sus siglas en inglés) este miércoles.

Tras ser detenidos la víspera e interrogados por la policía judicial belga de Flandes occidental, los tres sospechosos han sido “notificados formalmente de los cargos que se les imputan”, señala EPPO en un comunicado. Los cargos, agrega, se refieren a “fraude y corrupción en la contratación pública, conflicto de intereses y violación del secreto profesional”.

Aunque las leyes belgas permiten que estén retenidos hasta 48 horas, los tres sospechosos han sido ya puestos en libertad, dado que “no se considera que exista riesgo de fuga”, agrega la Fiscalía en su escueto escrito. Tras recordar que “todas las personas son presumidas inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad por el tribunal belga competente”, la Fiscalía Europea advierte de que no dará más detalles sobre esta investigación “en marcha” para no comprometer sus resultados.

La policía belga realizó a primera hora del martes sendos registros en dependencias del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) de la UE en Bruselas, actualmente bajo el mando de la estonia Kaja Kallas; en la sede en Brujas del Colegio de Europa, uno de los principales viveros de los funcionarios europeos, así como en los domicilios de los sospechosos, para varios de los cuales se había solicitado previamente el levantamiento de su inmunidad. En la acción, ordenada por la Fiscalía Europea, fue detenida Mogherini, al frente en la actualidad del Colegio de Europa y, desde 2022, de la Academia Diplomática de la Unión Europea ahora investigada.

También quedaron bajo custodia policial otro alto responsable del Colegio de Europa, así como el veterano diplomático italiano Stefano Sannino, ex secretario general del SEAE y ahora director general del departamento de Oriente Próximo y Norte de África en la Comisión.

La investigación, que fue iniciada por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), se centra en el proyecto de la Academia Diplomática de la Unión Europea. Es un programa de formación de nueve meses de duración destinado a diplomáticos noveles de todos los Estados miembros, que fue adjudicado por el SEAE a la sede belga del Colegio de Europa para el periodo 2021-2022, tras un procedimiento de licitación ahora puesto en cuestión. Los hechos sucedieron durante el mandato de Josep Borrell como alto representante para Política Exterior y por tanto jefe del SEAE (2019-24).

La investigación busca aclarar si el Colegio de Europa, o alguno de sus representantes “fueron informados con antelación sobre los criterios de selección del procedimiento de licitación y tenían motivos suficientes para creer que se les adjudicaría la ejecución del proyecto, antes de la publicación oficial del anuncio de licitación por parte del SEAE”. El organismo con sede en Luxemburgo considera que existen “fuertes sospechas” de que pudo haberse revelado información confidencial que habría favorecido a uno de los candidatos que participaban en la licitación, lo que violaría las normas europeas sobre competencia leal.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Sobre la firma

Silvia Ayuso
Silvia Ayuso
Silvia Ayuso - twitter
Corresponsal en Bruselas, después de contar Francia durante un lustro desde París. Se incorporó al equipo de EL PAÍS en Washington en 2014. Licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, comenzó su carrera en la agencia Efe y continuó en la alemana Dpa, para la que fue corresponsal en Santiago de Chile, La Habana y Washington.
Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

La detención de Mogherini, un nuevo golpe a la credibilidad de la UE en su momento más frágil

Silvia Ayuso | Bruselas

Detenida Mogherini, antigua responsable de Exteriores de la UE, por un presunto fraude en la formación de diplomáticos

Silvia Ayuso / Manuel V. Gómez | Bruselas

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Auriculares inalámbricos con Bluetooth 5.4. COMPRA POR 23,99€ (73% DE DESCUENTO)
Auriculares inalámbricos con Bluetooth 5.4. COMPRA POR 23,99€ (73% DE DESCUENTO)
escaparate
Luz de emergencia V16 VZero de alta potencia. COMPRA POR 38,50€ (23% DE DESCUENTO)
Luz de emergencia V16 VZero de alta potencia. COMPRA POR 38,50€ (23% DE DESCUENTO)
escaparate
Paraguas plegable automático anti viento. COMPRA POR 9,49€ (47% DE DESCUENTO)
Paraguas plegable automático anti viento. COMPRA POR 9,49€ (47% DE DESCUENTO)
escaparate
Pack de 59 cápsulas de Fairy Platinum. COMPRA POR 14,24€ (43% DE DESCUENTO)
Pack de 59 cápsulas de Fairy Platinum. COMPRA POR 14,24€ (43% DE DESCUENTO)
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
cursosonline
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
cursosonline
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
cursosonline
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA - Administración y Dirección de Empresas
MBA - Administración y Dirección de Empresas
cursos
Máster en Neuroeducación
Máster en Neuroeducación
cursos
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
cursos
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
_
_