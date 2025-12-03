Imputada Federica Mogherini por fraude y corrupción en el caso de la formación de diplomáticos

La que fuera jefa de la diplomacia europea (2014-2019) y actual rectora del Colegio de Europa, Federica Mogherini, ha sido imputada por fraude y corrupción en el marco de una investigación abierta en torno al presunto fraude en la creación de una academia diplomática europea, un caso en el que también está formalmente acusado otro alto cargo de la Comisión Europea y un responsable más del Colegio de Europa, según ha confirmado la Fiscalía Europea (EPPO, por sus siglas en inglés) este miércoles.

Tras ser detenidos la víspera e interrogados por la policía judicial belga de Flandes occidental, los tres sospechosos han sido “notificados formalmente de los cargos que se les imputan”, señala EPPO en un comunicado. Los cargos, agrega, se refieren a “fraude y corrupción en la contratación pública, conflicto de intereses y violación del secreto profesional”.

Aunque las leyes belgas permiten que estén retenidos hasta 48 horas, los tres sospechosos han sido ya puestos en libertad, dado que “no se considera que exista riesgo de fuga”, agrega la Fiscalía en su escueto escrito. Tras recordar que “todas las personas son presumidas inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad por el tribunal belga competente”, la Fiscalía Europea advierte de que no dará más detalles sobre esta investigación “en marcha” para no comprometer sus resultados.

La policía belga realizó a primera hora del martes sendos registros en dependencias del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) de la UE en Bruselas, actualmente bajo el mando de la estonia Kaja Kallas; en la sede en Brujas del Colegio de Europa, uno de los principales viveros de los funcionarios europeos, así como en los domicilios de los sospechosos, para varios de los cuales se había solicitado previamente el levantamiento de su inmunidad. En la acción, ordenada por la Fiscalía Europea, fue detenida Mogherini, al frente en la actualidad del Colegio de Europa y, desde 2022, de la Academia Diplomática de la Unión Europea ahora investigada.

También quedaron bajo custodia policial otro alto responsable del Colegio de Europa, así como el veterano diplomático italiano Stefano Sannino, ex secretario general del SEAE y ahora director general del departamento de Oriente Próximo y Norte de África en la Comisión.

La investigación, que fue iniciada por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), se centra en el proyecto de la Academia Diplomática de la Unión Europea. Es un programa de formación de nueve meses de duración destinado a diplomáticos noveles de todos los Estados miembros, que fue adjudicado por el SEAE a la sede belga del Colegio de Europa para el periodo 2021-2022, tras un procedimiento de licitación ahora puesto en cuestión. Los hechos sucedieron durante el mandato de Josep Borrell como alto representante para Política Exterior y por tanto jefe del SEAE (2019-24).

La investigación busca aclarar si el Colegio de Europa, o alguno de sus representantes “fueron informados con antelación sobre los criterios de selección del procedimiento de licitación y tenían motivos suficientes para creer que se les adjudicaría la ejecución del proyecto, antes de la publicación oficial del anuncio de licitación por parte del SEAE”. El organismo con sede en Luxemburgo considera que existen “fuertes sospechas” de que pudo haberse revelado información confidencial que habría favorecido a uno de los candidatos que participaban en la licitación, lo que violaría las normas europeas sobre competencia leal.