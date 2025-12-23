Libia confirma la muerte del jefe de sus Fuerzas Armadas tras estrellarse el avión en el que viajaba

El primer ministro del país africano ha informado del fallecimiento de Mohamed al Hadad. Su aeronave salió de Ankara y solicitó un aterrizaje de emergencia cuando todavía sobrevolaba Turquía

El Gobierno de Libia ha confirmado este martes el fallecimiento de Mohamed ali Ahmed al Hadad, jefe de las Fuerzas Armadas del país africano, de acuerdo con un comunicado oficial compartido en Facebook. Al Hadad se había desplazado a Ankara para reunirse con el ministro de Defensa turco, Yasar Guler. Horas después del encuentro, las autoridades de Turquía dieron a conocer que se había perdido la comunicación con el avión en el que viajaba el alto funcionario de regreso a territorio libio.

El ministro del Interior turco, Ali Yerlikaya, ha detallado que la aeronave había despegado a las 20.10 hora local (18.10 hora de la España peninsular) y que se perdió la comunicación sobres las 20.52, apenas unos minutos después de que la tripulación del avión solicitara un aterrizaje de emergencia cerca de la localidad de Haymana, al suroeste de Ankara. “Sin embargo, no se pudo restablecer el contacto”, ha señalado Yerlikaya en una publicación en su cuenta de X. Los restos del aparato, un Dassault Falcon 50, han aparecido en la aldea aledaña de Kesikkavak, ha detallado el funcionario, aunque no ha precisado la causa del accidente.

Abdulhamid Ddeibah, el primer ministro del Gobierno de unidad de Libia, reconocido por la Organización de las Naciones Unidas, ha informado de que Al Hadad viajaba junto a otras cuatro personas: el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Terrestres, Al Fituri Ghraibil; el director de la autoridad de fabricación militar, Mahmud al Qatawi; el asesor del jefe del Ejército, Mohamed al Asawi Diab; y el fotógrafo de la oficina de prensa Mohamed Omar Ahmed Mahyub.

“Con gran tristeza y pesar recibimos la noticia de la muerte del jefe del Estado Mayor General del ejército libio, teniente general Mohamed al Hadad, y sus compañeros”, ha afirmado Ddeibah en el comunicado. “Esta gran tragedia es una gran pérdida para la nación, el estamento militar y todo el pueblo, ya que hemos perdido hombres que sirvieron a su país con sinceridad y dedicación y fueron un ejemplo de disciplina, responsabilidad y compromiso nacional”, ha agregado.