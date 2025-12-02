Ir al contenido
_
_
_
_
Internacional

Tres detenidos por un presunto fraude de fondos europeos en el servicio exterior de la UE

La Fiscalía Europea ordena el registro de las dependencias del Servicio de Acción Exterior y del Colegio de Europa en Brujas. Según el diario belga ‘Le Soir’, una de las detenidas es Federica Mogherini, antigua jefa de la diplomacia europea

Silvia Ayuso
Silvia Ayuso
Bruselas -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

La policía belga ha efectuado este martes sendos registros en las dependencias del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) de la UE en Bruselas, actualmente bajo el mando de la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, así como en la sede en Brujas del Colegio de Europa, dirigido por una de las predecesoras de la estonia, la italiana Federica Mogherini.

La inusual acción policial, con tres detenidos, ha sido ordenada por la Fiscalía Europea (EPPO), por sus siglas en inglés, en el marco de una investigación sobre un presunto fraude de fondos europeos para la formación de jóvenes diplomáticos, según ha confirmado el organismo investigador de la UE. Según el diario belga Le Soir, Mogherini, antigua jefa de la diplomacia europea, es una de las tres detenidas.

“A petición de EPPO, y con la aprobación de un juez de instrucción, la policía federal ha realizado registros en varios edificios del Colegio de Europa en Brujas, en el SEAE y en casa de los sospechosos”, ha indicado la Fiscalía Europea en un comunicado. El potencial nuevo escándalo en torno a instituciones europeas amenaza con sacudir a Bruselas casi tres años después de que estallara el Qatargate sobre presuntos sobornos de eurodiputados por parte de países como Qatar o Marruecos, que llevó a varios arrestos e imputaciones, pero que todavía no se ha resuelto judicialmente.

La nueva investigación, que cuenta con el apoyo de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), se centra en el proyecto de la Academia Diplomática de la Unión Europea. Es un programa de formación de nueve meses de duración destinado a diplomáticos noveles de todos los Estados miembros, que fue adjudicado por el SEAE a la sede belga del Colegio de Europa para el periodo 2021-2022, tras un procedimiento de licitación. En esa época, al frente del SEAE estaba el español Josep Borrell.

La Fiscalía Europea busca aclarar si el Colegio de Europa, o alguno de sus representantes “fueron informados con antelación sobre los criterios de selección del procedimiento de licitación y tenían motivos suficientes para creer que se les adjudicaría la ejecución del proyecto, antes de la publicación oficial del anuncio de licitación por parte del SEAE”. Según subraya la institución con sede en Luxemburgo, existen “fuertes sospechas” de que pudo haberse revelado información confidencial que habría favorecido a uno de los candidatos que participaban en la licitación, lo que violaría las normas europeas sobre competencia leal. Muestra de que la investigación puede afectar a altos responsables es el hecho de que, para proceder a los arrestos efectuados este martes, EPPO tuvo que pedir el levantamiento de la inmunidad de “varios sospechosos”, acción que le fue aprobada, señala el comunicado.

Una portavoz de la Comisión Europea se ha limitado a confirmar que “la policía ha estado en la sede del Servicio Exterior” esta mañana y que las pesquisas se concentran en “actividades que tuvieron lugar durante el mandato previo” de Borrell. El Ejecutivo europeo rechaza sin embargo dar más información, alegando que se trata de una “investigación en marcha”. Tampoco ha querido ratificar si los detenidos forman parte de su Servicio Exterior.

Por el momento, ninguno de los responsables de las instituciones afectadas se ha pronunciado públicamente. Según el medio europeo Euractiv, que adelantó la noticia ahora confirmada oficialmente, los registros en pleno barrio europeo de Bruselas se produjeron a primera hora de la mañana, cuando una decena de agentes ingresó en las oficinas del Servicio Exterior de la UE y se incautó de diversa documentación, entre otros.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Sobre la firma

Silvia Ayuso
Silvia Ayuso
Silvia Ayuso - twitter
Corresponsal en Bruselas, después de contar Francia durante un lustro desde París. Se incorporó al equipo de EL PAÍS en Washington en 2014. Licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, comenzó su carrera en la agencia Efe y continuó en la alemana Dpa, para la que fue corresponsal en Santiago de Chile, La Habana y Washington.
Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Roberta Metsola, sobre el ‘Qatargate’: “Ha destruido 20 años de confianza en el Parlamento Europeo”

Silvia Ayuso | Bruselas
Roberta Metsola Ursula von der Leyen

‘Qatargate’: Ocho días que sacudieron Bruselas

Silvia Ayuso | Bruselas

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Auriculares inalámbricos con Bluetooth 5.4. COMPRA POR 23,99€ (73% DE DESCUENTO)
Auriculares inalámbricos con Bluetooth 5.4. COMPRA POR 23,99€ (73% DE DESCUENTO)
escaparate
Luz de emergencia V16 VZero de alta potencia. COMPRA POR 38,50€ (23% DE DESCUENTO)
Luz de emergencia V16 VZero de alta potencia. COMPRA POR 38,50€ (23% DE DESCUENTO)
escaparate
Paraguas plegable automático anti viento. COMPRA POR 9,49€ (47% DE DESCUENTO)
Paraguas plegable automático anti viento. COMPRA POR 9,49€ (47% DE DESCUENTO)
escaparate
Pack de 59 cápsulas de Fairy Platinum. COMPRA POR 14,24€ (43% DE DESCUENTO)
Pack de 59 cápsulas de Fairy Platinum. COMPRA POR 14,24€ (43% DE DESCUENTO)
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
cursos
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
cursos
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
cursos
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_