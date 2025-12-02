Tres detenidos por un presunto fraude de fondos europeos en el servicio exterior de la UE

La directora del Colegio de Europa, Federica Mogherini, en una imagen de archivo de cuando era alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Seguridad (2012-19)

La Fiscalía Europea ordena el registro de las dependencias del Servicio de Acción Exterior y del Colegio de Europa en Brujas. Según el diario belga ‘Le Soir’, una de las detenidas es Federica Mogherini, antigua jefa de la diplomacia europea

La policía belga ha efectuado este martes sendos registros en las dependencias del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) de la UE en Bruselas, actualmente bajo el mando de la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, así como en la sede en Brujas del Colegio de Europa, dirigido por una de las predecesoras de la estonia, la italiana Federica Mogherini.

La inusual acción policial, con tres detenidos, ha sido ordenada por la Fiscalía Europea (EPPO), por sus siglas en inglés, en el marco de una investigación sobre un presunto fraude de fondos europeos para la formación de jóvenes diplomáticos, según ha confirmado el organismo investigador de la UE. Según el diario belga Le Soir, Mogherini, antigua jefa de la diplomacia europea, es una de las tres detenidas.

“A petición de EPPO, y con la aprobación de un juez de instrucción, la policía federal ha realizado registros en varios edificios del Colegio de Europa en Brujas, en el SEAE y en casa de los sospechosos”, ha indicado la Fiscalía Europea en un comunicado. El potencial nuevo escándalo en torno a instituciones europeas amenaza con sacudir a Bruselas casi tres años después de que estallara el Qatargate sobre presuntos sobornos de eurodiputados por parte de países como Qatar o Marruecos, que llevó a varios arrestos e imputaciones, pero que todavía no se ha resuelto judicialmente.

La nueva investigación, que cuenta con el apoyo de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), se centra en el proyecto de la Academia Diplomática de la Unión Europea. Es un programa de formación de nueve meses de duración destinado a diplomáticos noveles de todos los Estados miembros, que fue adjudicado por el SEAE a la sede belga del Colegio de Europa para el periodo 2021-2022, tras un procedimiento de licitación. En esa época, al frente del SEAE estaba el español Josep Borrell.

La Fiscalía Europea busca aclarar si el Colegio de Europa, o alguno de sus representantes “fueron informados con antelación sobre los criterios de selección del procedimiento de licitación y tenían motivos suficientes para creer que se les adjudicaría la ejecución del proyecto, antes de la publicación oficial del anuncio de licitación por parte del SEAE”. Según subraya la institución con sede en Luxemburgo, existen “fuertes sospechas” de que pudo haberse revelado información confidencial que habría favorecido a uno de los candidatos que participaban en la licitación, lo que violaría las normas europeas sobre competencia leal. Muestra de que la investigación puede afectar a altos responsables es el hecho de que, para proceder a los arrestos efectuados este martes, EPPO tuvo que pedir el levantamiento de la inmunidad de “varios sospechosos”, acción que le fue aprobada, señala el comunicado.

Una portavoz de la Comisión Europea se ha limitado a confirmar que “la policía ha estado en la sede del Servicio Exterior” esta mañana y que las pesquisas se concentran en “actividades que tuvieron lugar durante el mandato previo” de Borrell. El Ejecutivo europeo rechaza sin embargo dar más información, alegando que se trata de una “investigación en marcha”. Tampoco ha querido ratificar si los detenidos forman parte de su Servicio Exterior.

Por el momento, ninguno de los responsables de las instituciones afectadas se ha pronunciado públicamente. Según el medio europeo Euractiv, que adelantó la noticia ahora confirmada oficialmente, los registros en pleno barrio europeo de Bruselas se produjeron a primera hora de la mañana, cuando una decena de agentes ingresó en las oficinas del Servicio Exterior de la UE y se incautó de diversa documentación, entre otros.